89 лет назад родился Михаил Кокшенов – вспоминаем лучшие роли советского актера

89 лет назад в семье простых рабочих родился Михаил Михайлович Кокшенов – выдающийся советский актер, оставивший неизгладимый след в отечественном кинематографе. За свою карьеру он снялся более чем в ста фильмах, став символом комического жанра и популярным лицом на экране.

Чаще всего Кокшенов играл простоватых парней из глубинки, что сделало его образ близким и понятным для зрителей. Кроме полнометражных фильмов, актер активно участвовал в короткометражках, а также в юмористических киножурналах "Фитиль" и "Ералаш", где его талант к комедии проявлялся в полной мере.

Знаковые фильмы с Михаилом Кокшеновым

Наиболее известные роли Кокшенова пришлись на советский период и девяностые годы, когда он стал одним из самых любимых актеров страны. Вспомним несколько его ярких работ.

"Не может быть!" (1975)

Фильм Леонида Гайдая состоит из трех новелл, основанных на рассказах Михаила Зощенко. Во второй части, под названием "Забавное приключение", Кокшенов исполнил роль сослуживца Анатолия Танюши, который оказывается втянутым в запутанные любовные отношения. Его персонаж добавляет комизма и легкости в сложную ситуацию, раскрывая характеры других героев.

"Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976)

Эта мелодрама Александра Митты основана на незаконченной пьесе А. С. Пушкина "Арап Петра Великого". Кокшенов сыграл Сергуньку Ртищева, брата невесты Арапа. Фильм полон романтики и приключений, а игра Кокшенова добавляет яркие штрихи к истории о любви и преодолении трудностей.

"Ширли-мырли" (1984)

В этой комедии Владимира Меньшова Кокшенов исполнил роль охранника посла. Фильм рассказывает о приключениях афериста Василия Кроликова, который стремится завладеть огромным алмазом. Несмотря на запутанный сюжет, фильм остается легким и веселым благодаря комическим моментам и талантливой игре актеров.

"Самая обаятельная и привлекательная" (1985)

Режиссер Геральд Бежанов создал романтическую комедию с Ириной Муравьевой в главной роли. Кокшенов сыграл простодушного Лешу Пряхина, который становится объектом внимания Надежды. Его персонаж вызывает симпатию и добавляет искренности в эту непростую историю о любви и дружбе.

"На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" (1992)

Это последний фильм Леонида Гайдая, в котором Кокшенов исполнил роль здоровяка Кравчука. Комедия сочетает элементы шпионского триллера и романтики, показывая противостояние между агентом КГБ и русской мафией в США. Игра Кокшенова придает персонажу колорита и харизмы, делая его запоминающимся.

Наследие Михаила Кокшенова

Михаил Кокшенов стал одним из тех актеров, чьи роли остаются в памяти зрителей на долгие годы. Его комедийные образы и неподражаемый стиль игры сделали его любимцем публики.