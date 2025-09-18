Этери Тутберидзе и российские фигуристы в борьбе за олимпийские лицензии в Пекине

В столице Китая стартовал квалификационный турнир по фигурному катанию, где определяются последние путевки на зимние Олимпийские игры 2026 года. Соревнования проходят с 19 по 21 сентября, а тренировки начались уже 18 числа. Российские спортсмены после долгого перерыва на международной арене выступают в нейтральном статусе и стремятся завоевать необходимые лицензии.

Участники и цели соревнований

Допуск к турниру получили четыре российских фигуриста. Среди них.

Аделия Петросян и Петр Гуменник как первые номера в своих дисциплинах;

Алина Горбачева и Владислав Дикиджи в качестве запасных.

Для получения олимпийской лицензии Петросян и Гуменнику требуется войти в пятерку лучших. Это станет ключевым шагом для участия в предстоящих Играх, учитывая ограничения, наложенные на российскую сборную.

Роль Этери Тутберидзе на турнире

Этери Тутберидзе, известный тренер, прибыла в Пекин утром в среду вместе с грузинской командой, хотя российская делегация вылетела раньше без нее. Такое решение, вероятно, связано с желанием минимизировать внимание к российской группе. У Тутберидзе есть международная тренерская лицензия, что позволяет официально работать на соревнованиях. На этот раз она сопровождает Аделию Петросян, заменяя хореографа Даниила Глейхенгауза.

Ситуация с Даниилом Глейхенгаузом

Даниил Глейхенгауз, ключевой хореограф в команде Тутберидзе с 2014 года, не получил аккредитацию от Международного союза конькобежцев. В результате он не может находиться на площадке во время разминки и выступлений. Это решение вызвало неожиданность, поскольку Глейхенгауз всегда стремился к корректности в высказываниях и действиях. Федерация и тренерский штаб выбрали его именно для минимизации рисков, но допуск все равно не был предоставлен.

Особенности промо-кампании ISU

В промо-ролике к отборочному турниру Международный союз конькобежцев не включил российских спортсменов Петросян и Гуменника. Но в кадрах присутствует Анастасия Губанова, которая сейчас представляет Грузию. Такой подход подчеркивает нюансы в отношении к участникам из разных стран и добавляет контекста к нейтральному статусу россиян.

Турнир в Пекине становится важным этапом для возобновления международных выступлений российских фигуристов. Результаты определят, кто сможет продолжить путь к Олимпиаде-2026, несмотря на существующие вызовы.