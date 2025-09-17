Кулинарный кошмар: 7 деликатесов, которые вы не сможете забыть, даже если захотите

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Среда 17 сентября

03:30Кулинарный кошмар: 7 деликатесов, которые вы не сможете забыть, даже если захотите 00:13Один неверный шаг – и удача сгорит: что нельзя делать 17 сентября, в день иконы "Неопалимая Купина" 22:11Выбираем кофемашину с капучинатором для дома – не упустите самые важные критерии 21:30Эти продукты нельзя хранить осенью так же, как летом – привычные методы могут подвести 19:5489 лет назад родился Михаил Кокшенов – вспоминаем лучшие роли советского актера 18:44Как проверить компьютер на наличие опасных вирусов – все доступные способы 17:54Полина Диброва откровенно рассказала о реакции мужа на ее роман с соседом-миллиардером 17:53Невероятная гибкость: в скачущем подростке не сразу узнали 54-летнюю артистку Кутепову 17:06Тест: сможете ли вы отличить поэзию Пушкина от творчества нейросети? 16:24Петросяну – 80 лет: через что прошел и как живет сейчас самый известный юморист России 14:26Ваш организм кричит об этом, а вы думаете, что голодны: главный сигнал, который мы игнорируем 14:07Тест: Учитель географии не зря ставил вам "5", если наберете 7 из 8 13:27Мудрость из СССР: 5 советских привычек, которые снова в моде и экономят вам кучу денег 13:20Как справляться с токсичными отношениями? 13:037 забавных комедий для уютного вечернего просмотра без детей 12:54Феномен Баадера-Майнхоф: почему, как только вы узнаете новое слово, оно начинает встречаться повсюду 12:38Как найти равновесие в любви и принять неизбежное? 12:09"Эффект зеркала": психологический трюк, который заставит любого собеседника вам доверять 11:09Народный вердикт: почти 7000 россиянок назвали 3 лучших дезодоранта 10:21Лекарство от тревоги: 5 вечных уроков Омара Хайяма, которым 1000 лет 10:19Российский рынок недвижимости: риски пузыря и обвала цен 10:16Причины, по которым мудрые женщины избегают ревности 09:17Почему с возрастом круг общения сужается: размышления на стихи Юрия Левитанского 09:067 принципов активной и счастливой жизни на пенсии 08:45Инженеры признались: вот почему на самом деле не работают кнопки в лифтах 07:58Признаки правильного воспитания детей: мудрость из арабских традиций 06:325 "вежливых" привычек, которые на самом деле всех раздражают – перестаньте так делать 03:47Почему мы вздрагиваем во сне? 7 странных вещей, которые делает ваше тело и что они на самом деле значат 00:23Запрет предков на 16 сентября, о котором все забыли: не выносите хлам, чтобы не вынести из дома счастье 22:04Как защитить огород от вредителей в сентябре – спасаем урожай будущего года 21:25Химик развеяла распространенные мифы о вреде одноразовой посуды 19:51Эти советские фильмы с треском провалились в прокате – зрителю было стыдно их смотреть 19:4843-летняя Наталья Подольская раскрыла простой секрет своей молодости и стройности 19:12Что делать, если не работает мобильный интернет – причины и порядок действий 18:25Стала известна судьба роскошной квартиры знаменитого тенора Ивана Козловского в центре Москвы 17:41Задержан обманувший десятки женщин "аферист из Tinder" Саймон Леваев 16:27Эти мелочи в вашей квартире отпугивают деньги – от каких вещей избавиться, чтобы не мешать достатку 15:27Когда пить таблетки от давления и как следить за здоровьем сосудов? 15:05Киноляпы фильма "Иронии судьбы, или С легким паром!", которые добавляют фильму очарования 14:11Киноляпы в "Служебном романе", которые вы точно не замечали, а они меняют все 13:24Тест для путешественника: узнайте город России по одному фото – только 1 из 10 справится со всеми вопросами 13:1110 русских слов, которые на самом деле пришли из других языков – вы удивитесь 12:12Жизнь Алексея Корзина после трагедии: воспоминания о жене и забота о детях 12:05На могиле погибшего в автоаварии актера Пускепалиса появился проводник в потусторонний мир 11:35В Германии скончался легендарный актер советского кино 11:08Ваш телефон прослушивают? 5 тревожных "звоночков", которые нельзя игнорировать 11:04Имена, которые дарят мужчинам путь к успеху 10:49Загадочная вспышка в небе над Шаньдуном: сбили НЛО или просто столкнулись огни? 10:19"Ем все и не полнею": как живет 61-летия Маргарита Суханкина после ушивания желудка 10:18"Со мной не посоветовался": Рудковская спасает Плющенко после пластики
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Кулинарный кошмар: 7 деликатесов, которые вы не сможете забыть, даже если захотите

Кулинарный кошмар: 7 деликатесов, которые вы не сможете забыть, даже если захотите
145

Готовы проверить свои гастрономические границы? Эта еда – не просто экзотика, а ключ к пониманию древних традиций. Узнайте, зачем едят живых личинок и тухлую акулу.

Забудьте о пицце в Риме и круассанах в Париже. Настоящее гастрономическое приключение начинается там, где заканчивается зона комфорта. Есть блюда, которые не просто утоляют голод, а бросают вызов: вашему обонянию, вашим убеждениям и порой даже вашему вестибулярному аппарату.

Это путешествие в мир еды, которая на первый взгляд кажется ошибкой природы, но на самом деле является культурным кодом, символом выживания и предметом гордости целых народов. Мы не будем просто перечислять странные продукты. Мы расскажем их истории. Пристегните ремни — будет остро, ароматно и незабываемо.

Касу марцу: живой сыр Сардинии

На Сардинии, острове гордых пастухов, обычный овечий сыр пекорино превращают в нечто невообразимое. Его оставляют на открытом воздухе, приглашая сырных мух отложить в него яйца.

Из них вылупляются тысячи крошечных личинок, которые и становятся главными сыроделами. Поедая сыр, они своими ферментами доводят его до кремового, почти жидкого состояния. Этот процесс и рождает касу марцу — "гнилой сыр".

Для местных это не порча, а высшая степень ферментации. Подают деликатес вместе с его создателями — живыми личинками, которые от удивления могут прыгать на 15 сантиметров. Поверьте, это самый живой сыр, который вы когда-либо видели.

Хаукарль: наследие викингов с запахом нашатыря

Мясо гренландской акулы в свежем виде смертельно ядовито из-за огромного содержания мочевины. Но викингам, выживавшим на суровых берегах Исландии, было не до капризов. Они придумали гениальный и пугающий метод: тушу акулы закапывали в прибрежный гравий на несколько месяцев.

Под давлением земли ядовитые соки выходили, запуская процесс ферментации. Затем мясо доставали и вялили на ледяном ветру. Так появился хаукарль — блюдо с ароматом, который вежливо сравнивают с нашатырем.

Сегодня это уже не способ выжить, а символ исландской стойкости. Сами исландцы советуют есть его, зажав нос и немедленно опрокинув рюмку местной водки "Бреннивин".

Балут: целый мир в одной скорлупе

На оживленных улицах Филиппин и Вьетнама с наступлением сумерек торговцы предлагают главное местное лакомство — балут. С виду это обычное утиное яйцо. Но под скорлупой вас ждет не просто желток и белок, а почти сформировавшийся птенец с хрящиками, клювом и перышками.

Яйца инкубируют 2-3 недели и варят. Процесс поедания — целый ритуал: сначала надкалывают скорлупу и выпивают ароматный бульон, а затем съедают содержимое, приправив солью и уксусом.

Для европейца — шок, для азиата — питательный перекус, богатый белком и считающийся мощным афродизиаком. Это не экзотика, а обыденность, такая же привычная, как для нас хот-дог.

Копи-лувак: самый дорогой кофе из джунглей

Процесс создания самого элитного кофе в мире, копи-лувак, — это вершина гастрономического абсурда и природной гармонии одновременно. Главный герой здесь — маленький зверек циветта, или лувак.

Этот природный бариста обладает безупречным вкусом: он поедает только самые спелые и сочные кофейные ягоды. В его желудке мякоть переваривается, а сами зерна ферментируются под действием уникальных энзимов, теряя горечь. Затем зерна выходят естественным путем. Их собирают, тщательно моют и обжаривают. Результат — невероятно мягкий кофе с шоколадно-карамельными нотками и почти полным отсутствием кислоты.

Правда, из-за бешеной популярности появились неэтичные фермы, так что ищите пометку "Wild" — гарантию того, что ни одна циветта не пострадала.

Сюрстремминг: шведская консервная бомба

Внимание: это блюдо — биологическое оружие в консервной банке. Сюрстремминг, шведская квашеная сельдь, обладает настолько едким и всепроникающим запахом, что ее запрещено проносить в самолеты, а банки от внутреннего давления газов вздуваются, как гранаты. Открывать их рекомендуют на улице и под водой.

Традиция родилась в XVI веке от бедности: соли для консервации не хватало, и рыбу просто заквашивали. Сегодня это повод для летних вечеринок, где шведы с каменными лицами кладут пахучую рыбу на хлеб с картошкой и луком, доказывая миру свою нордическую выдержку.

Эскамолес: черная икра ацтеков

Забудьте об осетрах. В Мексике главный деликатес добывают из-под земли, рискуя быть атакованными. Эскамолес — это личинки и куколки гигантских черных муравьев, живущих в корнях агавы. Сборщики должны действовать быстро и аккуратно, чтобы не разозлить ядовитых хозяев гнезда.

На вид "икра" напоминает кедровые орешки, а на вкус — нечто божественное. Сливочно-ореховый, с нежной текстурой, эскамолес просто тает во рту. Обычно их обжаривают на сливочном масле с луком и подают в тако.

Это прямое наследие кухни ацтеков, доказывающее, что насекомые — это не просто еда будущего, а деликатес с тысячелетней историей.

Столетнее яйцо: сокровище из шкатулки дракона

Представьте яйцо, которое выглядит как драгоценный камень: белок превратился в упругое, темно-янтарное желе, а желток стал иссиня-зеленым с кремовой сердцевиной.

Это столетнее яйцо — жемчужина китайской кухни. Конечно, ему не сто лет. Утиные или куриные яйца на несколько месяцев погружают в щелочную смесь из глины, золы и соли. Происходит настоящая кулинарная алхимия: структура и вкус полностью меняются. Появляется сильный, солоноватый вкус с яркими аммиачными нотками.

Для китайцев это такая же привычная закуска, как для нас — соленый огурец, идеальное дополнение к рисовой каше или тофу.

Еда — это самый честный язык, на котором говорит культура. То, что нам кажется странным, для кого-то — вкус детства, праздник или символ стойкости предков. Попробовать такое блюдо — значит не просто испытать свои нервы, а прочитать целую главу из истории народа, написанную не чернилами, а вкусами и ароматами.

Возможно, вы не рискнете заказать живой сыр или тухлую акулу. Но теперь вы знаете, что за самой шокирующей едой в мире всегда стоит великая история.

Шоу-бизнес в Telegram

17 сентября 2025, 03:30
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Почему овсянка по утрам – это ошибка: диетолог объясняет, кому она категорически противопоказана

Один неверный шаг – и удача сгорит: что нельзя делать 17 сентября, в день иконы "Неопалимая Купина"

Один неверный шаг – и удача сгорит: что нельзя делать 17 сентября, в день иконы "Неопалимая Купина"
17 сентября – день иконы "Неопалимая Купина", защитницы от огня. Узнайте, какие 5 строгих запретов нельзя нарушать в эту дату, чтобы не навлечь пожар, ссоры и финансовые потери. Каждый день в народном календаре — это не просто дата, а страница из книги мудрости наших предков.

Выбираем кофемашину с капучинатором для дома – не упустите самые важные критерии

Выбираем кофемашину с капучинатором для дома – не упустите самые важные критерии
Выбор кофемашины – это важный процесс, который требует внимательного подхода. Вот основные критерии, на которые стоит обратить внимание при покупке. 1.

Эти продукты нельзя хранить осенью так же, как летом – привычные методы могут подвести

Эти продукты нельзя хранить осенью так же, как летом – привычные методы могут подвести
Осень – это время не только сбора урожая, но и новых вызовов для домашних кулинаров. С изменением погоды меняются и условия хранения продуктов. Некоторые из них начинают портиться быстрее, чем в летние месяцы.

89 лет назад родился Михаил Кокшенов – вспоминаем лучшие роли советского актера

89 лет назад родился Михаил Кокшенов – вспоминаем лучшие роли советского актера
89 лет назад в семье простых рабочих родился Михаил Михайлович Кокшенов – выдающийся советский актер, оставивший неизгладимый след в отечественном кинематографе. За свою карьеру он снялся более чем в ста фильмах, став символом комического жанра и популярным лицом на экране. Чаще всего Кокшенов играл простоватых парней из глубинки, что сделало его образ близким и понятным для зрителей.

Как проверить компьютер на наличие опасных вирусов – все доступные способы

Как проверить компьютер на наличие опасных вирусов – все доступные способы
Вирусы существуют почти столько же, сколько и операционные системы. Их присутствие на вашем компьютере может вызвать множество проблем. Важно знать, как проверить компьютер на вирусы, особенно если вы используете операционную систему Windows.

Выбор читателей

15/09ПндНа могиле погибшего в автоаварии актера Пускепалиса появился проводник в потусторонний мир 15/09ПндВ Германии скончался легендарный актер советского кино 15/09ПндКогда пить таблетки от давления и как следить за здоровьем сосудов? 15/09ПндЭти советские фильмы с треском провалились в прокате – зрителю было стыдно их смотреть 15/09ПндДевочки с этими 4 именами обречены на счастье в браке 15/09ПндПочему овсянка по утрам – это ошибка: диетолог объясняет, кому она категорически противопоказана