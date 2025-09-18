Актер Илья Дель выпал из окна и находится в реанимации: что известно о его состоянии

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Четверг 18 сентября

08:06Актер Илья Дель выпал из окна и находится в реанимации: что известно о его состоянии 06:31День, который притворяется обычным: почему четверг – самый загадочный день недели 03:58Диетологи назвали самый вредный утренний напиток: и это не кофе 00:03Один роковой день в году: что ни в коем случае нельзя делать 18 сентября, в день Кумохи, чтобы не навлечь нищету 20:59Почему многие хозяйки не любят, когда гости помогают на кухне – этикет и личные границы 20:3129-летнего Тимоти Шаламе признали самым высокооплачиваемым актером поколения 20:11Андрей Воробьев встретился с участниками программы для бойцов СВО в Подмосковье 20:04Учимся бюджетно отбеливать эмаль ванны – эти методы сэкономят ваши деньги и время 18:37Фильму "Иван Васильевич меняет профессию" – 52 года: интересные факты о культовой комедии из СССР 18:20"Таких квартир в России очень мало": Сергей Пенкин рассказал о своих жилищных условиях 17:59Куда сходить в Москве: афиша с 18 по 30 сентября 17:13Егор Крид захотел создать семью – объявлен кастинг на роль матери его будущих детей 15:27Эти поломки в доме можно устранить без вызова мастера – создаем комфорт без лишних трат 15:19Тест: Насколько ярко вы помните жизнь в СССР? 14:39Творог – не только сырники: 3 гениальных способа полюбить этот продукт, даже если вы его ненавидите 14:33Тест: Насколько хорошо вы помните цитаты из фильма "Москва слезам не верит"? 14:17Тест: Докажите, что ваша пятерка по истории заслужена 13:39Лунный денежный календарь на октябрь 2025 года 13:34Отпуск в октябре: 5 идей для незабываемого и недорогого путешествия по России 12:51"Если тебя кто-то обидел, это его проблема": стоический метод Марка Аврелия для защиты от хейтеров и токсичных людей 11:33Вы не "сова" и не "жаворонок": что такое хронотипы на самом деле и как синхронизировать жизнь со своими внутренними часами 11:18Эти вещи будут дороже золота в случае глобального кризиса и краха системы 11:02Дадут ли микрозайм на чужую карту в 2025 году? 10:52Ваша память – не жесткий диск: как легко запоминать любую информацию, используя трюки мозга 10:43Новый трехсерийный сериал "Общак": взгляд на криминальную империю 90-х 10:06Опасные заблуждения: какие "народные" методы лечения насморка могут навредить 09:46Эффект "чужого голоса": научное объяснение, почему нам не нравится собственный голос на записи и как с этим смириться 09:14Правда о "чудо-продуктах": почему гречка и яблоки не спасут от анемии у детей? 08:58Комнатное садоводство для ленивых: 5 "неубиваемых" растений, которые простят вам все 08:26Разбитое сердце и неожиданный поворот: как Игорь Николаев проверил чувства Юлии Проскуряковой 06:28Будь дерзким, живи сейчас: 4 железных правила Омара Хайяма для свободного ума 03:30Кулинарный кошмар: 7 деликатесов, которые вы не сможете забыть, даже если захотите 00:13Один неверный шаг – и удача сгорит: что нельзя делать 17 сентября, в день иконы "Неопалимая Купина" 22:11Выбираем кофемашину с капучинатором для дома – не упустите самые важные критерии 21:30Эти продукты нельзя хранить осенью так же, как летом – привычные методы могут подвести 19:5489 лет назад родился Михаил Кокшенов – вспоминаем лучшие роли советского актера 18:44Как проверить компьютер на наличие опасных вирусов – все доступные способы 17:54Полина Диброва откровенно рассказала о реакции мужа на ее роман с соседом-миллиардером 17:53Невероятная гибкость: в скачущем подростке не сразу узнали 54-летнюю артистку Кутепову 17:06Тест: сможете ли вы отличить поэзию Пушкина от творчества нейросети? 16:24Петросяну – 80 лет: через что прошел и как живет сейчас самый известный юморист России 14:26Ваш организм кричит об этом, а вы думаете, что голодны: главный сигнал, который мы игнорируем 14:07Тест: Учитель географии не зря ставил вам "5", если наберете 7 из 8 13:27Мудрость из СССР: 5 советских привычек, которые снова в моде и экономят вам кучу денег 13:20Как справляться с токсичными отношениями? 13:037 забавных комедий для уютного вечернего просмотра без детей 12:54Феномен Баадера-Майнхоф: почему, как только вы узнаете новое слово, оно начинает встречаться повсюду 12:38Как найти равновесие в любви и принять неизбежное? 12:09"Эффект зеркала": психологический трюк, который заставит любого собеседника вам доверять 11:09Народный вердикт: почти 7000 россиянок назвали 3 лучших дезодоранта
Актер Илья Дель выпал из окна и находится в реанимации: что известно о его состоянии

Актер Илья Дель выпал из окна и находится в реанимации: что известно о его состоянии
70

Актер Илья Дель госпитализирован после падения из окна, что привело к серьезным травмам. Об этом сообщает ТАСС. Эта история вызывает вопросы о личной жизни и здоровье актера, который уже переживал подобное испытание весной текущего года.

Текущая ситуация с госпитализацией

Информация о падении появилась в СМИ на основе сведений от окружения артиста. Предполагается, что инцидент случился в квартире, где Дель находился в состоянии опьянения. В результате падения возможны тяжелые повреждения, включая перелом позвоночника. Официальные источники подтверждают факт госпитализации в реанимацию, уточняя, что происшествие не связано с театром. Коллеги выражают обеспокоенность, отмечая, что это может быть связано с продолжением отношений с бывшей партнершей, несмотря на прошлые конфликты.

Среди версий обсуждается случайное падение или внешнее воздействие, но точные детали остаются неизвестными. Инсайдеры указывают на напряженный график работы актера в последние недели, что могло сказаться на его самочувствии. После восстановления от предыдущей травмы Дель активно вернулся на сцену, не щадя сил.

Предыдущий инцидент весной 2025 года

В апреле этого года актер уже оказывался в реанимации из-за ножевого ранения, нанесенного сожительницей Александрой Дроздовой. Во время ссоры женщина ударила его в грудь, задев легкое. Дель самостоятельно вызвал помощь, а Дроздову задержали с перспективой до 10 лет лишения свободы.

Позже выяснилось, что конфликт возник на фоне алкогольного опьянения актера, когда он схватил ребенка партнерши. Опасаясь за дочь, она прибегла к ножу. Суд назначил Дроздовой домашний арест до 11 июня 2025 года. Сам Дель не затаил обиды и считал меру пресечения излишне строгой.

Этот случай потребовал длительного восстановления, но актер сумел вернуться к работе. Теперь источники предполагают, что падение произошло в той же квартире, и пара вновь столкнулась в ссоре.

Изменения в репертуаре театра

Из-за госпитализации в Театре имени Ленсовета внесены корректировки в расписание спектаклей.

  • 20 сентября вместо "Воскресение" покажут "Ревизор";
  • 24 сентября постановку "Академия смеха" заменят на "Морфий".

Коллеги Ильи, включая Ларису Луппиан, подчеркивают трагичность ситуации, связывая ее с проблемами, типичными для актерской среды, такими как чрезмерное употребление алкоголя и сложные личные отношения.

Краткая биография Ильи Деля

Илья Дель служит в Театре имени Ленсовета с 2022 года. Ранее он работал в Александринском театре и Театре на Литейном. В кино известен ролями в фильмах "Цой" и "Пророк. История Александра Пушкина". Его карьера сочетает театральные постановки и кинопроекты, привлекая внимание публики.

Шоу-бизнес в Telegram

18 сентября 2025, 08:06
Фото: YouTube
ТАСС✓ Надежный источник

По теме

Ученые назвали самый "распиаренный" витамин, который на самом деле бесполезен для большинства людей

29-летнего Тимоти Шаламе признали самым высокооплачиваемым актером поколения

День, который притворяется обычным: почему четверг – самый загадочный день недели

День, который притворяется обычным: почему четверг – самый загадочный день недели
Понедельник – день тяжелый. Среда – маленькая пятница, экватор недели. Пятница – символ свободы. А что такое четверг? Если присмотреться, четверг — это настоящий "серый кардинал" недели, день со множеством скрытых смыслов.

Диетологи назвали самый вредный утренний напиток: и это не кофе

Диетологи назвали самый вредный утренний напиток: и это не кофе
Большинство людей делятся на два лагеря: те, кто не может жить без чашки бодрящего кофе, и те, кто, заботясь о здоровье, выбирает "полезную альтернативу". Они с гордостью отказываются от кофеина, уверенные, что делают своему организму одолжение. Что, если мы скажем вам, что именно эта "полезная" привычка наносит по пищеварительной системе удар, порой более сильный, чем эспрессо? Диетологи и гастроэнтерологи все чаще бьют тревогу по поводу утреннего ритуала, который миллионы людей считают эталоном здорового образа жизни.

Один роковой день в году: что ни в коем случае нельзя делать 18 сентября, в день Кумохи, чтобы не навлечь нищету

Один роковой день в году: что ни в коем случае нельзя делать 18 сентября, в день Кумохи, чтобы не навлечь нищету
Народный календарь предупреждает: 18 сентября – день с особой силой. Рассказываем, почему в этот день нельзя подметать пол, мыть голову и хвастаться, и какая мудрость скрывается за этими старинными запретами. Каждый день в народном календаре наших предков имел свой смысл, свои правила и свои опасности.

Почему многие хозяйки не любят, когда гости помогают на кухне – этикет и личные границы

Почему многие хозяйки не любят, когда гости помогают на кухне – этикет и личные границы
После приятного застолья у друзей или родственников многие гости задумываются о том, чтобы помочь хозяевам, перемыв посуду. Однако мнения по этому поводу разделяются: одни считают это знаком уважения, другие уверены, что так делать нельзя.

29-летнего Тимоти Шаламе признали самым высокооплачиваемым актером поколения

29-летнего Тимоти Шаламе признали самым высокооплачиваемым актером поколения
29-летний актер Тимоти Шаламе, известный своими яркими ролями в голливудских фильмах, теперь официально признан самым высокооплачиваемым актером своего поколения. Его успехи на экране и в мире моды сделали его настоящей иконой для молодежи.

