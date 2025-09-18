Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Четверг 18 сентября

Россиянка пропала в Таиланде, а ее дочь отправили в детский дом

Россиянка пропала в Таиланде, а ее дочь отправили в детский дом
147

18 сентября в Таиланде пропала 34-летняя россиянка Эрика Владыко. Женщина находилась в стране вместе с маленькой дочерью, но оставила ребенка в отеле. Сейчас девочка находится в детском доме Бангкока, а судьба матери остается неизвестной.

Обстоятельства исчезновения

Эрика прибыла в Бангкок 12 сентября. По данным источников, в ночь на 13 сентября она вышла из такси около двух часов ночи на улице Sukhumvit soi, где расположено множество баров. Машину вызвала через ресепшен отеля, но не со своего телефона. После этого связь с ней прервалась.

Последняя активность в социальных сетях зафиксирована 15 сентября, затем телефон оказался отключен. Дочь Эрики осталась в номере отеля. Утром ребенка обнаружили горничные, после чего девочку передали в местный детский дом. Навещает малышку знакомая матери, она же обратилась в посольство России.

Реакция близких

По словам подруги, незадолго до исчезновения Эрика вела себя необычно. Родители узнали о происшествии 16 сентября и оперативно вылетели из Владивостока в Таиланд, чтобы забрать внучку. Семья также намерена подать заявление в полицию Бангкока.

Личная информация

Эрика Владыко родом из Приморского края. Несколько лет назад вместе с дочерью перебралась на остров Самуи, где владела домом. Однако жилье она сдавала в аренду, а сама проживала в отелях. С бывшим супругом, проживающим во Владивостоке, поддерживала хорошие отношения. Близкие отмечают, что у женщины не было долгов и поводов подозревать кого-либо из окружения.

Ситуация остается неопределенной: поиски продолжаются, официальных данных о местонахождении россиянки пока нет.

Шоу-бизнес в Telegram

18 сентября 2025, 14:17
Фото: Freepik
Телеграм-канал: Shot✓ Надежный источник

