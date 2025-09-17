Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Правда о "чудо-продуктах": почему гречка и яблоки не спасут от анемии у детей?

100

Железодефицитная анемия у детей – распространенная проблема, вызывающая беспокойство у родителей. Многие считают, что определенные продукты, такие как гречка или яблоки, способны быстро поднять уровень гемоглобина. Педиатр Антон Прохоренко подробно рассказал Комсомольской правде и развеял этот миф.

Мифы о питании при анемии

Существует убеждение, что некоторые продукты могут стать панацеей при низком гемоглобине. Среди них часто называют.

  • Гречка, богатая железом.
  • Яблоки, гранаты и свекла, которые ассоциируются с кроветворением.
  • Гематоген, популярный как "полезная сладость".

Но эти продукты не способны устранить дефицит железа при уже развитой анемии. Они полезны для общего здоровья, но не заменяют медицинскую терапию.

Почему продукты не решают проблему?

Железодефицитная анемия требует комплексного подхода. Основные причины, почему продукты не могут заменить лекарства.

  • Низкая биодоступность железа из растительных источников. Железо из мяса и печени усваивается в 5–10 раз лучше, чем из гречки или зелени.
  • Недостаточная концентрация железа в продуктах. Даже при сбалансированном питании невозможно восполнить серьезный дефицит без препаратов.
  • Необходимость создания запасов железа в организме, что возможно только при медикаментозном лечении.

Лечение

Терапия железодефицитной анемии длится минимум три месяца. За это время достигаются две цели.

  • Восстановление уровня гемоглобина до нормы.
  • Формирование резервов железа для предотвращения рецидивов.

Прерывание курса раньше срока может привести к возвращению симптомов. Поэтому важно строго следовать рекомендациям врача.

Профилактика: роль правильного питания

Питание играет ключевую роль в предотвращении анемии. Продукты, богатые железом, включают.

  • Мясо и печень — основные источники легкоусвояемого железа.
  • Морепродукты и яйца — дополнительные животные источники.
  • Гречка, бобовые и зелень — полезные, но менее эффективные растительные источники.

Для улучшения усвоения железа рекомендуется сочетать эти продукты с источниками витамина C, например, цитрусовыми или болгарским перцем.

При подозрении на анемию у ребенка необходимо как можно скорее проконсультироваться с педиатром. Только специалист может назначить правильное лечение, основанное на анализах. Попытки справиться с проблемой только с помощью диеты могут усугубить состояние.

17 сентября 2025, 09:14
Фото: Freepik
Комсомольская правда✓ Надежный источник

