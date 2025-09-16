Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Феномен Баадера-Майнхоф: почему, как только вы узнаете новое слово, оно начинает встречаться повсюду
137

Это не магия и не заговор. Это научное объяснение того, почему ваш мозг начинает "подсвечивать" новую информацию. Раскрываем секрет феномена Баадера-Майнхоф и рассказываем, как он работает.

Вы когда-нибудь замечали такое? Вы впервые в жизни слышите редкое слово, например, "петрикор" (запах земли после дождя). И вдруг, на следующий день, вы видите его в заголовке статьи, потом слышите в подкасте, а вечером друг упоминает его в разговоре.

Или вы решили купить красную машину определенной марки. И внезапно весь город наводнен именно такими автомобилями. Они повсюду.

Кажется, будто Вселенная подает вам знак или мир волшебным образом изменился за одну ночь. Но на самом деле вы просто столкнулись с одним из самых интересных когнитивных искажений — феноменом Баадера-Майнхоф.

Так что это за магия? Знакомьтесь, иллюзия частотности

Феномен получил свое странное название в 1994 году, когда один из читателей американской газеты написал о том, что, впервые услышав о немецкой леворадикальной группировке "Фракция Красной Армии" (также известной как группа Баадера-Майнхоф), он стал постоянно натыкаться на упоминания о ней.

Однако у этого явления есть и более научное название — иллюзия частотности (Frequency Illusion).

Суть феномена проста: количество упоминаний нового слова или явления в мире не увеличилось. Увеличилась ваша способность его замечать. Раньше эта информация была для вас фоновым шумом, но теперь ваш мозг научился ее распознавать и выхватывать из потока.

Как это работает на самом деле: обман мозга в два шага

Иллюзия частотности — это не один, а сразу два психологических процесса, которые работают в паре.

Шаг 1: Избирательное внимание (Selective Attention)

Представьте, что ваш мозг — это очень мощный поисковый движок с продвинутым спам-фильтром. Каждый день он обрабатывает гигабайты информации: звуки, образы, тексты. Чтобы не сойти с ума, он отсеивает 99% всего, что считает неважным.

Но как только вы узнаете что-то новое и придаете этому значение (например, новое слово или модель машины), ваш мозг обновляет свой "фильтр". Он как бы говорит себе: "Ага, вот это теперь важная информация. Нужно обращать на нее внимание". С этого момента он начинает "подсвечивать" эту информацию везде, где она встречается.

Шаг 2: Искажение подтверждения (Confirmation Bias)

Это второй этап, который и создает ощущение "магии". Искажение подтверждения — это наша врожденная склонность искать и интерпретировать информацию так, чтобы она подтверждала уже существующие у нас убеждения.

Как только ваше избирательное внимание выхватило новое слово в первый раз, в дело вступает искажение подтверждения. Ваш мозг говорит: "Вот! Я же говорил! Это слово действительно повсюду!". Каждое последующее столкновение с этим словом становится для мозга неопровержимым доказательством его внезапной популярности, хотя на самом деле это лишь подтверждение работы вашего собственного фильтра.

Где еще мы сталкиваемся с этим феноменом?

Этот эффект проявляется постоянно в нашей жизни:

Покупка вещей: стоит вам захотеть определенную модель телефона или кроссовок, как вы начинаете видеть их у каждого второго.

Беременность: женщины, ожидающие ребенка, часто говорят, что никогда не видели столько беременных и колясок вокруг.

Новая песня: услышали новый трек, и вот он уже звучит из каждой кофейни и такси.

Медицинские симптомы: не дай бог прочитать в интернете о симптомах редкой болезни. Ваш мозг тут же начнет находить у вас все признаки (это опасная сторона феномена).

Зачем это знать? Ваша новая суперспособность

Понимание феномена Баадера-Майнхоф — это не просто интересный факт. Это практический инструмент для развития критического мышления.

Вы защищены от ложных выводов. В следующий раз, когда вам покажется, что Вселенная подает вам знаки, вы сможете сказать себе: "Спокойно, это всего лишь моя иллюзия частотности". Это помогает принимать более взвешенные решения, не основанные на совпадениях.

Вы можете использовать это для обучения. Хотите выучить новый язык или разобраться в сложной теме? Начните целенаправленно погружаться в нее. Ваш мозг сам включит "избирательное внимание" и начнет находить для вас полезную информацию повсюду, ускоряя процесс обучения.

Феномен Баадера-Майнхоф — это яркое доказательство того, что мы видим мир не таким, какой он есть, а таким, каким его делает наш мозг. Это не мир меняется вокруг нас, а наша точка зрения. И осознание этого простого факта — первый шаг к более ясному и объективному восприятию реальности.

Шоу-бизнес в Telegram

16 сентября 2025, 12:54
Фото сгенерировано в Шедеврум
Youtube / @UtopiaShow✓ Надежный источник

