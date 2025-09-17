Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

10:06Опасные заблуждения: какие "народные" методы лечения насморка могут навредить 09:46Эффект "чужого голоса": научное объяснение, почему нам не нравится собственный голос на записи и как с этим смириться 09:14Правда о "чудо-продуктах": почему гречка и яблоки не спасут от анемии у детей? 08:58Комнатное садоводство для ленивых: 5 "неубиваемых" растений, которые простят вам все 08:26Разбитое сердце и неожиданный поворот: как Игорь Николаев проверил чувства Юлии Проскуряковой 06:28Будь дерзким, живи сейчас: 4 железных правила Омара Хайяма для свободного ума
Опасные заблуждения: какие "народные" методы лечения насморка могут навредить

Опасные заблуждения: какие "народные" методы лечения насморка могут навредить
102

Насморк – частый спутник простуды, и в попытках быстро избавиться от него многие обращаются к "народным" рецептам. Некоторые из них способны усугубить состояние и затянуть болезнь. Об этом "Комсомольской правде" рассказал врач высшей категории, оториноларинголог-фониатр, младший научный сотрудник Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Дмитрий Шубин.

Популярные, но вредные способы

В интернете широко распространены советы, которые на деле могут принести больше вреда, чем пользы. Среди наиболее опасных методов.

  • Прикладывание к носу теплых предметов, таких как мешочки с солью или вареные яйца. Это усиливает воспаление и отек слизистой.
  • Закапывание соков лука, чеснока или растений (алоэ, каланхоэ). Такие средства раздражают слизистую, вызывая ожоги и затягивая выздоровление.
  • Промывание носа неподготовленной водой. Использование обычной воды может привести к попаданию бактерий в носовые пазухи.

Почему эти методы не работают?

"Народные" рецепты часто основаны на мифах и не учитывают физиологию. Основные проблемы.

  • Тепловые процедуры, такие как прогревание солью, стимулируют кровоток, что усиливает воспалительный процесс.
  • Растительные соки содержат раздражающие вещества, которые повреждают слизистую, вызывая дополнительный дискомфорт.
  • Неподготовленная вода нарушает баланс микрофлоры носа, создавая условия для распространения инфекции.
  • Добавление мяты или других ароматных трав в чай может создавать иллюзию облегчения за счет освежающего эффекта, но не устраняет отек слизистой.

Безопасные способы борьбы с насморком

Для эффективного и безопасного лечения насморка следует придерживаться проверенных методов. Промывайте нос аптечными солевыми растворами для увлажнения и очищения слизистой. И не забывайте про обильное питье для поддержания водного баланса и разжижения слизи. А отдых поможет организму направить силы на восстановление.

Самолечение "народными" средствами может не только оказаться бесполезным, но и привести к осложнениям. Своевременное обращение к специалисту помогает избежать ошибок и ускорить выздоровление. Доверять стоит только тем методам, которые подтверждены медицинской практикой, а не сомнительным советам из интернета.

Шоу-бизнес в Telegram

17 сентября 2025, 10:06
Фото: Freepik
Комсомольская правда✓ Надежный источник

По теме

Правда о "чудо-продуктах": почему гречка и яблоки не спасут от анемии у детей?

Когда пить таблетки от давления и как следить за здоровьем сосудов?

Эффект "чужого голоса": научное объяснение, почему нам не нравится собственный голос на записи и как с этим смириться

Эффект "чужого голоса": научное объяснение, почему нам не нравится собственный голос на записи и как с этим смириться
Вы записываете голосовое сообщение, отправляете его и ради интереса решаете прослушать. И в этот момент внутренне съеживаетесь. Из динамика доносится какой-то странный, писклявый или гнусавый голос, и первая мысль в голове: "Неужели это я? Я правда так звучу?". Почти каждый человек на планете ненавидит свой голос на записи.

Правда о "чудо-продуктах": почему гречка и яблоки не спасут от анемии у детей?

Правда о "чудо-продуктах": почему гречка и яблоки не спасут от анемии у детей?
Железодефицитная анемия у детей – распространенная проблема, вызывающая беспокойство у родителей. Многие считают, что определенные продукты, такие как гречка или яблоки, способны быстро поднять уровень гемоглобина. Педиатр Антон Прохоренко подробно рассказал Комсомольской правде и развеял этот миф. Мифы о питании при анемии Существует убеждение, что некоторые продукты могут стать панацеей при низком гемоглобине.

Комнатное садоводство для ленивых: 5 "неубиваемых" растений, которые простят вам все

Комнатное садоводство для ленивых: 5 "неубиваемых" растений, которые простят вам все
Мечтаете о зеленом уголке в квартире, но каждая ваша попытка заканчивается трагедией на подоконнике? Вы уже поверили, что у вас "тяжелая рука" и талант превращать любое растение в гербарий? Откроем секрет: дело не в вас. Забудьте о капризных орхидеях и требовательных фикусах.

Разбитое сердце и неожиданный поворот: как Игорь Николаев проверил чувства Юлии Проскуряковой

Разбитое сердце и неожиданный поворот: как Игорь Николаев проверил чувства Юлии Проскуряковой
Брак композитора Игоря Николаева и певицы Юлии Проскуряковой длится уже 14 лет, но путь к семейному счастью оказался непростым. Недавно Проскурякова поделилась воспоминаниями о начале отношений в YouTube-шоу "Ваша Наташа", раскрыв детали, которые добавляют этой истории эмоциональной глубины. Первые шаги: от концерта в Екатеринбурге к знакомству Все началось в родном городе Проскуряковой – Екатеринбурге.

Будь дерзким, живи сейчас: 4 железных правила Омара Хайяма для свободного ума

Будь дерзким, живи сейчас: 4 железных правила Омара Хайяма для свободного ума
Забудьте о скромном мудреце с чашей вина. Омар Хайям был интеллектуальным бунтарем. Вот 4 его правила, которые помогут вам сбросить оковы чужих мнений, страхов и ложных целей. Мы привыкли думать об Омаре Хайяме как о седовласом старце, который лениво попивает вино в тени сада.

