Тест: сможете ли вы отличить поэзию Пушкина от творчества нейросети?

Вторник 16 сентября

17:06Тест: сможете ли вы отличить поэзию Пушкина от творчества нейросети? 16:24Петросяну – 80 лет: через что прошел и как живет сейчас самый известный юморист России 14:26Ваш организм кричит об этом, а вы думаете, что голодны: главный сигнал, который мы игнорируем 14:07Тест: Учитель географии не зря ставил вам "5", если наберете 7 из 8 13:27Мудрость из СССР: 5 советских привычек, которые снова в моде и экономят вам кучу денег 13:20Как справляться с токсичными отношениями? 13:037 забавных комедий для уютного вечернего просмотра без детей 12:54Феномен Баадера-Майнхоф: почему, как только вы узнаете новое слово, оно начинает встречаться повсюду 12:38Как найти равновесие в любви и принять неизбежное? 12:09"Эффект зеркала": психологический трюк, который заставит любого собеседника вам доверять 11:09Народный вердикт: почти 7000 россиянок назвали 3 лучших дезодоранта 10:21Лекарство от тревоги: 5 вечных уроков Омара Хайяма, которым 1000 лет 10:19Российский рынок недвижимости: риски пузыря и обвала цен 10:16Причины, по которым мудрые женщины избегают ревности 09:17Почему с возрастом круг общения сужается: размышления на стихи Юрия Левитанского 09:067 принципов активной и счастливой жизни на пенсии 08:45Инженеры признались: вот почему на самом деле не работают кнопки в лифтах 07:58Признаки правильного воспитания детей: мудрость из арабских традиций 06:325 "вежливых" привычек, которые на самом деле всех раздражают – перестаньте так делать 03:47Почему мы вздрагиваем во сне? 7 странных вещей, которые делает ваше тело и что они на самом деле значат 00:23Запрет предков на 16 сентября, о котором все забыли: не выносите хлам, чтобы не вынести из дома счастье 22:04Как защитить огород от вредителей в сентябре – спасаем урожай будущего года 21:25Химик развеяла распространенные мифы о вреде одноразовой посуды 19:51Эти советские фильмы с треском провалились в прокате – зрителю было стыдно их смотреть 19:4843-летняя Наталья Подольская раскрыла простой секрет своей молодости и стройности 19:12Что делать, если не работает мобильный интернет – причины и порядок действий 18:25Стала известна судьба роскошной квартиры знаменитого тенора Ивана Козловского в центре Москвы 17:41Задержан обманувший десятки женщин "аферист из Tinder" Саймон Леваев 16:27Эти мелочи в вашей квартире отпугивают деньги – от каких вещей избавиться, чтобы не мешать достатку 15:27Когда пить таблетки от давления и как следить за здоровьем сосудов? 15:05Киноляпы фильма "Иронии судьбы, или С легким паром!", которые добавляют фильму очарования 14:11Киноляпы в "Служебном романе", которые вы точно не замечали, а они меняют все 13:24Тест для путешественника: узнайте город России по одному фото – только 1 из 10 справится со всеми вопросами 13:1110 русских слов, которые на самом деле пришли из других языков – вы удивитесь 12:12Жизнь Алексея Корзина после трагедии: воспоминания о жене и забота о детях 12:05На могиле погибшего в автоаварии актера Пускепалиса появился проводник в потусторонний мир 11:35В Германии скончался легендарный актер советского кино 11:08Ваш телефон прослушивают? 5 тревожных "звоночков", которые нельзя игнорировать 11:04Имена, которые дарят мужчинам путь к успеху 10:49Загадочная вспышка в небе над Шаньдуном: сбили НЛО или просто столкнулись огни? 10:19"Ем все и не полнею": как живет 61-летия Маргарита Суханкина после ушивания желудка 10:18"Со мной не посоветовался": Рудковская спасает Плющенко после пластики 10:11Почему овсянка по утрам – это ошибка: диетолог объясняет, кому она категорически противопоказана 09:48Путь к гармонии через высокие вибрации: как изменить мысли для создания комфортного мира вокруг 09:33Почему ворона – самый умный житель вашего двора: умнее, чем вы думаете 09:29Тест: Хорошо ли вы помните детские журналы СССР? 08:38Девочки с этими 4 именами обречены на счастье в браке 07:52Ушел из жизни голос легендарного льва Аслана и ослика Иа-Иа 04:17Когда все идет не по плану: 3 "железных" правила стоиков, которые учат сохранять спокойствие в любом хаосе 00:57Мамант-Овчарник: что строго-настрого запрещено делать 15 сентября, чтобы не лишиться достатка
Тест: сможете ли вы отличить поэзию Пушкина от творчества нейросети?

72

Представьте: строки, полные страсти, глубины и мелодики, но вдруг это написал не поэт, а придумала нейросеть? Александр Сергеевич создал поэзию, которая стала душой русской литературы, но современные технологии бросают вызов его гениальности. В этом тесте мы смешали подлинные стихи Пушкина с творениями нейросети, вдохновленной его стилем. Сможете ли вы почувствовать разницу между живым гением и цифровым подражанием?

Отрывок 1. Кто автор?

Внемли, о ночь, моим тоскам бессонным,

Твой звездный свет мне душу бередит.

В тиши полей, под небом полным,

Мой дух о вечности скорбя кричит.

  • А. Пушкин
  • Б. Творчество нейросети

Отрывок 2. Отгадайте, кто это написал?

Дух отрицанья, дух сомненья

На духа чистого взирал

И жар невольный умиленья

Впервые смутно познавал.

  • А. Пушкин
  • Б. Творчество нейросети

Отрывок 3

О, как пленяет сердце тень лесов,

Где эхо шепчет о былых веках!

Там ветра глас, как песнь былых веков,

Рождает трепет в одиноких снах.

Кто автор?

  • А. Пушкин
  • Б. Творчество нейросети

Отрывок 4. А тут, справитесь?

Несчастия, страстей и немощей сыны,

Мы все на страшный гроб родясь осуждены.

Всечасно бренных уз готово разрушенье;

Наш век — неверный день, всечасное волненье.

  • А. Пушкин
  • Б. Творчество нейросети

Отрывок 5

Любви порыв, как буря, налетел,

Сквозь душу вихрь безумный пронесло.

И в сердце, где покой когда-то пел,

Теперь лишь пламя страсти расцвело.

Кто автор?

  • А. Пушкин
  • Б. Творчество нейросети

Отрывок 6. Тут вы должны угадать.

Война! Подъяты наконец,

Шумят знамена бранной чести!

Увижу кровь, увижу праздник мести;

Засвищет вкруг меня губительный свинец.

Кто автор?

  • А. Пушкин
  • Б. Творчество нейросети

Отрывок 7. Задание сложнее или легко?

Под небом синим, в поле необъятном,

Где травы клонятся под ветра легкий зов,

Я слышу глас судьбы в напеве необъятном,

И дух мой ищет в нем забытых слов.

  • А. Пушкин
  • Б. Творчество нейросети

Отрывок 8. И последний вопрос.

Люблю ваш сумрак неизвестный

И ваши тайные цветы,

И вы, поэзии прелестной

Благословенные мечты!

  • А. Пушкин
  • Б. Творчество нейросети


Ответы

  • 1. Б. Творчество нейросети
  • 2. А.С Пушкин (Ангел)
  • 3. Б. Творчество нейросети
  • 4. А.С Пушкин (Безверие)
  • 5. Б. Творчество нейросети
  • 6. А. С. Пушкин (Война)
  • 7. Б. Творчество нейросети
  • 8. А. С Пушкин (Люблю ваш сумрак неизвестный)

И сколько вам удалось отгадать? Надеемся, вы без труда нашли все произведения великого поэта!

Шоу-бизнес в Telegram

16 сентября 2025, 17:06
Фото: сгенерировано ИИ Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Петросяну – 80 лет: через что прошел и как живет сейчас самый известный юморист России

Народный артист РСФСР Евгений Петросян празднует 16 сентября свой 80-й день рождения. Самое время вспомнить, каким был его творческий путь, а также разобраться в том, как живет самый известный юморист России сегодня. Биография Евгения Петросяна Евгению Петросяну 16 сентября 2025 года исполняется 80 лет.

Ваш организм кричит об этом, а вы думаете, что голодны: главный сигнал, который мы игнорируем

Тянется рука к печенью в три часа дня? Скорее всего, вы не голодны. Раскрываем, почему мозг путает жажду с голодом, и даем простой трюк, который поможет избежать лишних калорий. Представьте типичную ситуацию: прошло пару часов после обеда, и внезапно наваливается усталость.

Тест: Учитель географии не зря ставил вам "5", если наберете 7 из 8

География – сложный, но увлекательный и важный школьный предмет, как и многие другие. Помните, какую оценку ставил учитель по этому предмету? Если это была пятерка, самое время доказать, что она заслужена. Пройдите тест из восьми вопросов с четырьмя вариантами ответа, чтобы проверить свои знания. Ответы и результаты ждут в конце. 1.

Мудрость из СССР: 5 советских привычек, которые снова в моде и экономят вам кучу денег

Наши бабушки были эко-активистками, сами того не зная. Разбираем 5 привычек из советского прошлого, которые сегодня стали модными трендами и помогают серьезно сократить расходы. В эпоху дефицита наши родители, бабушки и дедушки выработали уникальную философию жизни: ничего не выбрасывать, все использовать по максимуму, чинить, а не покупать новое.

Как справляться с токсичными отношениями?

Токсичные отношения – это ситуация, когда один человек ощущает себя подавленным, униженным или неспособным что-либо изменить. Такие отношения могут возникать в любой сфере жизни: в романтических связях, дружбе или даже на работе. Так как распознать токсичное поведение и что можно предпринять, чтобы вернуть контроль над ситуацией? Признаки токсичных отношений Токсичные отношения часто маскируются под обычные конфликты или недопонимания.

