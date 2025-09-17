Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Среда 17 сентября

17 сентября
Эти поломки в доме можно устранить без вызова мастера – создаем комфорт без лишних трат

Эти поломки в доме можно устранить без вызова мастера – создаем комфорт без лишних трат
31

Мелкие поломки в доме могут произойти в самый неожиданный момент. Часто вызов специалиста требует не только времени, но и значительных затрат.

Однако многие из этих проблем можно решить самостоятельно, используя подручные средства и простые инструменты. Рассказываем о пяти распространенных поломках и способах их устранения без помощи мастера.

1. Устраняем протечку крана за 5 минут

Капающий кран — это не только раздражающий звук, но и потенциально высокие счета за воду. Основная причина такой проблемы — изношенная прокладка или уплотнительное кольцо.

Что понадобится: разводной ключ, новая резиновая прокладка (или кусочек резины), фонарик.

Пошаговое решение:

1. Перекройте воду под раковиной.

2. Открутите гайку, удерживающую кран-буксу.

3. Извлеките старую прокладку и замените её новой.

4. Если нет новой прокладки, временно используйте кусочек плотной резины.

5. Соберите кран обратно.

Этот метод работает в большинстве случаев и позволяет избежать вызова сантехника.

2. Чиним заедающий замок за 2 минуты

Замок может заедать из-за накопившейся пыли или недостатка смазки. Не спешите менять фурнитуру — проблему можно решить быстро.

Что понадобится: графитовый карандаш, машинное масло или WD-40, ватные палочки.

Быстрое решение:

1. Натрите ключ графитом с карандаша.

2. Вставьте ключ в замок и несколько раз поверните его.

3. Если не помогло, капните немного масла в замок.

4. Прочистите механизм, поворачивая ключ 10—15 раз.

Графит действует как сухая смазка, а масло помогает удалить загрязнения.

3. Экстренно приклеиваем отвалившиеся обои

Отошедший угол обоев может испортить вид комнаты, но переклеивать всю стену не обязательно.

Что понадобится: клей ПВА или обойный клей, шприц без иглы, валик или тряпка.

Метод восстановления:

1. Наберите клей в шприц.

2. Аккуратно введи клей под отошедший участок обоев.

3. Разгладьте поверхность валиком от центра к краям.

4. Удалите излишки клея влажной тряпкой.

5. Прижмите участок грузом на 2—3 часа.

Для пузырей сделайте надрез, выпустите воздух и затем введите клей.

4. Маскируем треснувшую плитку без замены

Небольшие трещины на плитке можно замаскировать так, что их почти не будет видно.

Что понадобится: прозрачный лак для ногтей, белая зубная паста, мелкая наждачная бумага.

Способ ремонта:

1. Очистите трещину от грязи.

2. Слегка зашкурьте края трещины.

3. Заполните трещину зубной пастой и разгладьте.

4. После высыхания покройте лаком.

Этот метод особенно эффективен для светлой плитки.

5. Избавляем от звука скрипящих петель

Скрип дверных петель может быть весьма раздражающим, но устранить проблему можно за считанные минуты.

Что понадобится: хозяйственное мыло, машинное масло, парафиновая свечка.

Три быстрых способа:

1. Мыльный метод: натрите петли куском сухого мыла.

2. Масляный способ: капните 1—2 капли масла на оси петель.

3. Парафиновый лайфхак: потрите петли свечкой.

После обработки несколько раз откройте и закройте дверь для лучшего эффекта.

Эти простые лайфхаки помогут быстро устранить распространенные домашние неполадки без лишних затрат и ожидания мастера. Главное — не бояться пробовать и всегда иметь под рукой базовый набор инструментов и материалов.

17 сентября 2025, 15:27

17 сентября 2025, 15:27
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

