Среда 17 сентября

Среда 17 сентября
Отпуск в октябре: 5 идей для незабываемого и недорогого путешествия по России

Отпуск в октябре: 5 идей для незабываемого и недорогого путешествия по России
57

Октябрь. В голове сразу возникает унылая картинка: серое небо, холодный дождь и мысль, что отпуск безнадежно испорчен. Большинство уверено, что для путешествий по России есть только три месяца – июнь, июль и август. А все остальное – компромисс. Позвольте с этим не согласиться.

Октябрь — это русский "бархатный сезон". Время для тех, кто ценит тишину, не любит толпы туристов и умеет находить красоту в меланхоличном очаровании осени. А еще это время, когда цены на жилье и билеты приятно падают после летнего ажиотажа.

Мы собрали 5 направлений, куда можно поехать в середине осени, чтобы отдохнуть душой, не потратив при этом целое состояние.

Почему октябрь — это на самом деле круто?

  • Цены: отели и гостевые дома снижают стоимость на 20-40% по сравнению с летом.
  • Люди: больше никаких очередей в музеях и толп на смотровых площадках. Вы сможете насладиться местом, а не спинами других туристов.
  • Атмосфера: у каждого места появляется свой, особенный осенний шарм. Воздух становится прозрачным, краски — насыщенными. Это время для уютных посиделок в кафе, долгих прогулок и глубоких мыслей.

Идея 1: классика жанра. Золотая осень в Плесе

Для ценителей уюта, тишины и левитановских пейзажей.

В первой половине октября у вас еще есть шанс застать ту самую "золотую и багряную" осень. И лучшее место для этого — не раскрученные города Золотого кольца, а маленький, камерный Плес на Волге. В октябре отсюда уезжают толпы дачников и туристов, и город погружается в умиротворяющую тишину.

Что делать:

  • Бесконечно гулять по набережной Волги, укутавшись в шарф.
  • Подняться на Соборную гору и смотреть, как туман стелется над рекой.
  • Зайти в дом-музей Левитана и понять, почему он так любил эти места.
  • Согреваться в местных кофейнях и пробовать знаменитые плесские кулебяки и "углы" с копченым лещом.

Как сэкономить: доехать можно на автобусе или машине. Вместо дорогой гостиницы снимите уютную квартиру или комнату в гостевом доме — в октябре выбор огромен, а цены низкие.

Идея 2: горы для двоих. Архыз или Домбай

Для тех, кому нужен "перезагрузочный" отдых на природе.

В октябре Кавказские горы невероятно красивы. Буйство осенних красок внизу и первые шапки снега на вершинах. Воздух становится хрустально чистым, а летняя суета сходит на нет. Это идеальное время для спокойного, созерцательного отдыха.

Что делать:

  • Подняться на канатке наверх и просто посидеть в тишине, глядя на вечные горы.
  • Совершать несложные прогулки по эко-тропам, шурша опавшими листьями.
  • Посетить древние аланские храмы X века в окрестностях Архыза.
  • Вечером пить травяной чай с горным медом и смотреть на звезды.

Как сэкономить: октябрь — это межсезонье. Цены на жилье в поселках падают вдвое. Можно найти очень бюджетные варианты в частном секторе. Основные траты — дорога и канатные подъемники.

Идея 3: тепло, когда за окном +5. Термальные источники Тюмени

Для тех, кто хочет расслабиться и буквально "отогреться".

Представьте: на улице прохладно, может, даже накрапывает дождь, а вы сидите в огромном бассейне под открытым небом, из которого валит пар. Вода +40°C, минеральная и целебная. Это не Исландия, а Тюменская область — один из лучших спа-курортов страны, о котором многие незаслуженно забывают.

Что делать:

  • Выбрать один из множества термальных комплексов под Тюменью (от простых советских до современных спа-отелей) и провести там целый день, переходя из одного бассейна в другой.
  • После водных процедур погулять по самой Тюмени. Вы удивитесь, но это очень ухоженный и красивый город. Обязательно пройдитесь по уникальной четырехуровневой набережной реки Туры.
  • Зайти в один из местных ресторанов и попробовать сибирскую кухню: муксуна, оленину, сибирские пельмени.

Как сэкономить: Перелет в Тюмень в октябре может быть очень недорогим, особенно если брать билеты заранее. Выбирайте термальные комплексы чуть дальше от города — они, как правило, дешевле и менее многолюдны.

Идея 4: европейская меланхолия. Калининград и побережье Балтики

Для любителей европейской архитектуры, морского ветра и долгих прогулок.

Октябрь — возможно, лучшее время для поездки в Калининградскую область. Балтийское море в это время становится свинцовым и суровым, летние толпы туристов разъезжаются, а старые немецкие городки на побережье погружаются в уютную меланхолию. Это путешествие не про пляжный отдых, а про атмосферу.

Что делать:

  • Посвятить день Калининграду: погулять по острову Канта, зайти в Кафедральный собор на органный концерт, посидеть в кафе в "Рыбной деревне".
  • Сесть на электричку "Ласточка" и уехать в прибрежный Зеленоградск (город кошек и красивых вилл) или Светлогорск (город на высоких дюнах с атмосферой немецкого курорта).
  • Обязательно съездить на Куршскую косу. В октябре она особенно прекрасна: безлюдные пляжи, штормовое море и пронзительный сосновый воздух.

Как сэкономить: перелеты в Калининград часто бывают одними из самых дешевых по России. Жилье в Зеленоградске доступнее, чем в более туристическом Светлогорске. Передвигаться между городами удобно и недорого на общественном транспорте.

Идея 5: столица закатов. Нижний Новгород

Для тех, кто любит историю, стрит-арт и головокружительные виды.

Нижний Новгород не зря называют "столицей закатов". Осенью, когда воздух становится прозрачным, небо над слиянием Оки и Волги окрашивается в невероятные цвета. Город, похорошевший после своего 800-летия, идеален для неспешных прогулок в октябре.

Что делать:

  • Обойти весь Нижегородский кремль по стене (это один из немногих кремлей, где это можно сделать), любуясь видами на Стрелку.
  • Прокатиться на канатной дороге над Волгой — дух захватывает!
  • Гулять по старинной улице Рождественской, заглядывая в дворики в поисках стрит-арта.
  • И, конечно, каждый вечер провожать солнце с Верхне-Волжской набережной.

Как сэкономить: до Нижнего легко и недорого добраться на скоростном поезде из Москвы. В городе огромный выбор бюджетного жилья, от хостелов до апартаментов, и много отличной и недорогой уличной еды.

Отпуск в октябре — это не наказание, а возможность увидеть Россию с другой, непарадной стороны. Тихой, задумчивой, невероятно фотогеничной и очень доступной. Вам не нужно ехать за тридевять земель за впечатлениями, которые останутся с вами надолго.

Не бойтесь серого неба. Иногда самые яркие воспоминания прячутся именно за ним. Просто выберите направление, возьмите теплый свитер, термос с чаем и отправляйтесь в путь.

Шоу-бизнес в Telegram

17 сентября 2025, 13:34
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках

Тест для путешественника: узнайте город России по одному фото – только 1 из 10 справится со всеми вопросами

Лунный денежный календарь на октябрь 2025 года

Лунный денежный календарь на октябрь 2025 года
Лунный денежный календарь поможет выбрать самые благоприятные дни для финансовых операций в октябре 2025 года. Деньги – это не только средство расчетов, но и энергия, которая требует грамотного управления. Помимо традиционных финансовых стратегий, многие используют астрологические подсказки для планирования сделок и инвестиций.

"Если тебя кто-то обидел, это его проблема": стоический метод Марка Аврелия для защиты от хейтеров и токсичных людей

"Если тебя кто-то обидел, это его проблема": стоический метод Марка Аврелия для защиты от хейтеров и токсичных людей
Знакомая ситуация? Вы выкладываете пост, и прилетает ядовитый комментарий. Коллега на совещании отпускает пассивно-агрессивную шпильку. Близкий человек в сердцах бросает обидную фразу. Первая реакция – вспышка гнева, обиды, желание защититься или ответить тем же. Давайте начистоту: в наш век анонимных хейтеров и токсичного общения ментальная броня — не роскошь, а средство выживания.

Вы не "сова" и не "жаворонок": что такое хронотипы на самом деле и как синхронизировать жизнь со своими внутренними часами

Вы не "сова" и не "жаворонок": что такое хронотипы на самом деле и как синхронизировать жизнь со своими внутренними часами
Вся наша культура построена на культе раннего утра. "Кто рано встает, тому бог подает", "утренние ритуалы успешных людей", марафоны продуктивности, начинающиеся в 5 утра. На этом фоне мир четко поделился на два лагеря: энергичные и правильные "жаворонки" и вечно сонные, ленивые и как будто неполноценные "совы". А что, если мы скажем вам, что эта система — огромное упрощение? Что вы, скорее всего, не относитесь ни к одному из этих типов? Правда в том, что наши внутренние часы намного сложнее и интереснее.

Эти вещи будут дороже золота в случае глобального кризиса и краха системы

Эти вещи будут дороже золота в случае глобального кризиса и краха системы
Экономические и социальные потрясения становятся реальностью, а не далеким сценарием. Венесуэла пережила это на себе: там кусок мыла обрел стоимость целого дня труда. Подобные события напоминают, что в хаосе настоящая ценность переходит от цифр на банковском счете к вещам, которые можно потрогать и обменять. Эти повседневные предметы, которые сегодня доступны по цене, но в условиях коллапса обеспечат питание, здоровье и безопасность.

Дадут ли микрозайм на чужую карту в 2025 году?

Дадут ли микрозайм на чужую карту в 2025 году?
Изменения в правилах выдачи займов привели к ужесточению контроля со стороны микрофинансовых организаций. Теперь оформление кредита на карту родственника или знакомого стало практически невозможным, поскольку Центральный банк усилил механизмы верификации для защиты от мошенничества и обеспечения безопасности финансовых операций. Изменения с 1 сентября 2025 года С начала сентября микрофинансовые организации обязаны тщательно проверять совпадение данных заемщика с информацией о владельце банковского счета или карты, куда перечисляются средства.

