Не в деньгах дело: 5 деталей в интерьере, которые "кричат" о бедности

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Четверг 18 сентября

10:41Не в деньгах дело: 5 деталей в интерьере, которые "кричат" о бедности 10:35Романтическая история Александра Овечкина: путь к семейному счастью 10:015 осенних ягод для крепкого иммунитета: как укрепить здоровье перед зимой 09:57От прыщей не останется и следа: "копеечное" средство из аптеки, о котором молчат косметологи 09:26Этери Тутберидзе и российские фигуристы в борьбе за олимпийские лицензии в Пекине 09:10Диетологи назвали самый вредный завтрак: и это не яичница с беконом 08:54Эволюция денег: от золота к цифровым валютам 08:06Актер Илья Дель выпал из окна и находится в реанимации: что известно о его состоянии 06:31День, который притворяется обычным: почему четверг – самый загадочный день недели 03:58Диетологи назвали самый вредный утренний напиток: и это не кофе 00:03Один роковой день в году: что ни в коем случае нельзя делать 18 сентября, в день Кумохи, чтобы не навлечь нищету 20:59Почему многие хозяйки не любят, когда гости помогают на кухне – этикет и личные границы 20:3129-летнего Тимоти Шаламе признали самым высокооплачиваемым актером поколения 20:11Андрей Воробьев встретился с участниками программы для бойцов СВО в Подмосковье 20:04Учимся бюджетно отбеливать эмаль ванны – эти методы сэкономят ваши деньги и время 18:37Фильму "Иван Васильевич меняет профессию" – 52 года: интересные факты о культовой комедии из СССР 18:20"Таких квартир в России очень мало": Сергей Пенкин рассказал о своих жилищных условиях 17:59Куда сходить в Москве: афиша с 18 по 30 сентября 17:13Егор Крид захотел создать семью – объявлен кастинг на роль матери его будущих детей 15:27Эти поломки в доме можно устранить без вызова мастера – создаем комфорт без лишних трат 15:19Тест: Насколько ярко вы помните жизнь в СССР? 14:39Творог – не только сырники: 3 гениальных способа полюбить этот продукт, даже если вы его ненавидите 14:33Тест: Насколько хорошо вы помните цитаты из фильма "Москва слезам не верит"? 14:17Тест: Докажите, что ваша пятерка по истории заслужена 13:39Лунный денежный календарь на октябрь 2025 года 13:34Отпуск в октябре: 5 идей для незабываемого и недорогого путешествия по России 12:51"Если тебя кто-то обидел, это его проблема": стоический метод Марка Аврелия для защиты от хейтеров и токсичных людей 11:33Вы не "сова" и не "жаворонок": что такое хронотипы на самом деле и как синхронизировать жизнь со своими внутренними часами 11:18Эти вещи будут дороже золота в случае глобального кризиса и краха системы 11:02Дадут ли микрозайм на чужую карту в 2025 году? 10:52Ваша память – не жесткий диск: как легко запоминать любую информацию, используя трюки мозга 10:43Новый трехсерийный сериал "Общак": взгляд на криминальную империю 90-х 10:06Опасные заблуждения: какие "народные" методы лечения насморка могут навредить 09:46Эффект "чужого голоса": научное объяснение, почему нам не нравится собственный голос на записи и как с этим смириться 09:14Правда о "чудо-продуктах": почему гречка и яблоки не спасут от анемии у детей? 08:58Комнатное садоводство для ленивых: 5 "неубиваемых" растений, которые простят вам все 08:26Разбитое сердце и неожиданный поворот: как Игорь Николаев проверил чувства Юлии Проскуряковой 06:28Будь дерзким, живи сейчас: 4 железных правила Омара Хайяма для свободного ума 03:30Кулинарный кошмар: 7 деликатесов, которые вы не сможете забыть, даже если захотите 00:13Один неверный шаг – и удача сгорит: что нельзя делать 17 сентября, в день иконы "Неопалимая Купина" 22:11Выбираем кофемашину с капучинатором для дома – не упустите самые важные критерии 21:30Эти продукты нельзя хранить осенью так же, как летом – привычные методы могут подвести 19:5489 лет назад родился Михаил Кокшенов – вспоминаем лучшие роли советского актера 18:44Как проверить компьютер на наличие опасных вирусов – все доступные способы 17:54Полина Диброва откровенно рассказала о реакции мужа на ее роман с соседом-миллиардером 17:53Невероятная гибкость: в скачущем подростке не сразу узнали 54-летнюю артистку Кутепову 17:06Тест: сможете ли вы отличить поэзию Пушкина от творчества нейросети? 16:24Петросяну – 80 лет: через что прошел и как живет сейчас самый известный юморист России 14:26Ваш организм кричит об этом, а вы думаете, что голодны: главный сигнал, который мы игнорируем 14:07Тест: Учитель географии не зря ставил вам "5", если наберете 7 из 8
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Не в деньгах дело: 5 деталей в интерьере, которые "кричат" о бедности

Не в деньгах дело: 5 деталей в интерьере, которые "кричат" о бедности
112

Что отличает интерьер, в котором хочется жить, от того, что выглядит дешево и неуютно?

"Дорогой" интерьер — это не про золото и вензеля. Это про продуманность, комфорт и ощущение целостности. Мы собрали 5 самых частых ошибок, которые мгновенно удешевляют любое пространство и превращают его в "интерьер бедняка", даже если на него были потрачены немалые деньги. Проверьте, нет ли их в вашем доме.

1. Визуальный шум и хаос

Это враг номер один любого стильного пространства. Визуальный шум — это все, что перегружает зрение и создает ощущение беспорядка, даже если в комнате чисто.

Что его создает: десятки магнитиков на холодильнике, разномастные сувениры на всех полках, провода и удлинители, тянущиеся по полу и стенам, пестрые упаковки бытовой химии в ванной, разноцветные кухонные полотенца.

Почему это выглядит дешево: создается впечатление временного, необжитого и непродуманного жилья. Это говорит о том, что у хозяев нет ни времени, ни желания создавать гармоничную среду.

Как у богатых: минимум декора, но каждый предмет на своем месте. Вместо ста сувениров — одна красивая ваза или картина. Провода спрятаны в кабель-каналы, а для бытовой химии используются одинаковые диспенсеры. Цветовая палитра текстиля едина. Царит правило: "Лучше меньше, да лучше".

2. Единственная люстра по центру комнаты

Плоское, холодное и безжизненное освещение от одного источника на потолке — верный признак устаревшего и бюджетного подхода к ремонту.

Что это такое: одна люстра с холодными энергосберегающими лампами, которая заливает всю комнату одинаково ярким, резким светом.

Почему это выглядит дешево: такой свет убивает уют, делает пространство плоским, создает резкие тени и не позволяет зонировать комнату. Он хорош для операционной, но не для гостиной.

Как у богатых: многоуровневое освещение. Это продуманный сценарий света, который создает глубину, объем и настроение.

  • Основной свет: мягкий, рассеянный свет от потолочных светильников или спотов.
  • Функциональный свет: торшер у кресла для чтения, подвесной светильник над обеденным столом.
  • Атмосферный свет: настенные бра, подсветка картин или полок, настольные лампы с теплым светом.

В таком интерьере свет — это инструмент для создания уюта, а не просто способ разогнать темноту.

3. Мебельные гарнитуры "все в одном"

Спальный гарнитур (кровать + две тумбочки + шкаф + комод из одной коллекции) или гостиная "стенка" — это привет из прошлого, который мгновенно удешевляет интерьер.

Что это такое: набор мебели, выполненный в едином стиле и цвете, купленный одним комплектом.

Почему это выглядит дешево: это самый простой и "ленивый" способ обставить комнату. Он лишает пространство индивидуальности, выглядит монотонно, скучно и часто громоздко. Такой подход говорит об отсутствии фантазии и насмотренности.

Как у богатых: эклектика и микс. Кровать может быть от одного производителя, тумбочки — винтажными находками или столиками от другого, а шкаф — встроенным и незаметным. Предметы мебели гармонируют друг с другом по цвету, форме или материалу, но не повторяют друг друга слепо. Такой интерьер рассказывает историю и отражает личность хозяина.

4. Неправильный или дешевый текстиль

Шторы, ковры, пледы и подушки — это "одежда" вашего интерьера. И, как и в случае с человеком, некачественная или плохо сидящая "одежда" портит все впечатление.

Что его выдает: "подстреленные" шторы, которые не достают до пола. Синтетические ткани с дешевым блеском (привет, органза с люрексом). Сложные ламбрекены. Маленький коврик, одиноко лежащий посреди большой комнаты. Разномастные декоративные подушки, не связанные с остальным интерьером.

Почему это выглядит дешево: это явный признак экономии на вещах, которые создают уют. Неправильные пропорции (короткие шторы, маленький ковер) ломают геометрию комнаты, делая ее неуклюжей.

Как у богатых: качественные, натуральные ткани (лен, хлопок, бархат, шерсть). Шторы, которые красиво лежат на полу или заканчиваются в сантиметре от него. Большой ковер, на котором умещается вся мебельная группа (как минимум, передние ножки дивана и кресел стоят на нем). Текстиль подобран в единой цветовой гамме и служит связующим элементом всего интерьера.

5. Откровенная имитация дорогих материалов

Желание казаться, а не быть, — главный маркер "бедного" мышления, который моментально считывается в интерьере.

Что это такое: пластиковые плинтусы "под дерево", самоклеящаяся пленка на столешнице "под мрамор", линолеум с рисунком "дворцового паркета", дешевые фотообои с видом на Париж, пластиковые панели "под кирпич".

Почему это выглядит дешево: подделка всегда выглядит как подделка. Она лишает интерьер честности и достоинства. Лучше использовать простой, но настоящий материал, чем его жалкое подобие.

Как у богатых: честность материалов. Если бюджет не позволяет мраморную столешницу, они выберут качественную деревянную или простую, но стильную однотонную. Вместо пластикового плинтуса — простой крашеный МДФ. Вместо ламината с фальшивым рисунком — качественную инженерную доску или даже стильный наливной пол. Принцип таков: простота и подлинность всегда выигрывают у дешевой имитации роскоши.

Создать "дорогой" интерьер — значит, в первую очередь, инвестировать не деньги, а внимание и время. Избавьтесь от визуального шума, продумайте несколько сценариев освещения, откажитесь от готовых гарнитуров в пользу уникальных сочетаний, выберите качественный текстиль и не бойтесь простых, но честных материалов. Именно эти детали отличают безвкусное пространство от дома, в котором виден стиль и забота.

Шоу-бизнес в Telegram

18 сентября 2025, 10:41
Фото: freepik.com
Moneytimes✓ Надежный источник

По теме

Комнатное садоводство для ленивых: 5 "неубиваемых" растений, которые простят вам все

Эти мелочи в вашей квартире отпугивают деньги – от каких вещей избавиться, чтобы не мешать достатку

Романтическая история Александра Овечкина: путь к семейному счастью

Романтическая история Александра Овечкина: путь к семейному счастью
Александр Овечкин давно закрепил за собой статус одного из величайших хоккеистов современности. За годы карьеры он собрал впечатляющий набор наград, включая Кубок Стэнли и звание лучшего снайпера в истории НХЛ. Но личная жизнь спортсмена развивалась не менее динамично, с множеством романов, пока не привела к стабильному браку с Настасьей Шубской. В день 40-летия хоккеиста стоит вспомнить, как формировался его путь в спорте и на любовном фронте, где трагические события и профессиональные успехи переплетались с поисками настоящей любви.

5 осенних ягод для крепкого иммунитета: как укрепить здоровье перед зимой

5 осенних ягод для крепкого иммунитета: как укрепить здоровье перед зимой
Осень радует изобилием природных даров, которые помогают подготовить организм к холодному сезону. Ягоды, созревающие в сентябре и октябре, богаты витаминами, антиоксидантами и другими полезными веществами, способными укрепить иммунитет и поддержать здоровье. Никита Чаплин, депутат Государственной Думы и председатель Союза дачников Подмосковья, поделился списком пяти наиболее ценных осенних ягод и рассказал, как они помогают противостоять сезонным заболеваниям. Топ-5 ягод для здоровья: польза и свойства Осенние ягоды — это не только вкусное лакомство, но и природное средство для поддержания тонуса организма.

От прыщей не останется и следа: "копеечное" средство из аптеки, о котором молчат косметологи

От прыщей не останется и следа: "копеечное" средство из аптеки, о котором молчат косметологи
Бесконечные тюбики, баночки и флаконы. Сыворотки за тысячи рублей, разрекламированные кремы, обещающие "чистую кожу за 3 дня". Если вы ведете борьбу с прыщами, ваш туалетный столик, скорее всего, напоминает склад дорогой, но часто бесполезной косметики. А что, если мы скажем вам, что главный секретный агент в борьбе за идеальную кожу стоит не дороже чашки кофе и скромно прячется на самой нижней полке в любой аптеке? Речь идет о средстве, которое работает, и его эффективность подтверждают даже врачи.

Этери Тутберидзе и российские фигуристы в борьбе за олимпийские лицензии в Пекине

Этери Тутберидзе и российские фигуристы в борьбе за олимпийские лицензии в Пекине
В столице Китая стартовал квалификационный турнир по фигурному катанию, где определяются последние путевки на зимние Олимпийские игры 2026 года. Соревнования проходят с 19 по 21 сентября, а тренировки начались уже 18 числа. Российские спортсмены после долгого перерыва на международной арене выступают в нейтральном статусе и стремятся завоевать необходимые лицензии. Участники и цели соревнований Допуск к турниру получили четыре российских фигуриста.

Диетологи назвали самый вредный завтрак: и это не яичница с беконом

Диетологи назвали самый вредный завтрак: и это не яичница с беконом
Что у вас ассоциируется с "вредным" завтраком? Скорее всего, в голове возникает картинка шипящей на сковороде яичницы с беконом. Десятилетиями нам твердили о вреде холестерина и жиров, превратив это блюдо в символ утреннего "преступления" против здоровья. Но что, если мы скажем вам, что главный враг вашего здоровья и фигуры прячется не на жирной сковородке, а в яркой картонной коробке? Современная диетология и данные независимых исследований единодушны: самый разрушительный удар по организму с утра наносит завтрак, который миллионы людей считают "полезным", "легким" и даже "диетическим".

Выбор читателей

18/09ЧтвОдин роковой день в году: что ни в коем случае нельзя делать 18 сентября, в день Кумохи, чтобы не навлечь нищету 16/09ВтрТест: Учитель географии не зря ставил вам "5", если наберете 7 из 8 17/09СрдОдин неверный шаг – и удача сгорит: что нельзя делать 17 сентября, в день иконы "Неопалимая Купина" 17/09Срд"Таких квартир в России очень мало": Сергей Пенкин рассказал о своих жилищных условиях 16/09ВтрПолина Диброва откровенно рассказала о реакции мужа на ее роман с соседом-миллиардером 16/09ВтрМудрость из СССР: 5 советских привычек, которые снова в моде и экономят вам кучу денег