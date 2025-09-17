Эти вещи будут дороже золота в случае глобального кризиса и краха системы

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

17 сентября

11:33Вы не "сова" и не "жаворонок": что такое хронотипы на самом деле и как синхронизировать жизнь со своими внутренними часами 11:18Эти вещи будут дороже золота в случае глобального кризиса и краха системы 11:02Дадут ли микрозайм на чужую карту в 2025 году? 10:52Ваша память – не жесткий диск: как легко запоминать любую информацию, используя трюки мозга 10:43Новый трехсерийный сериал "Общак": взгляд на криминальную империю 90-х 10:06Опасные заблуждения: какие "народные" методы лечения насморка могут навредить 09:46Эффект "чужого голоса": научное объяснение, почему нам не нравится собственный голос на записи и как с этим смириться 09:14Правда о "чудо-продуктах": почему гречка и яблоки не спасут от анемии у детей? 08:58Комнатное садоводство для ленивых: 5 "неубиваемых" растений, которые простят вам все 08:26Разбитое сердце и неожиданный поворот: как Игорь Николаев проверил чувства Юлии Проскуряковой 06:28Будь дерзким, живи сейчас: 4 железных правила Омара Хайяма для свободного ума 03:30Кулинарный кошмар: 7 деликатесов, которые вы не сможете забыть, даже если захотите 00:13Один неверный шаг – и удача сгорит: что нельзя делать 17 сентября, в день иконы "Неопалимая Купина" 22:11Выбираем кофемашину с капучинатором для дома – не упустите самые важные критерии 21:30Эти продукты нельзя хранить осенью так же, как летом – привычные методы могут подвести 19:5489 лет назад родился Михаил Кокшенов – вспоминаем лучшие роли советского актера 18:44Как проверить компьютер на наличие опасных вирусов – все доступные способы 17:54Полина Диброва откровенно рассказала о реакции мужа на ее роман с соседом-миллиардером 17:53Невероятная гибкость: в скачущем подростке не сразу узнали 54-летнюю артистку Кутепову 17:06Тест: сможете ли вы отличить поэзию Пушкина от творчества нейросети? 16:24Петросяну – 80 лет: через что прошел и как живет сейчас самый известный юморист России 14:26Ваш организм кричит об этом, а вы думаете, что голодны: главный сигнал, который мы игнорируем 14:07Тест: Учитель географии не зря ставил вам "5", если наберете 7 из 8 13:27Мудрость из СССР: 5 советских привычек, которые снова в моде и экономят вам кучу денег 13:20Как справляться с токсичными отношениями? 13:037 забавных комедий для уютного вечернего просмотра без детей 12:54Феномен Баадера-Майнхоф: почему, как только вы узнаете новое слово, оно начинает встречаться повсюду 12:38Как найти равновесие в любви и принять неизбежное? 12:09"Эффект зеркала": психологический трюк, который заставит любого собеседника вам доверять 11:09Народный вердикт: почти 7000 россиянок назвали 3 лучших дезодоранта 10:21Лекарство от тревоги: 5 вечных уроков Омара Хайяма, которым 1000 лет 10:19Российский рынок недвижимости: риски пузыря и обвала цен 10:16Причины, по которым мудрые женщины избегают ревности 09:17Почему с возрастом круг общения сужается: размышления на стихи Юрия Левитанского 09:067 принципов активной и счастливой жизни на пенсии 08:45Инженеры признались: вот почему на самом деле не работают кнопки в лифтах 07:58Признаки правильного воспитания детей: мудрость из арабских традиций 06:325 "вежливых" привычек, которые на самом деле всех раздражают – перестаньте так делать 03:47Почему мы вздрагиваем во сне? 7 странных вещей, которые делает ваше тело и что они на самом деле значат 00:23Запрет предков на 16 сентября, о котором все забыли: не выносите хлам, чтобы не вынести из дома счастье 22:04Как защитить огород от вредителей в сентябре – спасаем урожай будущего года 21:25Химик развеяла распространенные мифы о вреде одноразовой посуды 19:51Эти советские фильмы с треском провалились в прокате – зрителю было стыдно их смотреть 19:4843-летняя Наталья Подольская раскрыла простой секрет своей молодости и стройности 19:12Что делать, если не работает мобильный интернет – причины и порядок действий 18:25Стала известна судьба роскошной квартиры знаменитого тенора Ивана Козловского в центре Москвы 17:41Задержан обманувший десятки женщин "аферист из Tinder" Саймон Леваев 16:27Эти мелочи в вашей квартире отпугивают деньги – от каких вещей избавиться, чтобы не мешать достатку 15:27Когда пить таблетки от давления и как следить за здоровьем сосудов? 15:05Киноляпы фильма "Иронии судьбы, или С легким паром!", которые добавляют фильму очарования
Эти вещи будут дороже золота в случае глобального кризиса и краха системы

Эти вещи будут дороже золота в случае глобального кризиса и краха системы
105

Экономические и социальные потрясения становятся реальностью, а не далеким сценарием. Венесуэла пережила это на себе: там кусок мыла обрел стоимость целого дня труда. Подобные события напоминают, что в хаосе настоящая ценность переходит от цифр на банковском счете к вещам, которые можно потрогать и обменять.

Эти повседневные предметы, которые сегодня доступны по цене, но в условиях коллапса обеспечат питание, здоровье и безопасность. Они просты в хранении, удобны для бартера и подчеркивают: подготовка – это не паранойя, а разумная стратегия.

Туалетная бумага и средства гигиены

В кризисные моменты гигиена выходит на передний план, превращаясь из привычки в фактор выживания. Пандемия COVID-19 продемонстрировала это ярко: полки магазинов опустели от рулонов туалетной бумаги быстрее, чем от продуктов питания. В Венесуэле такие товары стали валютой – один рулон меняли на порцию еды.

Особое внимание требует женская гигиена: отсутствие прокладок приводило к использованию импровизированных средств, что чревато инфекциями. В список необходимых входят.

  • Влажные салфетки для быстрой очистки.
  • Кусковое мыло для экономии пространства.
  • Дезодорант для поддержания достоинства в отсутствие воды.

Кофе, чай и горячий шоколад

Напитки, дающие утешение, обретают неоценимую роль в стрессовые времена. В Венесуэле растворимый кофе стоил дороже муки, а во время войн ювелирку меняли на чашку чая. Эти продукты не только бодрят, но и смягчают абстиненцию, которая приводит к раздражительности. Кофе – лидер по потреблению во многих странах, чай успокаивает, а шоколад поднимает настроение благодаря эндорфинам. Рекомендуется запас.

  • Пакетиков растворимого кофе для быстрого приготовления.
  • Чайных пакетиков разных сортов.
  • Порций какао для эмоциональной поддержки.

Они занимают минимум места, хранятся годами и сочетают питательную с психологической ценностью.

Этиловый спирт и алкогольные напитки

Алкоголь сочетает дезинфицирующие свойства с ролью эмоциональной отдушины. Водка или ром подходят для обработки ран, когда медицинская помощь недоступна. В военных конфликтах бутылка спиртного становилась ходовым товаром для бартера. Легкие варианты, такие как пиво или вино, помогают справляться с напряжением. Несколько запечатанных бутылок – это не роскошь, а запас, сохраняющий человечность в хаосе.

Соль

С древних времен соль ценили на вес золота: римляне платили ею солдатам, отчего пошло слово "зарплата". Без холодильников она консервирует мясо и рыбу, подавляя бактерии. В кризисах фунт соли меняли на лекарства или инструменты. Порционные пакетики удобны для ношения и мелкого бартера. В эпоху отключений электричества соль возвращает статус стратегического ресурса.

Средства очистки воды

Чистая вода – основа жизни: без нее выживание ограничивается днями. Отключение электричества парализует водоочистные станции, как это было в Пуэрто-Рико после ураганов. Фильтры и таблетки превращают загрязненную воду в безопасную. Один портативный фильтр обеспечивает год питья для одного человека.

Лекарства и базовая аптечка

Даже мелкая инфекция опасна без помощи. Аптечка – инвестиция в безопасность, включающая.

  • Антисептики вроде йода и спирта.
  • Обезболивающие: парацетамол, ибупрофен.
  • Бинты, пластыри, перчатки и ножницы.

В бедствиях консервы меняли на антибиотики. Дополнения вроде термометра или ингалятора спасают в конкретных случаях. Организованная аптечка предотвращает трагедии, подчеркивая ценность профилактики.

Батарейки и портативные солнечные зарядки

Длительное отключение электричества лишает света и связи. Батарейки AA и AAA питают фонари, радио и приборы; CR2032 – глюкометры. Солнечные панели решают проблему разрядки. Преимущества складных зарядок.

  • Независимость от сетей.
  • Зарядка телефонов и фонарей.

Они дают преимущество в темноте, обеспечивая доступ к информации.

Зажигалки и спички

Огонь – базовая необходимость для тепла и приготовления пищи. Зажигалки Bic горят часами без шума, в отличие от генераторов. Во время осады Сараева их предпочитали громоздким альтернативам. В ассортимент входят.

  • Перезаряжаемые зажигалки на бутане.
  • Водонепроницаемые спички.

Долговечные продукты питания

Цепочки поставок рушатся за три дня, опустошая полки. Консервы, рис и сухое молоко – основа запаса. Они не требуют сложной готовки и хранятся годами. Стратегический набор.

  • Супы в банках.
  • Крекеры и макароны.
  • Консервы.

Добавьте сахар или сладости для морального духа – это поддерживает силы и надежду.

Радиоприемники и антенны

Информация – сила в изоляции. Ручной радиоприемник ловит новости без электричества. В ураганах он спасал жизни. Выбор устройств.

  • Коротковолновый приемник на батарейках.
  • Портативная антенна.
  • Динамо-зарядка.

Теплая одежда и одеяла

Холод усугубляет любые трудности. Флисовые одеяла и термобелье сохраняют тепло без топлива. В арктических кризисах они становились бартером. Элементы запаса.

  • Компактные спальные мешки.
  • Шерстяные носки.
  • Пончо для защиты от дождя.

Эти предметы – не просто вещи, а основа устойчивости. Чтобы их собрать требуется минимум усилий, но зато это подарит максимум уверенности.

17 сентября 2025, 11:18
Фото: сгенерировано ИИ
YouTube-канал: Эконом Сэнсэй✓ Надежный источник

Вся наша культура построена на культе раннего утра. "Кто рано встает, тому бог подает", "утренние ритуалы успешных людей", марафоны продуктивности, начинающиеся в 5 утра. На этом фоне мир четко поделился на два лагеря: энергичные и правильные "жаворонки" и вечно сонные, ленивые и как будто неполноценные "совы". А что, если мы скажем вам, что эта система — огромное упрощение? Что вы, скорее всего, не относитесь ни к одному из этих типов? Правда в том, что наши внутренние часы намного сложнее и интереснее.

Изменения в правилах выдачи займов привели к ужесточению контроля со стороны микрофинансовых организаций. Теперь оформление кредита на карту родственника или знакомого стало практически невозможным, поскольку Центральный банк усилил механизмы верификации для защиты от мошенничества и обеспечения безопасности финансовых операций. Изменения с 1 сентября 2025 года С начала сентября микрофинансовые организации обязаны тщательно проверять совпадение данных заемщика с информацией о владельце банковского счета или карты, куда перечисляются средства.

Вы когда-нибудь чувствовали, что ваша голова – это дырявое ведро? Вы зубрите часами, а на следующий день помните лишь обрывки? Имена, даты, термины, иностранные слова – все это утекает, как вода сквозь пальцы. Главная ошибка — мы относимся к памяти как к жесткому диску: "записал" — и оно должно там лежать.

Интерес к реальным криминальным историям в России не ослабевает, что подтверждается популярностью книг, сериалов и документальных проектов о событиях прошлого века. Среди них выделяется новый трехсерийный мокьюментари "Общак", посвященный одной из самых жестоких организованных преступных группировок Дальнего Востока, чья деятельность легла в основу художественного сериала "Лихие". Связь с сериалом "Лихие" Сериал "Лихие", снятый режиссером Юрием Быковым, завоевал внимание зрителей благодаря реалистичному изображению криминального мира 90-х годов.

Насморк – частый спутник простуды, и в попытках быстро избавиться от него многие обращаются к "народным" рецептам. Некоторые из них способны усугубить состояние и затянуть болезнь. Об этом "Комсомольской правде" рассказал врач высшей категории, оториноларинголог-фониатр, младший научный сотрудник Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Дмитрий Шубин. Популярные, но вредные способы В интернете широко распространены советы, которые на деле могут принести больше вреда, чем пользы.

