Полина Диброва откровенно рассказала о реакции мужа на ее роман с соседом-миллиардером

Вторник 16 сентября

18:44Как проверить компьютер на наличие опасных вирусов – все доступные способы 17:54Полина Диброва откровенно рассказала о реакции мужа на ее роман с соседом-миллиардером 17:53Невероятная гибкость: в скачущем подростке не сразу узнали 54-летнюю артистку Кутепову 17:06Тест: сможете ли вы отличить поэзию Пушкина от творчества нейросети? 16:24Петросяну – 80 лет: через что прошел и как живет сейчас самый известный юморист России 14:26Ваш организм кричит об этом, а вы думаете, что голодны: главный сигнал, который мы игнорируем 14:07Тест: Учитель географии не зря ставил вам "5", если наберете 7 из 8 13:27Мудрость из СССР: 5 советских привычек, которые снова в моде и экономят вам кучу денег 13:20Как справляться с токсичными отношениями? 13:037 забавных комедий для уютного вечернего просмотра без детей 12:54Феномен Баадера-Майнхоф: почему, как только вы узнаете новое слово, оно начинает встречаться повсюду 12:38Как найти равновесие в любви и принять неизбежное? 12:09"Эффект зеркала": психологический трюк, который заставит любого собеседника вам доверять 11:09Народный вердикт: почти 7000 россиянок назвали 3 лучших дезодоранта 10:21Лекарство от тревоги: 5 вечных уроков Омара Хайяма, которым 1000 лет 10:19Российский рынок недвижимости: риски пузыря и обвала цен 10:16Причины, по которым мудрые женщины избегают ревности 09:17Почему с возрастом круг общения сужается: размышления на стихи Юрия Левитанского 09:067 принципов активной и счастливой жизни на пенсии 08:45Инженеры признались: вот почему на самом деле не работают кнопки в лифтах 07:58Признаки правильного воспитания детей: мудрость из арабских традиций 06:325 "вежливых" привычек, которые на самом деле всех раздражают – перестаньте так делать 03:47Почему мы вздрагиваем во сне? 7 странных вещей, которые делает ваше тело и что они на самом деле значат 00:23Запрет предков на 16 сентября, о котором все забыли: не выносите хлам, чтобы не вынести из дома счастье 22:04Как защитить огород от вредителей в сентябре – спасаем урожай будущего года 21:25Химик развеяла распространенные мифы о вреде одноразовой посуды 19:51Эти советские фильмы с треском провалились в прокате – зрителю было стыдно их смотреть 19:4843-летняя Наталья Подольская раскрыла простой секрет своей молодости и стройности 19:12Что делать, если не работает мобильный интернет – причины и порядок действий 18:25Стала известна судьба роскошной квартиры знаменитого тенора Ивана Козловского в центре Москвы 17:41Задержан обманувший десятки женщин "аферист из Tinder" Саймон Леваев 16:27Эти мелочи в вашей квартире отпугивают деньги – от каких вещей избавиться, чтобы не мешать достатку 15:27Когда пить таблетки от давления и как следить за здоровьем сосудов? 15:05Киноляпы фильма "Иронии судьбы, или С легким паром!", которые добавляют фильму очарования 14:11Киноляпы в "Служебном романе", которые вы точно не замечали, а они меняют все 13:24Тест для путешественника: узнайте город России по одному фото – только 1 из 10 справится со всеми вопросами 13:1110 русских слов, которые на самом деле пришли из других языков – вы удивитесь 12:12Жизнь Алексея Корзина после трагедии: воспоминания о жене и забота о детях 12:05На могиле погибшего в автоаварии актера Пускепалиса появился проводник в потусторонний мир 11:35В Германии скончался легендарный актер советского кино 11:08Ваш телефон прослушивают? 5 тревожных "звоночков", которые нельзя игнорировать 11:04Имена, которые дарят мужчинам путь к успеху 10:49Загадочная вспышка в небе над Шаньдуном: сбили НЛО или просто столкнулись огни? 10:19"Ем все и не полнею": как живет 61-летия Маргарита Суханкина после ушивания желудка 10:18"Со мной не посоветовался": Рудковская спасает Плющенко после пластики 10:11Почему овсянка по утрам – это ошибка: диетолог объясняет, кому она категорически противопоказана 09:48Путь к гармонии через высокие вибрации: как изменить мысли для создания комфортного мира вокруг 09:33Почему ворона – самый умный житель вашего двора: умнее, чем вы думаете 09:29Тест: Хорошо ли вы помните детские журналы СССР? 08:38Девочки с этими 4 именами обречены на счастье в браке
Полина Диброва откровенно рассказала о реакции мужа на ее роман с соседом-миллиардером

Полина Диброва откровенно рассказала о реакции мужа на ее роман с соседом-миллиардером
199

Последнее время набирал обороты скандал вокруг семьи Дмитрия и Полины Дибровых.

В свежем интервью Полина открыто рассказала о своих чувствах и о том, как начался ее роман с соседом-миллиардером Романом Товстиком. Этот шаг стал неожиданным не только для общественности, но и для ее мужа, телеведущего Дмитрия Диброва.

Начало романа

По словам Полины, все началось с того, что Роман Товстик поделился с ней своими переживаниями о кризисе в собственном браке. В этот момент она почувствовала, что его слова задели ее сердце: "Он очень сильно задел мое сердце". Это признание стало поворотным моментом в жизни Полины, и она не смогла оставить ситуацию без внимания.

Сначала она продолжала общаться с Еленой Товстик, однако вскоре поняла, что должна прекратить все контакты с ней. Полина осознала, что ей необходимо быть честной не только с собой, но и с Дмитрием. Она собрала все свои силы и решилась на откровенный разговор с мужем, отмечает женский журнал Клео.ру.

Признание Дмитрию

Полина выбрала для откровенного разговора совместный отдых за границей. Она решила, что больше не хочет жить во лжи и открыто призналась Дмитрию в измене. "Дима подумал, что я с ума сошла, он не поверил мне", – поделилась Полина. Реакция Дмитрия была болезненной, и он не смог сразу принять эту новость.

Однако телеведущий, которому сейчас 65 лет, вскоре осознал необходимость поставить точку в их браке. По информации адвоката Диброва, супруги пришли к мирному соглашению и решили развестись без скандалов.

Мнение Полины о разрушении отношений

В интервью Полина также затронула тему разрушения чужих отношений. Она отметила, что это не так просто, как может показаться на первый взгляд. По словам Дибровой, отец шестерых детей не может просто взять и уйти к другой женщине. Она считает, что действия Романа стали следствием проблем в его браке, которые были вызваны поведением его жены.

История Полины Дибровой стала ярким примером сложных человеческих отношений и эмоциональных переживаний. Ее откровения заставляют задуматься о том, как легко можно попасть в ловушку чувств и как важно быть честным как с собой, так и с окружающими.

16 сентября 2025, 17:54
Полина Диброва. YouTube-канал "FAMETIME TV"
Дни.ру✓ Надежный источник

Дмитрий Александрович Дибров

Дмитрий Александрович Дибров шоумен, музыкант, телеведущий

