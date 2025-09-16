Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Вторник 16 сентября

Петросяну – 80 лет: через что прошел и как живет сейчас самый известный юморист России

Петросяну – 80 лет: через что прошел и как живет сейчас самый известный юморист России
154

Народный артист РСФСР Евгений Петросян празднует 16 сентября свой 80-й день рождения. Самое время вспомнить, каким был его творческий путь, а также разобраться в том, как живет самый известный юморист России сегодня.

Биография Евгения Петросяна

Евгению Петросяну 16 сентября 2025 года исполняется 80 лет. Пока неизвестно, позволит ли здоровье масштабно отпраздновать юбилей, но у нас есть повод вспомнить интересные факты из биографии Петросяна. В том числе и личную жизнь: «волновой эффект» от развода Евгения Вагановича с Еленой Степаненко даже в наши дни кажется ощутимым. В материале расскажем о юбиляре Евгении Петросяне всё, что нужно знать.

Детство и семья Петросяна

Евгений Петросян родился в Баку в 1945 году в семье преподавателя и домохозяйки. Его отец, Ваган Межлумович, преподавал математику, а мать, Белла Григорьевна, была инженером-химиком. С раннего возраста Евгений проявлял интерес к искусству: он активно участвовал в самодеятельности и выступал в местных домах культуры. В его окружении находился и будущий знаменитый певец Муслим Магомаев, однако их пути в искусстве были разными. Петросян, будучи школьником, читал стихи и фельетоны, а также выступал в роли конферансье.

Образование Петросяна

После окончания средней школы в 1961 году Петросян переехал в Москву, чтобы осуществить свою мечту стать актером. Он прошел строгий отбор во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства, где его наставниками стали известные деятели культуры, такие как Рина Зелёная и режиссёр Алексей Алексеев. В 1962 году, в возрасте 17 лет, он начал свою карьеру на эстраде, что стало поворотным моментом в его жизни.

Карьера Петросяна

Карьера Евгения Петросяна сложилась успешно и стала легендарной. В начале своей карьеры он выступал под псевдонимом Евгений Петров, но вскоре вернулся к своей настоящей фамилии. В 1964 году он присоединился к команде Леонида Утесова, что стало важным этапом в его карьере. Утёсов был одним из самых популярных исполнителей своего времени и оказал значительное влияние на молодого артиста.

С 1969 года Петросян работал в Москонцерте, где оставался до 1989 года. В 1973 году он подготовил свою первую известную юмористическую программу "Трое вышли на эстраду", а через два года представил знаменитые "Монологи". Его творчество отличалось оригинальностью и разнообразием: он внедрил элементы клоунады и пародии на популярные песни, что сделало его выступления уникальными.

Личная жизнь артиста

Личная жизнь Евгения Петросяна также привлекает внимание общественности. Он пережил несколько браков, самым обсуждаемым из которых стал развод с Еленой Степаненко. Этот развод вызвал широкий резонанс в СМИ и среди поклонников артиста. После разрыва с Еленой Петросян нашел счастье с Татьяной Брухуновой, с которой у него сложились крепкие отношения.

У Евгения Вагановича есть трое детей: дочь Викторина от первого брака и двое детей — сын Ваган и дочь Матильда — от последнего брака. Артист активно делится гордостью за своих внуков, которые также занимаются творчеством.

Жизнь юмориста сегодня

На сегодняшний день Петросян продолжает активно выступать на сцене. Несмотря на возраст, он остается востребованным артистом и регулярно радует своих поклонников новыми программами. Концерты проходят по всей стране, а зрители с нетерпением ждут встреч с любимым юмористом.

Сейчас Евгений Ваганович живет в Москве, где продолжает работать над новыми проектами и программами. Он активно использует социальные сети для общения с поклонниками и делится своими мыслями о жизни и искусстве.

Евгений Петросян — это не только выдающийся артист, но и человек с насыщенной жизнью. Его путь от юного самодеятельного артиста до народного любимца полон трудностей и побед. С каждым годом он продолжает вдохновлять новые поколения юмористов и зрителей своим талантом и энергией. В день своего 80-летия Петросян остается актуальным и одним из самых ярких представителей отечественной сцены.

Шоу-бизнес в Telegram

16 сентября 2025, 16:24
Евгений Петросян. Фото: соцсети
Дни.ру✓ Надежный источник

