29-летнего Тимоти Шаламе признали самым высокооплачиваемым актером поколения

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Среда 17 сентября

20:3129-летнего Тимоти Шаламе признали самым высокооплачиваемым актером поколения 20:04Учимся бюджетно отбеливать эмаль ванны – эти методы сэкономят ваши деньги и время 18:37Фильму "Иван Васильевич меняет профессию" – 52 года: интересные факты о культовой комедии из СССР 18:20"Таких квартир в России очень мало": Сергей Пенкин рассказал о своих жилищных условиях 17:59Куда сходить в Москве: афиша с 18 по 30 сентября 17:13Егор Крид захотел создать семью – объявлен кастинг на роль матери его будущих детей 15:27Эти поломки в доме можно устранить без вызова мастера – создаем комфорт без лишних трат 15:19Тест: Насколько ярко вы помните жизнь в СССР? 14:39Творог – не только сырники: 3 гениальных способа полюбить этот продукт, даже если вы его ненавидите 14:33Тест: Насколько хорошо вы помните цитаты из фильма "Москва слезам не верит"? 14:17Тест: Докажите, что ваша пятерка по истории заслужена 13:39Лунный денежный календарь на октябрь 2025 года 13:34Отпуск в октябре: 5 идей для незабываемого и недорогого путешествия по России 12:51"Если тебя кто-то обидел, это его проблема": стоический метод Марка Аврелия для защиты от хейтеров и токсичных людей 11:33Вы не "сова" и не "жаворонок": что такое хронотипы на самом деле и как синхронизировать жизнь со своими внутренними часами 11:18Эти вещи будут дороже золота в случае глобального кризиса и краха системы 11:02Дадут ли микрозайм на чужую карту в 2025 году? 10:52Ваша память – не жесткий диск: как легко запоминать любую информацию, используя трюки мозга 10:43Новый трехсерийный сериал "Общак": взгляд на криминальную империю 90-х 10:06Опасные заблуждения: какие "народные" методы лечения насморка могут навредить 09:46Эффект "чужого голоса": научное объяснение, почему нам не нравится собственный голос на записи и как с этим смириться 09:14Правда о "чудо-продуктах": почему гречка и яблоки не спасут от анемии у детей? 08:58Комнатное садоводство для ленивых: 5 "неубиваемых" растений, которые простят вам все 08:26Разбитое сердце и неожиданный поворот: как Игорь Николаев проверил чувства Юлии Проскуряковой 06:28Будь дерзким, живи сейчас: 4 железных правила Омара Хайяма для свободного ума 03:30Кулинарный кошмар: 7 деликатесов, которые вы не сможете забыть, даже если захотите 00:13Один неверный шаг – и удача сгорит: что нельзя делать 17 сентября, в день иконы "Неопалимая Купина" 22:11Выбираем кофемашину с капучинатором для дома – не упустите самые важные критерии 21:30Эти продукты нельзя хранить осенью так же, как летом – привычные методы могут подвести 19:5489 лет назад родился Михаил Кокшенов – вспоминаем лучшие роли советского актера 18:44Как проверить компьютер на наличие опасных вирусов – все доступные способы 17:54Полина Диброва откровенно рассказала о реакции мужа на ее роман с соседом-миллиардером 17:53Невероятная гибкость: в скачущем подростке не сразу узнали 54-летнюю артистку Кутепову 17:06Тест: сможете ли вы отличить поэзию Пушкина от творчества нейросети? 16:24Петросяну – 80 лет: через что прошел и как живет сейчас самый известный юморист России 14:26Ваш организм кричит об этом, а вы думаете, что голодны: главный сигнал, который мы игнорируем 14:07Тест: Учитель географии не зря ставил вам "5", если наберете 7 из 8 13:27Мудрость из СССР: 5 советских привычек, которые снова в моде и экономят вам кучу денег 13:20Как справляться с токсичными отношениями? 13:037 забавных комедий для уютного вечернего просмотра без детей 12:54Феномен Баадера-Майнхоф: почему, как только вы узнаете новое слово, оно начинает встречаться повсюду 12:38Как найти равновесие в любви и принять неизбежное? 12:09"Эффект зеркала": психологический трюк, который заставит любого собеседника вам доверять 11:09Народный вердикт: почти 7000 россиянок назвали 3 лучших дезодоранта 10:21Лекарство от тревоги: 5 вечных уроков Омара Хайяма, которым 1000 лет 10:19Российский рынок недвижимости: риски пузыря и обвала цен 10:16Причины, по которым мудрые женщины избегают ревности 09:17Почему с возрастом круг общения сужается: размышления на стихи Юрия Левитанского 09:067 принципов активной и счастливой жизни на пенсии 08:45Инженеры признались: вот почему на самом деле не работают кнопки в лифтах
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

29-летнего Тимоти Шаламе признали самым высокооплачиваемым актером поколения

29-летнего Тимоти Шаламе признали самым высокооплачиваемым актером поколения
56

29-летний актер Тимоти Шаламе, известный своими яркими ролями в голливудских фильмах, теперь официально признан самым высокооплачиваемым актером своего поколения.

Его успехи на экране и в мире моды сделали его настоящей иконой для молодежи. Недавно он подписал контракт на участие в экшн-триллере, который принесет ему впечатляющий гонорар.

Гонорар, сравнимый с тяжеловесами Голливуда

По информации западных СМИ, за роль в предстоящем фильме "High Side" Тимоти Шаламе получит рекордные 25 миллионов долларов. Такой гонорар ранее выписывали только таким звездам, как Том Круз, Брэд Питт и Дуэйн Джонсон. Это подчеркивает не только финансовую привлекательность актера, но и его статус в индустрии. Шаламе стал новым "лицом эпохи", которое олицетворяет новое поколение актеров.

О грядущем проекте

Фильм "High Side", который разрабатывается студией Paramount, снова объединяет Шаламе с режиссером Джеймсом Мэнголдом. Их предыдущее сотрудничество, байопик о Бобе Дилане, принесло команде восемь номинаций на премию "Оскар". В новом проекте Тимоти сыграет экс-гонщика MotoGP, который после трагического завершения карьеры открывает гараж и заботится о больном отце. Однако его жизнь кардинально меняется, когда появляется брат с опасным планом ограбления. Это добавляет динамики и напряжения в сюжет, что уже вызывает сравнения с такими классическими фильмами, как "Схватка" и "Любой ценой".

Ожидания от фильма и его выхода

Премьера "High Side" обещает быть масштабной, и гонорар Шаламе лишь подогревает интерес к проекту. Эксперты уверены, что фильм станет одним из главных хитов года. Paramount готовит мощную маркетинговую кампанию, чтобы привлечь внимание зрителей к этому захватывающему экшн-триллеру.

Будущие проекты Тимоти Шаламе

Но это не единственный проект, который ждет фанатов Тимоти. В январе 2026 года на российские экраны выйдет спортивная драмеди "Марти Великолепный", где он также исполнит главную роль. А к концу того же года поклонников ждет продолжение "Дюны", в котором Шаламе снова вернется к своему культовому персонажу. Эти проекты подтверждают его статус как одного из самых востребованных и талантливых актеров современности.

Тимоти Шаламе продолжает удивлять зрителей своими ролями и профессиональными достижениями. Его новый статус самого высокооплачиваемого актера поколения подтверждает его влияние на киноиндустрию и популярность среди молодежи.

Шоу-бизнес в Telegram

17 сентября 2025, 20:31
Тимоти Шаламе. Кадр: YouTube-канал "The Late Show"
The New York Times✓ Надежный источник

По теме

7 громких кинопремьер 2025 года, которые выходят на экраны

Учимся бюджетно отбеливать эмаль ванны – эти методы сэкономят ваши деньги и время

Учимся бюджетно отбеливать эмаль ванны – эти методы сэкономят ваши деньги и время
С течением времени даже самые качественные ванны из чугуна, стали или с эмалевым покрытием теряют свою первоначальную белизну. Появление желтого налета и минеральных отложений может испортить внешний вид ванной комнаты, но не стоит спешить тратить деньги на дорогие химические средства.

Фильму "Иван Васильевич меняет профессию" – 52 года: интересные факты о культовой комедии из СССР

Фильму "Иван Васильевич меняет профессию" – 52 года: интересные факты о культовой комедии из СССР
Сложно поверить, но легендарной комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" в этом году исполнилось 52 года. С момента своего выхода фильм завоевал сердца зрителей и стал настоящей классикой советского кинематографа.

"Таких квартир в России очень мало": Сергей Пенкин рассказал о своих жилищных условиях

"Таких квартир в России очень мало": Сергей Пенкин рассказал о своих жилищных условиях
Корреспондент "Дни.ру" узнал у знаменитого исполнителя, композитора и педагога, каким было для него минувшее лето и о том, как он справляется с популярностью. "У меня этим летом много сил и времени ушло на очень большой ремонт, причем и в загородном доме, и в квартире – улыбается Сергей Пенкин.

Егор Крид захотел создать семью – объявлен кастинг на роль матери его будущих детей

Егор Крид захотел создать семью – объявлен кастинг на роль матери его будущих детей
Известный российский певец Егор Крид, который покорил сердца миллионов поклонников своими хитами, недавно сделал неожиданное заявление. В своем блоге артист поделился мечтой о создании крепкой семьи и поиске женщины, которая станет не только его супругой, но и матерью будущих детей.

Эти поломки в доме можно устранить без вызова мастера – создаем комфорт без лишних трат

Эти поломки в доме можно устранить без вызова мастера – создаем комфорт без лишних трат
Мелкие поломки в доме могут произойти в самый неожиданный момент. Часто вызов специалиста требует не только времени, но и значительных затрат. Однако многие из этих проблем можно решить самостоятельно, используя подручные средства и простые инструменты.

Выбор читателей

16/09Втр5 "вежливых" привычек, которые на самом деле всех раздражают – перестаньте так делать 16/09ВтрТест: Учитель географии не зря ставил вам "5", если наберете 7 из 8 17/09СрдОдин неверный шаг – и удача сгорит: что нельзя делать 17 сентября, в день иконы "Неопалимая Купина" 16/09ВтрПолина Диброва откровенно рассказала о реакции мужа на ее роман с соседом-миллиардером 16/09ВтрМудрость из СССР: 5 советских привычек, которые снова в моде и экономят вам кучу денег 15/09ПндКак защитить огород от вредителей в сентябре – спасаем урожай будущего года