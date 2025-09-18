Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Четверг 18 сентября

09:10Диетологи назвали самый вредный завтрак: и это не яичница с беконом
08:54Эволюция денег: от золота к цифровым валютам
08:06Актер Илья Дель выпал из окна и находится в реанимации: что известно о его состоянии
06:31День, который притворяется обычным: почему четверг – самый загадочный день недели
03:58Диетологи назвали самый вредный утренний напиток: и это не кофе
00:03Один роковой день в году: что ни в коем случае нельзя делать 18 сентября, в день Кумохи, чтобы не навлечь нищету
Диетологи назвали самый вредный завтрак: и это не яичница с беконом

Диетологи назвали самый вредный завтрак: и это не яичница с беконом
62

Что у вас ассоциируется с "вредным" завтраком? Скорее всего, в голове возникает картинка шипящей на сковороде яичницы с беконом. Десятилетиями нам твердили о вреде холестерина и жиров, превратив это блюдо в символ утреннего "преступления" против здоровья.

Но что, если мы скажем вам, что главный враг вашего здоровья и фигуры прячется не на жирной сковородке, а в яркой картонной коробке? Современная диетология и данные независимых исследований единодушны: самый разрушительный удар по организму с утра наносит завтрак, который миллионы людей считают "полезным", "легким" и даже "диетическим".

Под маской пользы: встречайте главного утреннего "диверсанта"

Самый вредный завтрак для большинства людей — это готовые сухие завтраки: хлопья, мюсли, гранола, шарики, подушечки и каши быстрого приготовления из пакетиков.

Да, тот самый "здоровый" завтрак, который так любят дети и вечно спешащие взрослые. Маркетологи гениально упаковали его в образ полезного продукта, добавляя надписи "с цельными злаками", "обогащено витаминами", "фитнес". Но по своей сути — это просто десерт, который вы едите натощак. И это не просто мнение, а факт, подтвержденный экспертами.

Эксперты подтверждают: почему это вреднее, чем кажется

1. Углеводный нокаут и "сахарные качели"

Большинство готовых завтраков — это быстрые, рафинированные углеводы и огромное количество скрытого сахара. Попадая в пустой желудок, эта смесь вызывает мгновенный скачок глюкозы в крови, за которым следует резкий спад, упадок сил и зверский голод уже через час.

Этот механизм подтверждает Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества: "В ходе технологической переработки углеводы, содержащиеся в сухих завтраках, переходят в категорию "быстрых", поэтому после такого приема пищи ребенок проголодается уже через час".

По словам эксперта, последствия не заставят себя ждать: "Систематическое употребление готовых сухих завтраков может привести к нарушению обмена веществ и ожирению".

2. Шокирующее количество сахара и "пустые" калории

Нам кажется, что мы едим что-то легкое, но цифры говорят об обратном. Калорийность таких завтраков составляет около 380 ккал на 100 граммов продукта, и это без учета молока или йогурта. Но самое страшное — количество сахара.

Исследование Роскачества показало, что более чем в половине проверенной продукции массовая доля сахара превышала суточную норму в 2 раза. При рекомендуемом максимуме в 22 грамма, эксперты зафиксировали содержание сахара более 40 граммов на 100 граммов продукта! И это глобальная проблема: ранее к схожим выводам пришли исследователи в Германии и Франции, обеспокоенные здоровьем детей в Европе.

А почему яичница оказалась "оправдана"?

На фоне этих данных классическая яичница выглядит гораздо предпочтительнее.

Холестерин: современные исследования доказали, что пищевой холестерин из яиц очень слабо влияет на уровень "плохого" холестерина в крови у большинства людей.

Белок и жиры: яичница — это идеальное сочетание высококачественного белка и полезных жиров. Такой завтрак надолго насыщает, стабилизирует уровень сахара в крови и дает строительный материал для организма, а не "пустые" калории.

Перестаньте завтракать десертом

Самый большой обман в индустрии питания — это продавать нам сахар под видом здоровой еды. Как показывают исследования и подтверждают эксперты, начиная день с "сахарной бомбы" из коробки, вы обрекаете себя на энергетические "качели", постоянный голод и проблемы со здоровьем в будущем.

Поэтому в следующий раз, стоя перед полкой в магазине, просто помните: яркая коробка с хлопьями — это не здоровый завтрак. Это десерт. А настоящий здоровый завтрак, скорее всего, лежит в отделе с яйцами, творогом и авокадо.

18 сентября 2025, 09:10
Фото: freepik.com
"КП"✓ Надежный источник

Эволюция денег: от золота к цифровым валютам

Эволюция денег: от золота к цифровым валютам
Финансовая система претерпела значительные изменения на протяжении веков, где военные технологии сыграли ключевую роль в формировании новых форм денег, а это, в свою очередь, связано с появлением цифровых активов. В этой статье прослеживается путь от древних металлов к современным цифровым активам, с акцентом на ключевые этапы и их последствия. Золото как фундамент валюты На протяжении большей части человеческой истории ценность валюты определялась золотом — металлом, за который сражались и умирали поколения.

Актер Илья Дель выпал из окна и находится в реанимации: что известно о его состоянии

Актер Илья Дель выпал из окна и находится в реанимации: что известно о его состоянии
Актер Илья Дель госпитализирован после падения из окна, что привело к серьезным травмам. Об этом сообщает ТАСС. Эта история вызывает вопросы о личной жизни и здоровье актера, который уже переживал подобное испытание весной текущего года. Текущая ситуация с госпитализацией Информация о падении появилась в СМИ на основе сведений от окружения артиста.

День, который притворяется обычным: почему четверг – самый загадочный день недели

День, который притворяется обычным: почему четверг – самый загадочный день недели
Понедельник – день тяжелый. Среда – маленькая пятница, экватор недели. Пятница – символ свободы. А что такое четверг? Если присмотреться, четверг — это настоящий "серый кардинал" недели, день со множеством скрытых смыслов.

Диетологи назвали самый вредный утренний напиток: и это не кофе

Диетологи назвали самый вредный утренний напиток: и это не кофе
Большинство людей делятся на два лагеря: те, кто не может жить без чашки бодрящего кофе, и те, кто, заботясь о здоровье, выбирает "полезную альтернативу". Они с гордостью отказываются от кофеина, уверенные, что делают своему организму одолжение. Что, если мы скажем вам, что именно эта "полезная" привычка наносит по пищеварительной системе удар, порой более сильный, чем эспрессо? Диетологи и гастроэнтерологи все чаще бьют тревогу по поводу утреннего ритуала, который миллионы людей считают эталоном здорового образа жизни.

Один роковой день в году: что ни в коем случае нельзя делать 18 сентября, в день Кумохи, чтобы не навлечь нищету

Один роковой день в году: что ни в коем случае нельзя делать 18 сентября, в день Кумохи, чтобы не навлечь нищету
Народный календарь предупреждает: 18 сентября – день с особой силой. Рассказываем, почему в этот день нельзя подметать пол, мыть голову и хвастаться, и какая мудрость скрывается за этими старинными запретами. Каждый день в народном календаре наших предков имел свой смысл, свои правила и свои опасности.

