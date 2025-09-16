Тест: сможете ли вы отличить поэзию Пушкина от творчества нейросети?

Петросяну – 80 лет: через что прошел и как живет сейчас самый известный юморист России

Народный артист РСФСР Евгений Петросян празднует 16 сентября свой 80-й день рождения. Самое время вспомнить, каким был его творческий путь, а также разобраться в том, как живет самый известный юморист России сегодня. Биография Евгения Петросяна Евгению Петросяну 16 сентября 2025 года исполняется 80 лет.