Вторник 16 сентября

89 лет назад родился Михаил Кокшенов – вспоминаем лучшие роли советского актера

151

89 лет назад в семье простых рабочих родился Михаил Михайлович Кокшенов – выдающийся советский актер, оставивший неизгладимый след в отечественном кинематографе. За свою карьеру он снялся более чем в ста фильмах, став символом комического жанра и популярным лицом на экране.

Чаще всего Кокшенов играл простоватых парней из глубинки, что сделало его образ близким и понятным для зрителей. Кроме полнометражных фильмов, актер активно участвовал в короткометражках, а также в юмористических киножурналах "Фитиль" и "Ералаш", где его талант к комедии проявлялся в полной мере.

Знаковые фильмы с Михаилом Кокшеновым

Наиболее известные роли Кокшенова пришлись на советский период и девяностые годы, когда он стал одним из самых любимых актеров страны. Вспомним несколько его ярких работ.

"Не может быть!" (1975)

Фильм Леонида Гайдая состоит из трех новелл, основанных на рассказах Михаила Зощенко. Во второй части, под названием "Забавное приключение", Кокшенов исполнил роль сослуживца Анатолия Танюши, который оказывается втянутым в запутанные любовные отношения. Его персонаж добавляет комизма и легкости в сложную ситуацию, раскрывая характеры других героев.

"Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976)

Эта мелодрама Александра Митты основана на незаконченной пьесе А. С. Пушкина "Арап Петра Великого". Кокшенов сыграл Сергуньку Ртищева, брата невесты Арапа. Фильм полон романтики и приключений, а игра Кокшенова добавляет яркие штрихи к истории о любви и преодолении трудностей.

"Ширли-мырли" (1984)

В этой комедии Владимира Меньшова Кокшенов исполнил роль охранника посла. Фильм рассказывает о приключениях афериста Василия Кроликова, который стремится завладеть огромным алмазом. Несмотря на запутанный сюжет, фильм остается легким и веселым благодаря комическим моментам и талантливой игре актеров.

"Самая обаятельная и привлекательная" (1985)

Режиссер Геральд Бежанов создал романтическую комедию с Ириной Муравьевой в главной роли. Кокшенов сыграл простодушного Лешу Пряхина, который становится объектом внимания Надежды. Его персонаж вызывает симпатию и добавляет искренности в эту непростую историю о любви и дружбе.

"На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" (1992)

Это последний фильм Леонида Гайдая, в котором Кокшенов исполнил роль здоровяка Кравчука. Комедия сочетает элементы шпионского триллера и романтики, показывая противостояние между агентом КГБ и русской мафией в США. Игра Кокшенова придает персонажу колорита и харизмы, делая его запоминающимся.

Наследие Михаила Кокшенова

Михаил Кокшенов стал одним из тех актеров, чьи роли остаются в памяти зрителей на долгие годы. Его комедийные образы и неподражаемый стиль игры сделали его любимцем публики.

16 сентября 2025, 19:54
Михаил Кокшенов. Кадр из фильма "Не может быть!" (1975) / Мосфильм
Как проверить компьютер на наличие опасных вирусов – все доступные способы

Вирусы существуют почти столько же, сколько и операционные системы. Их присутствие на вашем компьютере может вызвать множество проблем. Важно знать, как проверить компьютер на вирусы, особенно если вы используете операционную систему Windows.

Полина Диброва откровенно рассказала о реакции мужа на ее роман с соседом-миллиардером

Последнее время набирал обороты скандал вокруг семьи Дмитрия и Полины Дибровых. В свежем интервью Полина открыто рассказала о своих чувствах и о том, как начался ее роман с соседом-миллиардером Романом Товстиком.

Невероятная гибкость: в скачущем подростке не сразу узнали 54-летнюю артистку Кутепову

У Международного фестиваля театра и кино "Амурская осень" есть традиция – привозить не только антрепризные спектакли, но и постановки прославленных театров Москвы и Петербурга. В этом году в Благовещенск приехала "Мастерская Петра Фоменко" с давно уже ставшим культовым спектаклем "Семейное счастье" по роману Льва Толстого. Роль Маши в нем уже четверть века играет Ксения Кутепова. Когда в начале "нулевых" состоялась премьера "Семейного счастья", Ксении Кутепововой было 29 лет.

Тест: сможете ли вы отличить поэзию Пушкина от творчества нейросети?

Представьте: строки, полные страсти, глубины и мелодики, но вдруг это написал не поэт, а придумала нейросеть? Александр Сергеевич создал поэзию, которая стала душой русской литературы, но современные технологии бросают вызов его гениальности. В этом тесте мы смешали подлинные стихи Пушкина с творениями нейросети, вдохновленной его стилем. Сможете ли вы почувствовать разницу между живым гением и цифровым подражанием? Отрывок 1.

Петросяну – 80 лет: через что прошел и как живет сейчас самый известный юморист России

Народный артист РСФСР Евгений Петросян празднует 16 сентября свой 80-й день рождения. Самое время вспомнить, каким был его творческий путь, а также разобраться в том, как живет самый известный юморист России сегодня. Биография Евгения Петросяна Евгению Петросяну 16 сентября 2025 года исполняется 80 лет.

