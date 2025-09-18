Романтическая история Александра Овечкина: путь к семейному счастью

Александр Овечкин давно закрепил за собой статус одного из величайших хоккеистов современности. За годы карьеры он собрал впечатляющий набор наград, включая Кубок Стэнли и звание лучшего снайпера в истории НХЛ. Но личная жизнь спортсмена развивалась не менее динамично, с множеством романов, пока не привела к стабильному браку с Настасьей Шубской.

В день 40-летия хоккеиста стоит вспомнить, как формировался его путь в спорте и на любовном фронте, где трагические события и профессиональные успехи переплетались с поисками настоящей любви.

Детство и трагедия, изменившая жизнь

Семья Овечкина изначально была связана со спортом: отец играл в футбол за "Динамо", а мать прославилась в баскетболе. Неудивительно, что маленький Александр с ранних лет проявил интерес к хоккею. В два года он увидел форму в магазине и настоял на покупке, а в восемь старший брат Сергей привел его в секцию. Занятия шли успешно, но из-за занятости родителей пришлось временно прервать тренировки. Тренер убедил семью вернуть мальчика, подчеркнув его талант.

В 10 лет произошла трагедия: Сергей погиб в автокатастрофе из-за оторвавшегося тромба. Несмотря на горе, Александр вышел на лед уже на следующий день. Это событие укрепило в нем чувство ответственности за родителей и младшего брата Михаила. С тех пор хоккей стал не просто увлечением, а способом почтить память брата и обеспечить близких.

Становление карьеры в хоккее

После трагедии Овечкин сосредоточился на спорте. Его пригласили в школу "Динамо", где он выделялся на всех уровнях. В 12 лет побил рекорд Павла Буре, забросив 59 шайб в чемпионате Москвы. Дебют в Суперлиге состоялся в 16 лет, а в 17 он стал самым молодым автором гола в сборной России на турнире в Чехии.

В 2003–2004 годах признали лучшим нападающим "Динамо". Внимание из НХЛ привело к переходу в "Вашингтон Кэпиталз" в 2005-м, не без скандала: контракт с "Авангардом" вызвал судебные разбирательства, но стороны примирились. В 2008-м подписал рекордный контракт на 124 миллиона долларов. Трижды становился чемпионом мира, в 2018-м привел команду к Кубку Стэнли, а весной 2025-го установил рекорд по шайбам — 895.

Конфликты на льду и мифы о соперничестве

Овечкин известен не только голами, но и жесткостью. Штрафы за драки следовали один за другим: в 2006-м с Полом Гостэдом, в 2010-м с Брэндоном Дубински, в 2019-м нокаут Андрею Свечникову.

Особо выделялось предполагаемое соперничество с Евгением Малкиным. Первое столкновение в 2008-м на матче "Питтсбурга" и "Вашингтона" породило слухи о вражде. На деле юное соревнование со временем переросло в дружбу: хоккеисты общаются семьями и поздравляют друг друга.

Увлечения и романы до брака

Личная жизнь Овечкина привлекала не меньше внимания, чем карьера. Среди его пассий — яркие фигуры шоу-бизнеса и спорта.

Жанна Фриске: слухи о романе возникли на съемках "Больших гонок" в 2006-м, но оба настаивали на дружбе.

Ксения Новикова: инцидент у клуба, где Овечкин назвал ее своей девушкой, спровоцировал домыслы.

Лена Ленская: краткий роман с экс-женой Владимира Преснякова завершился без обид.

Виктория Лопырева и Ферги: недолгие связи с моделью и певицей.

Анна Самсонова: первая серьезная подруга, балерина из "Динамо". Расстались из-за ее отказа переезжать в Вашингтон.

Валерия Соколова: роман с моделью закончился скандалом из-за ее работы в эскорте.

Мария Кириленко: помолвка в 2012-м, расторгнутая в 2014-м из-за "привычек" Овечкина.

Каролина Севастьянова: свидания после разрыва с Кириленко, но без продолжения; гимнастка отрицала роль разлучницы.

Эти отношения показывали Овечкина как сердцееда, но, ни одно не привело к браку.

Встреча с идеалом и создание семьи

Все изменилось после знакомства с Настасьей Шубской, дочерью Веры Глаголевой. Первая встреча произошла, когда ей было 14, но настоящие отношения завязались через шесть лет в соцсетях. Настасья посещала матчи в США, знакомилась с родителями. Вера Глаголева одобрила выбор дочери.

В сентябре 2015-го объявили о помолвке. Расписались в 2016-м, свадьбу сыграли в 2017-м в Барвихе из-за плотного графика. В 2018-м родился сын Сергей — в честь погибшего брата. Овечкин активно участвовал в уходе за ребенком, выводил его на лед. В 2020-м появился второй сын Илья.

Семья пережила потери: смерть Веры Глаголевой от рака в 2017-м и Михаила Овечкина в 2023-м. Несмотря на это, Овечкин остается преданным мужем и отцом, продолжая карьеру. В недавних интервью упоминал контроль над стройкой именной академии в Москве, подчеркивая, что хоккей — не навсегда, но мысли о завершении пока откладывает.