Диетологи назвали самый вредный утренний напиток: и это не кофе

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Четверг 18 сентября

03:58Диетологи назвали самый вредный утренний напиток: и это не кофе 00:03Один роковой день в году: что ни в коем случае нельзя делать 18 сентября, в день Кумохи, чтобы не навлечь нищету 20:59Почему многие хозяйки не любят, когда гости помогают на кухне – этикет и личные границы 20:3129-летнего Тимоти Шаламе признали самым высокооплачиваемым актером поколения 20:11Андрей Воробьев встретился с участниками программы для бойцов СВО в Подмосковье 20:04Учимся бюджетно отбеливать эмаль ванны – эти методы сэкономят ваши деньги и время 18:37Фильму "Иван Васильевич меняет профессию" – 52 года: интересные факты о культовой комедии из СССР 18:20"Таких квартир в России очень мало": Сергей Пенкин рассказал о своих жилищных условиях 17:59Куда сходить в Москве: афиша с 18 по 30 сентября 17:13Егор Крид захотел создать семью – объявлен кастинг на роль матери его будущих детей 15:27Эти поломки в доме можно устранить без вызова мастера – создаем комфорт без лишних трат 15:19Тест: Насколько ярко вы помните жизнь в СССР? 14:39Творог – не только сырники: 3 гениальных способа полюбить этот продукт, даже если вы его ненавидите 14:33Тест: Насколько хорошо вы помните цитаты из фильма "Москва слезам не верит"? 14:17Тест: Докажите, что ваша пятерка по истории заслужена 13:39Лунный денежный календарь на октябрь 2025 года 13:34Отпуск в октябре: 5 идей для незабываемого и недорогого путешествия по России 12:51"Если тебя кто-то обидел, это его проблема": стоический метод Марка Аврелия для защиты от хейтеров и токсичных людей 11:33Вы не "сова" и не "жаворонок": что такое хронотипы на самом деле и как синхронизировать жизнь со своими внутренними часами 11:18Эти вещи будут дороже золота в случае глобального кризиса и краха системы 11:02Дадут ли микрозайм на чужую карту в 2025 году? 10:52Ваша память – не жесткий диск: как легко запоминать любую информацию, используя трюки мозга 10:43Новый трехсерийный сериал "Общак": взгляд на криминальную империю 90-х 10:06Опасные заблуждения: какие "народные" методы лечения насморка могут навредить 09:46Эффект "чужого голоса": научное объяснение, почему нам не нравится собственный голос на записи и как с этим смириться 09:14Правда о "чудо-продуктах": почему гречка и яблоки не спасут от анемии у детей? 08:58Комнатное садоводство для ленивых: 5 "неубиваемых" растений, которые простят вам все 08:26Разбитое сердце и неожиданный поворот: как Игорь Николаев проверил чувства Юлии Проскуряковой 06:28Будь дерзким, живи сейчас: 4 железных правила Омара Хайяма для свободного ума 03:30Кулинарный кошмар: 7 деликатесов, которые вы не сможете забыть, даже если захотите 00:13Один неверный шаг – и удача сгорит: что нельзя делать 17 сентября, в день иконы "Неопалимая Купина" 22:11Выбираем кофемашину с капучинатором для дома – не упустите самые важные критерии 21:30Эти продукты нельзя хранить осенью так же, как летом – привычные методы могут подвести 19:5489 лет назад родился Михаил Кокшенов – вспоминаем лучшие роли советского актера 18:44Как проверить компьютер на наличие опасных вирусов – все доступные способы 17:54Полина Диброва откровенно рассказала о реакции мужа на ее роман с соседом-миллиардером 17:53Невероятная гибкость: в скачущем подростке не сразу узнали 54-летнюю артистку Кутепову 17:06Тест: сможете ли вы отличить поэзию Пушкина от творчества нейросети? 16:24Петросяну – 80 лет: через что прошел и как живет сейчас самый известный юморист России 14:26Ваш организм кричит об этом, а вы думаете, что голодны: главный сигнал, который мы игнорируем 14:07Тест: Учитель географии не зря ставил вам "5", если наберете 7 из 8 13:27Мудрость из СССР: 5 советских привычек, которые снова в моде и экономят вам кучу денег 13:20Как справляться с токсичными отношениями? 13:037 забавных комедий для уютного вечернего просмотра без детей 12:54Феномен Баадера-Майнхоф: почему, как только вы узнаете новое слово, оно начинает встречаться повсюду 12:38Как найти равновесие в любви и принять неизбежное? 12:09"Эффект зеркала": психологический трюк, который заставит любого собеседника вам доверять 11:09Народный вердикт: почти 7000 россиянок назвали 3 лучших дезодоранта 10:21Лекарство от тревоги: 5 вечных уроков Омара Хайяма, которым 1000 лет 10:19Российский рынок недвижимости: риски пузыря и обвала цен
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Диетологи назвали самый вредный утренний напиток: и это не кофе

Диетологи назвали самый вредный утренний напиток: и это не кофе
95

Большинство людей делятся на два лагеря: те, кто не может жить без чашки бодрящего кофе, и те, кто, заботясь о здоровье, выбирает "полезную альтернативу". Они с гордостью отказываются от кофеина, уверенные, что делают своему организму одолжение.

Что, если мы скажем вам, что именно эта "полезная" привычка наносит по пищеварительной системе удар, порой более сильный, чем эспрессо? Диетологи и гастроэнтерологи все чаще бьют тревогу по поводу утреннего ритуала, который миллионы людей считают эталоном здорового образа жизни. И главный враг прячется не в кофейной чашке.

Под маской пользы: главный утренний "вредитель"

Этот напиток — свежевыжатый сок, особенно цитрусовый (апельсиновый, грейпфрутовый) или яблочный, выпитый натощак.

"Постойте, — скажете вы, — но это же кладезь витаминов!" И будете правы, но лишь отчасти. В утренние часы, когда ваш желудок пуст после ночного сна, этот витаминный концентрат превращается в агрессивную кислотную бомбу. Давайте разберем по пунктам, что именно происходит.

1. Прямой удар по слизистой

Представьте, что ваш пустой желудок — это нежная ткань. А теперь вылейте на нее концентрированную кислоту. Примерно это и происходит, когда вы пьете фреш натощак. Фруктовые кислоты (лимонная, яблочная и другие) агрессивно раздражают беззащитную слизистую оболочку желудка.

Последствия: регулярное употребление может привести к изжоге, болям, обострению гастрита и даже спровоцировать развитие язвенной болезни. Вы буквально "протираете" в своем желудке дыру, начиная день с шоковой терапии.

2. Сахарный удар по поджелудочной железе

Во время отжима сока мы получаем всю сладость фрукта, но теряем самое ценное — клетчатку. Клетчатка — это "тормоз", который замедляет всасывание сахара в кровь. Без нее стакан сока превращается, по сути, в стакан сладкой воды.

Что происходит: уровень глюкозы в крови резко взлетает. В ответ поджелудочная железа вынуждена в авральном режиме выбрасывать огромную дозу инсулина, чтобы "погасить" этот сахарный пожар.

Последствия: такие "инсулиновые качели" с самого утра истощают поджелудочную, ведут к быстрой утомляемости (после короткого прилива энергии наступает резкий спад), провоцируют зверский голод уже через час и в долгосрочной перспективе повышают риск развития диабета 2-го типа.

Кому это особенно опасно?

Хотя такой утренний ритуал вреден для всех, есть группы людей, которым он категорически противопоказан:

  • Людям с гастритом, повышенной кислотностью, язвой желудка.
  • Тем, у кого есть проблемы с поджелудочной железой.
  • Людям с инсулинорезистентностью или диабетом.
  • Всем, кто пытается контролировать вес (сок натощак — один из лучших способов разжечь аппетит на весь день).

Так что же пить утром?

Это не значит, что свежевыжатый сок — абсолютное зло. Весь секрет в правильном времени и контексте.

Лучший утренний напиток — теплая вода. Это самый простой и безопасный способ запустить пищеварительную систему, восстановить водный баланс после сна и мягко подготовить организм к завтраку. Можно добавить веточку мяты, но не лимон (из-за той же кислоты).

Кофе? Не так страшно. Если у вас нет проблем с давлением или тревожностью, чашка черного кофе (без сахара и сиропов) после еды нанесет организму гораздо меньше вреда, чем стакан сока до еды.

Хотите сок? Только после еды! Если вы не можете отказаться от фреша, пейте его как десерт — после плотного завтрака, который содержит белки, жиры и клетчатку (например, после овсянки с орехами или омлета с овощами). Еда создаст "буфер", который защитит слизистую желудка и замедлит всасывание сахара.

Перестаньте верить в миф о том, что стакан апельсинового сока натощак — это билет в здоровую жизнь. Зачастую это прямой путь в кабинет гастроэнтеролога. Начните свое утро со стакана простой теплой воды, а "витаминный заряд" оставьте на потом, когда ваш желудок будет к нему готов.

Шоу-бизнес в Telegram

18 сентября 2025, 03:58
Фото: freepik.com
"КП"✓ Надежный источник

По теме

Почему овсянка по утрам – это ошибка: диетолог объясняет, кому она категорически противопоказана

Диетологи в шоке: 3 продукта, которые вы зря исключили из рациона – они возвращают молодость и энергию

Один роковой день в году: что ни в коем случае нельзя делать 18 сентября, в день Кумохи, чтобы не навлечь нищету

Один роковой день в году: что ни в коем случае нельзя делать 18 сентября, в день Кумохи, чтобы не навлечь нищету
Народный календарь предупреждает: 18 сентября – день с особой силой. Рассказываем, почему в этот день нельзя подметать пол, мыть голову и хвастаться, и какая мудрость скрывается за этими старинными запретами. Каждый день в народном календаре наших предков имел свой смысл, свои правила и свои опасности.

Почему многие хозяйки не любят, когда гости помогают на кухне – этикет и личные границы

Почему многие хозяйки не любят, когда гости помогают на кухне – этикет и личные границы
После приятного застолья у друзей или родственников многие гости задумываются о том, чтобы помочь хозяевам, перемыв посуду. Однако мнения по этому поводу разделяются: одни считают это знаком уважения, другие уверены, что так делать нельзя.

29-летнего Тимоти Шаламе признали самым высокооплачиваемым актером поколения

29-летнего Тимоти Шаламе признали самым высокооплачиваемым актером поколения
29-летний актер Тимоти Шаламе, известный своими яркими ролями в голливудских фильмах, теперь официально признан самым высокооплачиваемым актером своего поколения. Его успехи на экране и в мире моды сделали его настоящей иконой для молодежи.

Учимся бюджетно отбеливать эмаль ванны – эти методы сэкономят ваши деньги и время

Учимся бюджетно отбеливать эмаль ванны – эти методы сэкономят ваши деньги и время
С течением времени даже самые качественные ванны из чугуна, стали или с эмалевым покрытием теряют свою первоначальную белизну. Появление желтого налета и минеральных отложений может испортить внешний вид ванной комнаты, но не стоит спешить тратить деньги на дорогие химические средства.

Фильму "Иван Васильевич меняет профессию" – 52 года: интересные факты о культовой комедии из СССР

Фильму "Иван Васильевич меняет профессию" – 52 года: интересные факты о культовой комедии из СССР
Сложно поверить, но легендарной комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" в этом году исполнилось 52 года. С момента своего выхода фильм завоевал сердца зрителей и стал настоящей классикой советского кинематографа.

Выбор читателей

16/09Втр5 "вежливых" привычек, которые на самом деле всех раздражают – перестаньте так делать 16/09ВтрТест: Учитель географии не зря ставил вам "5", если наберете 7 из 8 17/09СрдОдин неверный шаг – и удача сгорит: что нельзя делать 17 сентября, в день иконы "Неопалимая Купина" 16/09ВтрПолина Диброва откровенно рассказала о реакции мужа на ее роман с соседом-миллиардером 16/09ВтрМудрость из СССР: 5 советских привычек, которые снова в моде и экономят вам кучу денег 17/09Срд"Таких квартир в России очень мало": Сергей Пенкин рассказал о своих жилищных условиях