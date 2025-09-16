Тест: Учитель географии не зря ставил вам "5", если наберете 7 из 8

1. Воды какого океана омывают западное и юго-западное побережье Евразии?
А) Тихий
Б) Индийский
В) Атлантический
Г) Северный Ледовитый
2. Столица Казахстана — это?
А) Алматы
Б) Караганда
В) Шымкент
Г) Астана
3. В каком субъекте РФ находится Онежское озеро?
А) Республика Карелия
Б) Архангельская область
В) Ленинградская область
Г) Вологодская область
4. В какой стране изобрели жалюзи?
А) Италия
Б) Китай
В) Япония
Г) Египет
5. Какой город считается самым густонаселенным в мире? (по данным на январь 2025 года)
А) Дели
Б) Шанхай
В) Токио
Г) Нью-Йорк
6. Как называется река, которая протекает через Боливию?
А) Парана
Б) Рио-Негро
В) Амазонка
Г) Уругвай
7. Вулкан Этна и равнина Катания расположены на острове:
А) Сицилия
Б) Корсика
В) Крит
Г) Сардиния
8. Самый крупный архипелаг в Европе — это...?
А) Британские острова
Б) Лофотены
В) Шпицберген
Г) Аландские острова
Правильные ответы
- 1. В) Атлантический
- 2. Г) Астана
- 3. А) Республика Карелия
- 4. В) Япония
- 5. В) Токио
- 6. В) Амазонка
- 7. А) Сицилия
- 8. В) Шпицберген
Подсчитайте количество правильных ответов и посмотрите на описание ниже.
- 8 из 8: Идеальный результат. Учитель географии вами гордится — знания на высшем уровне, вы настоящий эксперт.
- 7 из 8: Отлично, почти безупречно. Пятерка в дневнике была заслуженной, уважение одноклассников обеспечено.
- 6–7 баллов: Здорово, солидный показатель. У вас явно была пятерка по географии, предмет сидит в голове крепко.
- 4–5 баллов: Неплохой результат. Видимо, твердая четверка — база есть, но стоит освежить пару тем.
- Менее 4 баллов: Ничего страшного, все когда-то забывают. География подзабыта слегка, но один вечер с атласом все исправит.