Актер Илья Дель выпал из окна и находится в реанимации: что известно о его состоянии

Актер Илья Дель госпитализирован после падения из окна, что привело к серьезным травмам. Об этом сообщает ТАСС. Эта история вызывает вопросы о личной жизни и здоровье актера, который уже переживал подобное испытание весной текущего года.

Текущая ситуация с госпитализацией

Информация о падении появилась в СМИ на основе сведений от окружения артиста. Предполагается, что инцидент случился в квартире, где Дель находился в состоянии опьянения. В результате падения возможны тяжелые повреждения, включая перелом позвоночника. Официальные источники подтверждают факт госпитализации в реанимацию, уточняя, что происшествие не связано с театром. Коллеги выражают обеспокоенность, отмечая, что это может быть связано с продолжением отношений с бывшей партнершей, несмотря на прошлые конфликты.

Среди версий обсуждается случайное падение или внешнее воздействие, но точные детали остаются неизвестными. Инсайдеры указывают на напряженный график работы актера в последние недели, что могло сказаться на его самочувствии. После восстановления от предыдущей травмы Дель активно вернулся на сцену, не щадя сил.

Предыдущий инцидент весной 2025 года

В апреле этого года актер уже оказывался в реанимации из-за ножевого ранения, нанесенного сожительницей Александрой Дроздовой. Во время ссоры женщина ударила его в грудь, задев легкое. Дель самостоятельно вызвал помощь, а Дроздову задержали с перспективой до 10 лет лишения свободы.

Позже выяснилось, что конфликт возник на фоне алкогольного опьянения актера, когда он схватил ребенка партнерши. Опасаясь за дочь, она прибегла к ножу. Суд назначил Дроздовой домашний арест до 11 июня 2025 года. Сам Дель не затаил обиды и считал меру пресечения излишне строгой.

Этот случай потребовал длительного восстановления, но актер сумел вернуться к работе. Теперь источники предполагают, что падение произошло в той же квартире, и пара вновь столкнулась в ссоре.

Изменения в репертуаре театра

Из-за госпитализации в Театре имени Ленсовета внесены корректировки в расписание спектаклей.

20 сентября вместо "Воскресение" покажут "Ревизор";

24 сентября постановку "Академия смеха" заменят на "Морфий".

Коллеги Ильи, включая Ларису Луппиан, подчеркивают трагичность ситуации, связывая ее с проблемами, типичными для актерской среды, такими как чрезмерное употребление алкоголя и сложные личные отношения.

Краткая биография Ильи Деля

Илья Дель служит в Театре имени Ленсовета с 2022 года. Ранее он работал в Александринском театре и Театре на Литейном. В кино известен ролями в фильмах "Цой" и "Пророк. История Александра Пушкина". Его карьера сочетает театральные постановки и кинопроекты, привлекая внимание публики.