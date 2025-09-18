5 осенних ягод для крепкого иммунитета: как укрепить здоровье перед зимой

Осень радует изобилием природных даров, которые помогают подготовить организм к холодному сезону. Ягоды, созревающие в сентябре и октябре, богаты витаминами, антиоксидантами и другими полезными веществами, способными укрепить иммунитет и поддержать здоровье. Никита Чаплин, депутат Государственной Думы и председатель Союза дачников Подмосковья, поделился списком пяти наиболее ценных осенних ягод и рассказал, как они помогают противостоять сезонным заболеваниям.

Топ-5 ягод для здоровья: польза и свойства

Осенние ягоды — это не только вкусное лакомство, но и природное средство для поддержания тонуса организма. Регулярное их употребление способствует профилактике простуд, укреплению сосудов и общему оздоровлению.

Калина

Ярко-красные ягоды калины — настоящий суперфуд, богатый витаминами и антиоксидантами. Они укрепляют сердечно-сосудистую систему, помогают снижать артериальное давление и обладают противовоспалительным действием. Чай с калиной и медом эффективно справляется с первыми признаками простуды, поддерживая организм в борьбе с инфекциями.

Брусника

Эта ягода славится своими антисептическими и мочегонными свойствами. Брусника полезна для здоровья почек и обладает противомикробным действием благодаря высокому содержанию бензойной кислоты. Уникальная особенность брусники — способность долго храниться в собственном соку без дополнительной консервации, что делает ее идеальной для домашних заготовок.

Шиповник

Плоды шиповника — лидеры по содержанию витамина C, превосходящего по количеству даже цитрусовые. Отвар из шиповника укрепляет иммунную систему и помогает бороться с авитаминозом. Для сохранения полезных свойств ягоды лучше не кипятить, а настаивать в термосе.

Рябина (черноплодная)

Черноплодная рябина улучшает состав крови, снижает уровень холестерина и укрепляет сосуды. Несмотря на терпкий вкус, ягоду можно перетирать с сахаром или добавлять в компоты, делая ее употребление не только полезным, но и приятным.

Облепиха

Облепиха — уникальная ягода, богатая витаминами и редким маслом, которое применяется в медицине и косметологии. Она способствует заживлению слизистых оболочек, поддерживает здоровье желудка и ускоряет регенерацию кожи, что делает ее настоящим природным бальзамом.

"На дачах и в лесах Подмосковья можно найти все необходимое для укрепления организма. Это гораздо полезнее и экономичнее, чем покупка синтетических витаминов", — отметил эксперт.

Как использовать ягоды для максимальной пользы?

Для сохранения полезных свойств ягод важно правильно их заготавливать и употреблять.

Собирать ягоды в экологически чистых местах, вдали от дорог и промышленных зон.

Использовать свежие ягоды для приготовления чаев, настоев или компотов.

Заготавливать ягоды на зиму: замораживать, сушить или перетирать с сахаром.

Не подвергать ягоды длительной термической обработке, чтобы сохранить витамины.

По словам Никиты Чаплина, осенние ягоды — доступный и эффективный способ поддержать здоровье без лишних затрат.