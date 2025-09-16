Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

7 забавных комедий для уютного вечернего просмотра без детей

7 забавных комедий для уютного вечернего просмотра без детей
121

Комедии остаются одними из самых популярных жанров, способных поднять настроение после долгого дня. Эти фильмы сочетают юмор, неожиданные повороты и запоминающихся персонажей, идеально подходя для вечера. Ниже представлен список из ярких комедийных лент, каждая из которых заслуживает внимания благодаря оригинальному сюжету и интересным закулисным фактам.

Проект X: Дорвались (2012)

Эта комедия рассказывает о подростковой вечеринке, которая выходит из-под контроля и превращается в хаос. Режиссерский дебют Нимы Нуризаде оказался успешным: при бюджете в 12 миллионов долларов картина собрала в прокате 102 миллиона и стала самой скачиваемой с торрент-трекеров в 2012 году. Сюжет основан на реальной истории из 2008 года, когда 16-летний Кори Уортингтон из Мельбурна устроил вечеринку, собравшую 500 человек через социальные сети. Вечер закончился беспорядками, прибытием полиции с собаками и даже вызовом вертолета. Интересные факты.

  • Съемки велись 25 ночей подряд с 5 вечера до 5 утра на ранчо Warner Bros. в Бербанке, Калифорния.
  • К финалу почти все декорации пригородных домов были разрушены.

Машина времени в джакузи (2010)

Фильм демонстрирует, как Джон Кьюсак блестяще справляется с комедийными ролями, помимо триллеров и драм. В компании с Робом Кордри, Крэйгом Робинсоном и Кларком Дьюком герои отправляются в путешествие во времени через джакузи. Вторая часть 2015 года вышла неудачной, возможно, из-за отсутствия Кьюсака.

Интересные факты.

  • В сцене с чемоданчиком, где запрещенные вещества, персонаж спрашивает о Хантере Томпсоне — в реальности Кьюсак дружил с писателем.
  • Шутка о цвете кожи Майкла Джексона придумана Крэйгом Робинсоном прямо на площадке.

Мальчишник в Вегасе (2009)

Картина о друзьях, пытающихся вспомнить события безумной ночи в Лас-Вегасе: от ребенка в шкафу до тигра в ванной. При бюджете 35 миллионов долларов фильм заработал 467 миллионов, сделав Брэдли Купера, Эда Хелмса и Зака Галифианакиса звездами. Лента удостоена "Золотого глобуса" как лучшая комедия или мюзикл.

Интересные факты.

  • Оригинальное название переводится как "Похмелье".
  • В сцене с открытым верхом машины Алан кричит "Дорожное приключение!" — отсылка к фильму 2000 года того же режиссера Тодда Филлипса.
  • Для роли младенца использовали трех пар близнецов и манекен.

Безбрачная неделя (2011)

История о супругах, получивших "пропуск" на свободные отношения, но ситуация оборачивается неожиданным образом. Режиссеры Бобби и Питер Фаррелли, известные по "Тупой и еще тупее", создали крепкую комедию с элементами пошлости. В главных ролях Оуэн Уилсон и Джейсон Судейкис.

Интересные факты.

  • Роль Пейдж изначально предназначалась Аманде Байнс, но ее заменила Александра Даддарио из-за разногласий.
  • Сцена с воображаемым убийством жены придумана Оуэном Уилсоном.

Очень плохая училка (2011)

Кэмерон Диаз в роли эксцентричной учительницы, стремящейся к легким деньгам, с партнерами Джастином Тимберлейком и Джейсоном Сигелом. Режиссер Джейк Кэздан сделал картину легкой и милой, напоминающей ранние работы актрисы вроде "Маски".

Интересные факты.

  • На роль Скотта Делакорта рассматривали Брэдли Купера.
  • В одной сцене показывают "Опасные умы" 1995 года с Мишель Пфайффер, с саундтреком Coolio "Gangsta's Paradise".

Мы — Миллеры (2013)

Комедия о фальшивой семье, перевозящей контрабанду под видом отпуска. Режиссер Роусон Маршалл Тербер, автор "Вышибал" и "Полтора шпиона", собрал Дженнифер Энистон, Джейсона Судейкиса, Эмму Робертс и Уилла Поултера. При бюджете 37 миллионов долларов сборы достигли 270 миллионов.

Интересные факты.

  • Фильм сочетает пошлость и искренний юмор.
  • Режиссер снимает редко, с перерывами в 2-3 года, всего пять полнометражных картин.

Американский пирог: Все в сборе (2012)

Четвертая часть франшизы, где повзрослевшие друзья встречаются вновь для ностальгических приключений. Режиссеры Джон Харвитц и Хейден Шлоссберг собрали всех ключевых персонажей. Картина вышла забавной, хоть и не такой культовой, как первая.

Интересные факты.

  • Сценарий не написал Адам Херц, но он остался исполнительным продюсером.
  • Для Мены Сувари это пятый фильм со словом "Американский" в названии, включая "Американская девственница" и "Красота по-американски".

Эти комедии помогут уйти от реальности на пару часов и позволят весело отдохнуть после тяжелого трудового дня. Каждая лента способна вызвать улыбку и стать отличным выбором для вечернего отдыха.

Шоу-бизнес в Telegram

16 сентября 2025, 13:03
Фото: кадр из фильма "Безбрачная неделя"
Kinopoisk.ru✓ Надежный источник

Эти советские фильмы с треском провалились в прокате – зрителю было стыдно их смотреть

Мудрость из СССР: 5 советских привычек, которые снова в моде и экономят вам кучу денег

Мудрость из СССР: 5 советских привычек, которые снова в моде и экономят вам кучу денег
Наши бабушки были эко-активистками, сами того не зная. Разбираем 5 привычек из советского прошлого, которые сегодня стали модными трендами и помогают серьезно сократить расходы. В эпоху дефицита наши родители, бабушки и дедушки выработали уникальную философию жизни: ничего не выбрасывать, все использовать по максимуму, чинить, а не покупать новое.

Как справляться с токсичными отношениями?

Как справляться с токсичными отношениями?
Токсичные отношения – это ситуация, когда один человек ощущает себя подавленным, униженным или неспособным что-либо изменить. Такие отношения могут возникать в любой сфере жизни: в романтических связях, дружбе или даже на работе. Так как распознать токсичное поведение и что можно предпринять, чтобы вернуть контроль над ситуацией? Признаки токсичных отношений Токсичные отношения часто маскируются под обычные конфликты или недопонимания.

Феномен Баадера-Майнхоф: почему, как только вы узнаете новое слово, оно начинает встречаться повсюду

Феномен Баадера-Майнхоф: почему, как только вы узнаете новое слово, оно начинает встречаться повсюду
Это не магия и не заговор. Это научное объяснение того, почему ваш мозг начинает "подсвечивать" новую информацию. Раскрываем секрет феномена Баадера-Майнхоф и рассказываем, как он работает. Вы когда-нибудь замечали такое? Вы впервые в жизни слышите редкое слово, например, "петрикор" (запах земли после дождя).

Как найти равновесие в любви и принять неизбежное?

Как найти равновесие в любви и принять неизбежное?
Влюбленность часто воспринимается как потеря контроля, когда человек становится уязвимым перед другим. Возникает страх быть "раздавленным", утратить себя в этом чувстве. Но можно ли сохранить баланс, оставаясь влюбленным? И стоит ли бороться с неизбежным? Любовь как вызов Влюбленность часто сопровождается иллюзиями.

"Эффект зеркала": психологический трюк, который заставит любого собеседника вам доверять

"Эффект зеркала": психологический трюк, который заставит любого собеседника вам доверять
Вы знали, что 90% доверия в разговоре формируется без слов? Раскрываем секрет "отзеркаливания" – простой невербальной техники, которая поможет расположить к себе кого угодно. Вспомните свои самые удачные переговоры, лучшее свидание или просто душевный разговор с другом.

