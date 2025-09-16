Выбираем кофемашину с капучинатором для дома – не упустите самые важные критерии

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Вторник 16 сентября

22:11Выбираем кофемашину с капучинатором для дома – не упустите самые важные критерии 21:30Эти продукты нельзя хранить осенью так же, как летом – привычные методы могут подвести 19:5489 лет назад родился Михаил Кокшенов – вспоминаем лучшие роли советского актера 18:44Как проверить компьютер на наличие опасных вирусов – все доступные способы 17:54Полина Диброва откровенно рассказала о реакции мужа на ее роман с соседом-миллиардером 17:53Невероятная гибкость: в скачущем подростке не сразу узнали 54-летнюю артистку Кутепову 17:06Тест: сможете ли вы отличить поэзию Пушкина от творчества нейросети? 16:24Петросяну – 80 лет: через что прошел и как живет сейчас самый известный юморист России 14:26Ваш организм кричит об этом, а вы думаете, что голодны: главный сигнал, который мы игнорируем 14:07Тест: Учитель географии не зря ставил вам "5", если наберете 7 из 8 13:27Мудрость из СССР: 5 советских привычек, которые снова в моде и экономят вам кучу денег 13:20Как справляться с токсичными отношениями? 13:037 забавных комедий для уютного вечернего просмотра без детей 12:54Феномен Баадера-Майнхоф: почему, как только вы узнаете новое слово, оно начинает встречаться повсюду 12:38Как найти равновесие в любви и принять неизбежное? 12:09"Эффект зеркала": психологический трюк, который заставит любого собеседника вам доверять 11:09Народный вердикт: почти 7000 россиянок назвали 3 лучших дезодоранта 10:21Лекарство от тревоги: 5 вечных уроков Омара Хайяма, которым 1000 лет 10:19Российский рынок недвижимости: риски пузыря и обвала цен 10:16Причины, по которым мудрые женщины избегают ревности 09:17Почему с возрастом круг общения сужается: размышления на стихи Юрия Левитанского 09:067 принципов активной и счастливой жизни на пенсии 08:45Инженеры признались: вот почему на самом деле не работают кнопки в лифтах 07:58Признаки правильного воспитания детей: мудрость из арабских традиций 06:325 "вежливых" привычек, которые на самом деле всех раздражают – перестаньте так делать 03:47Почему мы вздрагиваем во сне? 7 странных вещей, которые делает ваше тело и что они на самом деле значат 00:23Запрет предков на 16 сентября, о котором все забыли: не выносите хлам, чтобы не вынести из дома счастье 22:04Как защитить огород от вредителей в сентябре – спасаем урожай будущего года 21:25Химик развеяла распространенные мифы о вреде одноразовой посуды 19:51Эти советские фильмы с треском провалились в прокате – зрителю было стыдно их смотреть 19:4843-летняя Наталья Подольская раскрыла простой секрет своей молодости и стройности 19:12Что делать, если не работает мобильный интернет – причины и порядок действий 18:25Стала известна судьба роскошной квартиры знаменитого тенора Ивана Козловского в центре Москвы 17:41Задержан обманувший десятки женщин "аферист из Tinder" Саймон Леваев 16:27Эти мелочи в вашей квартире отпугивают деньги – от каких вещей избавиться, чтобы не мешать достатку 15:27Когда пить таблетки от давления и как следить за здоровьем сосудов? 15:05Киноляпы фильма "Иронии судьбы, или С легким паром!", которые добавляют фильму очарования 14:11Киноляпы в "Служебном романе", которые вы точно не замечали, а они меняют все 13:24Тест для путешественника: узнайте город России по одному фото – только 1 из 10 справится со всеми вопросами 13:1110 русских слов, которые на самом деле пришли из других языков – вы удивитесь 12:12Жизнь Алексея Корзина после трагедии: воспоминания о жене и забота о детях 12:05На могиле погибшего в автоаварии актера Пускепалиса появился проводник в потусторонний мир 11:35В Германии скончался легендарный актер советского кино 11:08Ваш телефон прослушивают? 5 тревожных "звоночков", которые нельзя игнорировать 11:04Имена, которые дарят мужчинам путь к успеху 10:49Загадочная вспышка в небе над Шаньдуном: сбили НЛО или просто столкнулись огни? 10:19"Ем все и не полнею": как живет 61-летия Маргарита Суханкина после ушивания желудка 10:18"Со мной не посоветовался": Рудковская спасает Плющенко после пластики 10:11Почему овсянка по утрам – это ошибка: диетолог объясняет, кому она категорически противопоказана 09:48Путь к гармонии через высокие вибрации: как изменить мысли для создания комфортного мира вокруг
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Выбираем кофемашину с капучинатором для дома – не упустите самые важные критерии

Выбираем кофемашину с капучинатором для дома – не упустите самые важные критерии
76

Выбор кофемашины – это важный процесс, который требует внимательного подхода. Вот основные критерии, на которые стоит обратить внимание при покупке.

1. Тип капучинатора

• Ручной капучинатор (панарелло): требует навыков, доступен по цене и легко чистится. Подходит для любителей экспериментов.

• Полуавтоматический капучинатор: минимальное участие человека, более доступен по цене, чем автоматические модели.

• Автоматический капучинатор: удобен и быстр, но может быть дороже и сложнее в очистке.

2. Отзывы

Обратите внимание на отзывы и рейтинги пользователей. Высокий рейтинг (от 4,5) и большое количество оценок помогут понять реальное качество устройства.

3. Наличие кофемолки

Кофемашины с встроенной кофемолкой обеспечивают свежесть и насыщенность кофе. Если это важно для вас, выбирайте модель с этой функцией.

4. Производительность

Определите, сколько кофе вы пьете в день:

• Для небольшого потребления (2−3 чашки) подойдет модель мощностью 1−1,5 кВт.

• Для активного использования выбирайте машины с мощностью 1,5−2 кВт и большим резервуаром.

5. Давление

Для эспрессо оптимально давление в 9 бар. Хотя многие машины могут иметь максимальные значения давления до 15−16 бар, важно, чтобы в процессе приготовления поддерживалось нужное давление.

6. Ассортимент напитков

Если вы хотите разнообразие, ищите модели, которые могут готовить не только эспрессо и капучино, но и латте, макиато или горячий шоколад.

7. Размер и дизайн

Убедитесь, что кофемашина вписывается в ваше пространство. Обратите внимание на материалы корпуса: металл более прочный и долговечный, но пластик легче и дешевле.

При выборе кофемашины важно учитывать свои предпочтения и образ жизни. Не спешите с покупкой и внимательно изучите все доступные варианты.

Шоу-бизнес в Telegram

16 сентября 2025, 22:11
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Эти продукты нельзя хранить осенью так же, как летом – привычные методы могут подвести

Эти продукты нельзя хранить осенью так же, как летом – привычные методы могут подвести
Осень – это время не только сбора урожая, но и новых вызовов для домашних кулинаров. С изменением погоды меняются и условия хранения продуктов. Некоторые из них начинают портиться быстрее, чем в летние месяцы.

89 лет назад родился Михаил Кокшенов – вспоминаем лучшие роли советского актера

89 лет назад родился Михаил Кокшенов – вспоминаем лучшие роли советского актера
89 лет назад в семье простых рабочих родился Михаил Михайлович Кокшенов – выдающийся советский актер, оставивший неизгладимый след в отечественном кинематографе. За свою карьеру он снялся более чем в ста фильмах, став символом комического жанра и популярным лицом на экране. Чаще всего Кокшенов играл простоватых парней из глубинки, что сделало его образ близким и понятным для зрителей.

Как проверить компьютер на наличие опасных вирусов – все доступные способы

Как проверить компьютер на наличие опасных вирусов – все доступные способы
Вирусы существуют почти столько же, сколько и операционные системы. Их присутствие на вашем компьютере может вызвать множество проблем. Важно знать, как проверить компьютер на вирусы, особенно если вы используете операционную систему Windows.

Полина Диброва откровенно рассказала о реакции мужа на ее роман с соседом-миллиардером

Полина Диброва откровенно рассказала о реакции мужа на ее роман с соседом-миллиардером
Последнее время набирал обороты скандал вокруг семьи Дмитрия и Полины Дибровых. В свежем интервью Полина открыто рассказала о своих чувствах и о том, как начался ее роман с соседом-миллиардером Романом Товстиком.

Невероятная гибкость: в скачущем подростке не сразу узнали 54-летнюю артистку Кутепову

Невероятная гибкость: в скачущем подростке не сразу узнали 54-летнюю артистку Кутепову
У Международного фестиваля театра и кино "Амурская осень" есть традиция – привозить не только антрепризные спектакли, но и постановки прославленных театров Москвы и Петербурга. В этом году в Благовещенск приехала "Мастерская Петра Фоменко" с давно уже ставшим культовым спектаклем "Семейное счастье" по роману Льва Толстого. Роль Маши в нем уже четверть века играет Ксения Кутепова. Когда в начале "нулевых" состоялась премьера "Семейного счастья", Ксении Кутепововой было 29 лет.

Выбор читателей

15/09ПндНа могиле погибшего в автоаварии актера Пускепалиса появился проводник в потусторонний мир 15/09ПндВ Германии скончался легендарный актер советского кино 15/09ПндКогда пить таблетки от давления и как следить за здоровьем сосудов? 15/09ПндЭти советские фильмы с треском провалились в прокате – зрителю было стыдно их смотреть 15/09ПндДевочки с этими 4 именами обречены на счастье в браке 15/09ПндПочему овсянка по утрам – это ошибка: диетолог объясняет, кому она категорически противопоказана