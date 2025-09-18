Этери Тутберидзе и российские фигуристы в борьбе за олимпийские лицензии в Пекине

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Четверг 18 сентября

10:015 осенних ягод для крепкого иммунитета: как укрепить здоровье перед зимой 09:57От прыщей не останется и следа: "копеечное" средство из аптеки, о котором молчат косметологи 09:26Этери Тутберидзе и российские фигуристы в борьбе за олимпийские лицензии в Пекине 09:10Диетологи назвали самый вредный завтрак: и это не яичница с беконом 08:54Эволюция денег: от золота к цифровым валютам 08:06Актер Илья Дель выпал из окна и находится в реанимации: что известно о его состоянии 06:31День, который притворяется обычным: почему четверг – самый загадочный день недели 03:58Диетологи назвали самый вредный утренний напиток: и это не кофе 00:03Один роковой день в году: что ни в коем случае нельзя делать 18 сентября, в день Кумохи, чтобы не навлечь нищету 20:59Почему многие хозяйки не любят, когда гости помогают на кухне – этикет и личные границы 20:3129-летнего Тимоти Шаламе признали самым высокооплачиваемым актером поколения 20:11Андрей Воробьев встретился с участниками программы для бойцов СВО в Подмосковье 20:04Учимся бюджетно отбеливать эмаль ванны – эти методы сэкономят ваши деньги и время 18:37Фильму "Иван Васильевич меняет профессию" – 52 года: интересные факты о культовой комедии из СССР 18:20"Таких квартир в России очень мало": Сергей Пенкин рассказал о своих жилищных условиях 17:59Куда сходить в Москве: афиша с 18 по 30 сентября 17:13Егор Крид захотел создать семью – объявлен кастинг на роль матери его будущих детей 15:27Эти поломки в доме можно устранить без вызова мастера – создаем комфорт без лишних трат 15:19Тест: Насколько ярко вы помните жизнь в СССР? 14:39Творог – не только сырники: 3 гениальных способа полюбить этот продукт, даже если вы его ненавидите 14:33Тест: Насколько хорошо вы помните цитаты из фильма "Москва слезам не верит"? 14:17Тест: Докажите, что ваша пятерка по истории заслужена 13:39Лунный денежный календарь на октябрь 2025 года 13:34Отпуск в октябре: 5 идей для незабываемого и недорогого путешествия по России 12:51"Если тебя кто-то обидел, это его проблема": стоический метод Марка Аврелия для защиты от хейтеров и токсичных людей 11:33Вы не "сова" и не "жаворонок": что такое хронотипы на самом деле и как синхронизировать жизнь со своими внутренними часами 11:18Эти вещи будут дороже золота в случае глобального кризиса и краха системы 11:02Дадут ли микрозайм на чужую карту в 2025 году? 10:52Ваша память – не жесткий диск: как легко запоминать любую информацию, используя трюки мозга 10:43Новый трехсерийный сериал "Общак": взгляд на криминальную империю 90-х 10:06Опасные заблуждения: какие "народные" методы лечения насморка могут навредить 09:46Эффект "чужого голоса": научное объяснение, почему нам не нравится собственный голос на записи и как с этим смириться 09:14Правда о "чудо-продуктах": почему гречка и яблоки не спасут от анемии у детей? 08:58Комнатное садоводство для ленивых: 5 "неубиваемых" растений, которые простят вам все 08:26Разбитое сердце и неожиданный поворот: как Игорь Николаев проверил чувства Юлии Проскуряковой 06:28Будь дерзким, живи сейчас: 4 железных правила Омара Хайяма для свободного ума 03:30Кулинарный кошмар: 7 деликатесов, которые вы не сможете забыть, даже если захотите 00:13Один неверный шаг – и удача сгорит: что нельзя делать 17 сентября, в день иконы "Неопалимая Купина" 22:11Выбираем кофемашину с капучинатором для дома – не упустите самые важные критерии 21:30Эти продукты нельзя хранить осенью так же, как летом – привычные методы могут подвести 19:5489 лет назад родился Михаил Кокшенов – вспоминаем лучшие роли советского актера 18:44Как проверить компьютер на наличие опасных вирусов – все доступные способы 17:54Полина Диброва откровенно рассказала о реакции мужа на ее роман с соседом-миллиардером 17:53Невероятная гибкость: в скачущем подростке не сразу узнали 54-летнюю артистку Кутепову 17:06Тест: сможете ли вы отличить поэзию Пушкина от творчества нейросети? 16:24Петросяну – 80 лет: через что прошел и как живет сейчас самый известный юморист России 14:26Ваш организм кричит об этом, а вы думаете, что голодны: главный сигнал, который мы игнорируем 14:07Тест: Учитель географии не зря ставил вам "5", если наберете 7 из 8 13:27Мудрость из СССР: 5 советских привычек, которые снова в моде и экономят вам кучу денег 13:20Как справляться с токсичными отношениями?
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Этери Тутберидзе и российские фигуристы в борьбе за олимпийские лицензии в Пекине

Этери Тутберидзе и российские фигуристы в борьбе за олимпийские лицензии в Пекине
143

В столице Китая стартовал квалификационный турнир по фигурному катанию, где определяются последние путевки на зимние Олимпийские игры 2026 года. Соревнования проходят с 19 по 21 сентября, а тренировки начались уже 18 числа. Российские спортсмены после долгого перерыва на международной арене выступают в нейтральном статусе и стремятся завоевать необходимые лицензии.

Участники и цели соревнований

Допуск к турниру получили четыре российских фигуриста. Среди них.

  • Аделия Петросян и Петр Гуменник как первые номера в своих дисциплинах;
  • Алина Горбачева и Владислав Дикиджи в качестве запасных.

Для получения олимпийской лицензии Петросян и Гуменнику требуется войти в пятерку лучших. Это станет ключевым шагом для участия в предстоящих Играх, учитывая ограничения, наложенные на российскую сборную.

Роль Этери Тутберидзе на турнире

Этери Тутберидзе, известный тренер, прибыла в Пекин утром в среду вместе с грузинской командой, хотя российская делегация вылетела раньше без нее. Такое решение, вероятно, связано с желанием минимизировать внимание к российской группе. У Тутберидзе есть международная тренерская лицензия, что позволяет официально работать на соревнованиях. На этот раз она сопровождает Аделию Петросян, заменяя хореографа Даниила Глейхенгауза.

Ситуация с Даниилом Глейхенгаузом

Даниил Глейхенгауз, ключевой хореограф в команде Тутберидзе с 2014 года, не получил аккредитацию от Международного союза конькобежцев. В результате он не может находиться на площадке во время разминки и выступлений. Это решение вызвало неожиданность, поскольку Глейхенгауз всегда стремился к корректности в высказываниях и действиях. Федерация и тренерский штаб выбрали его именно для минимизации рисков, но допуск все равно не был предоставлен.

Особенности промо-кампании ISU

В промо-ролике к отборочному турниру Международный союз конькобежцев не включил российских спортсменов Петросян и Гуменника. Но в кадрах присутствует Анастасия Губанова, которая сейчас представляет Грузию. Такой подход подчеркивает нюансы в отношении к участникам из разных стран и добавляет контекста к нейтральному статусу россиян.

Турнир в Пекине становится важным этапом для возобновления международных выступлений российских фигуристов. Результаты определят, кто сможет продолжить путь к Олимпиаде-2026, несмотря на существующие вызовы.

Шоу-бизнес в Telegram

18 сентября 2025, 09:26
Фото: YouTube
ТАСС✓ Надежный источник

По теме

Неприступная Этери Тутберидзе удивила поклонников бурей эмоций

"Пузо уже": Загитова сделала внезапное признание после разговоров о свадьбе

5 осенних ягод для крепкого иммунитета: как укрепить здоровье перед зимой

5 осенних ягод для крепкого иммунитета: как укрепить здоровье перед зимой
Осень радует изобилием природных даров, которые помогают подготовить организм к холодному сезону. Ягоды, созревающие в сентябре и октябре, богаты витаминами, антиоксидантами и другими полезными веществами, способными укрепить иммунитет и поддержать здоровье. Никита Чаплин, депутат Государственной Думы и председатель Союза дачников Подмосковья, поделился списком пяти наиболее ценных осенних ягод и рассказал, как они помогают противостоять сезонным заболеваниям. Топ-5 ягод для здоровья: польза и свойства Осенние ягоды — это не только вкусное лакомство, но и природное средство для поддержания тонуса организма.

От прыщей не останется и следа: "копеечное" средство из аптеки, о котором молчат косметологи

От прыщей не останется и следа: "копеечное" средство из аптеки, о котором молчат косметологи
Бесконечные тюбики, баночки и флаконы. Сыворотки за тысячи рублей, разрекламированные кремы, обещающие "чистую кожу за 3 дня". Если вы ведете борьбу с прыщами, ваш туалетный столик, скорее всего, напоминает склад дорогой, но часто бесполезной косметики. А что, если мы скажем вам, что главный секретный агент в борьбе за идеальную кожу стоит не дороже чашки кофе и скромно прячется на самой нижней полке в любой аптеке? Речь идет о средстве, которое работает, и его эффективность подтверждают даже врачи.

Диетологи назвали самый вредный завтрак: и это не яичница с беконом

Диетологи назвали самый вредный завтрак: и это не яичница с беконом
Что у вас ассоциируется с "вредным" завтраком? Скорее всего, в голове возникает картинка шипящей на сковороде яичницы с беконом. Десятилетиями нам твердили о вреде холестерина и жиров, превратив это блюдо в символ утреннего "преступления" против здоровья. Но что, если мы скажем вам, что главный враг вашего здоровья и фигуры прячется не на жирной сковородке, а в яркой картонной коробке? Современная диетология и данные независимых исследований единодушны: самый разрушительный удар по организму с утра наносит завтрак, который миллионы людей считают "полезным", "легким" и даже "диетическим".

Эволюция денег: от золота к цифровым валютам

Эволюция денег: от золота к цифровым валютам
Финансовая система претерпела значительные изменения на протяжении веков, где военные технологии сыграли ключевую роль в формировании новых форм денег, а это, в свою очередь, связано с появлением цифровых активов. В этой статье прослеживается путь от древних металлов к современным цифровым активам, с акцентом на ключевые этапы и их последствия. Золото как фундамент валюты На протяжении большей части человеческой истории ценность валюты определялась золотом — металлом, за который сражались и умирали поколения.

Актер Илья Дель выпал из окна и находится в реанимации: что известно о его состоянии

Актер Илья Дель выпал из окна и находится в реанимации: что известно о его состоянии
Актер Илья Дель госпитализирован после падения из окна, что привело к серьезным травмам. Об этом сообщает ТАСС. Эта история вызывает вопросы о личной жизни и здоровье актера, который уже переживал подобное испытание весной текущего года. Текущая ситуация с госпитализацией Информация о падении появилась в СМИ на основе сведений от окружения артиста.

Выбор читателей

18/09ЧтвОдин роковой день в году: что ни в коем случае нельзя делать 18 сентября, в день Кумохи, чтобы не навлечь нищету 16/09ВтрТест: Учитель географии не зря ставил вам "5", если наберете 7 из 8 17/09СрдОдин неверный шаг – и удача сгорит: что нельзя делать 17 сентября, в день иконы "Неопалимая Купина" 17/09Срд"Таких квартир в России очень мало": Сергей Пенкин рассказал о своих жилищных условиях 16/09ВтрПолина Диброва откровенно рассказала о реакции мужа на ее роман с соседом-миллиардером 16/09ВтрМудрость из СССР: 5 советских привычек, которые снова в моде и экономят вам кучу денег