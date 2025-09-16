Тест: Учитель географии не зря ставил вам "5", если наберете 7 из 8

Ваш организм кричит об этом, а вы думаете, что голодны: главный сигнал, который мы игнорируем

Тянется рука к печенью в три часа дня? Скорее всего, вы не голодны. Раскрываем, почему мозг путает жажду с голодом, и даем простой трюк, который поможет избежать лишних калорий. Представьте типичную ситуацию: прошло пару часов после обеда, и внезапно наваливается усталость.