Тест: Насколько ярко вы помните жизнь в СССР?

1. В советских магазинах разливные соки из стеклянных конусов были натуральными и стоили копейки. Какой сок был самым дешевым?
А) Яблочный
Б) Березовый
В) Томатный
Г) Виноградный
2. Простое домашнее лакомство к чаю можно было приготовить из двух ингредиентов. Из чего делали такие "пирожные"?
А) Печенье и сгущенка
Б) Хлеб и плавленый сырок
В) Вафли и варенье
Г) Сухари и масло
3. Школьные годы в СССР ассоциируются с линейками, новыми тетрадями и портретами в каждом классе. Чей портрет обязательно висел в школах?
А) Сталина
Б) Ленина
В) Маркса
Г) Брежнева
4. Школьная форма была предметом гордости. Какого цвета были платья у девочек-школьниц?
А) Синего
Б) Зеленого
В) Коричневого
Г) Серого
5. Детские журналы в СССР были настоящим сокровищем. Как назывался юмористический журнал с шутками, ребусами и загадками?
А) Смешные истории
Б) Веселые картинки
В) Веселые ребята
Г) Юный натуралист
6. Книги были неотъемлемой частью детства. Кто написал повесть о деревянном мальчике, который стал владельцем кукольного театра?
А) Самуил Маршак
Б) Алексей Толстой
В) Аркадий Гайдар
Г) Корней Чуковский
7. Утренние воскресные передачи собирали у телевизоров всю семью. Как называлась популярная программа с песнями по заявкам?
А) Голубой огонек
Б) Утренняя почта
В) Время
Г) Клуб кинопутешественников
8. Походы в кино были праздником. Кто исполнил главную роль в фильме "Зорро" 1975 года?
А) Жан-Поль Бельмондо
Б) Ален Делон
В) Пьер Ришар
Г) Луи де Фюнес
9. В эпоху перестройки молодежь любила фильмы о своей жизни. Как назывался фильм по повести Карена Шахназарова о проблемах молодых людей?
А) Асса
Б) Курьер
В) Игла
Г) Плюмбум
10. Советские спортсмены прославляли страну. Сколько раз тяжелоатлет Юрий Варднанян становился чемпионом мира?
А) 5 раз
Б) 6 раз
В) 7 раз
Г) 8 раз
Правильные ответы
- 1. Б) Березовый
- 2. Б) Хлеб и плавленый сырок
- 3. Б) Ленина
- 4. В) Коричневого
- 5. Б) Веселые картинки
- 6. Б) Алексей Толстой
- 7. Б) Утренняя почта
- 8. Б) Ален Делон
- 9. Б) Курьер
- 10. В) 7 раз
Подсчитайте количество правильных ответов
- 10 из 10: Феноменально! Вы настоящий хранитель советской эпохи, помните каждую деталь!
- 8-9 баллов: Отлично! Ваши воспоминания о СССР яркие и точные, вы настоящий знаток тех времен.
- 6-7 баллов: Хороший результат! Вы помните многое, но пара моментов слегка подзабылась.
- 4-5 баллов: Неплохо! Основа советской жизни вам знакома, но стоит вспомнить некоторые детали.
- Менее 4 баллов: Ничего страшного! Время стирает воспоминания, но пара вечеров с советскими фильмами или книгами все исправит.