Мудрость из СССР: 5 советских привычек, которые снова в моде и экономят вам кучу денег

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Вторник 16 сентября

13:27Мудрость из СССР: 5 советских привычек, которые снова в моде и экономят вам кучу денег 13:20Как справляться с токсичными отношениями? 13:037 забавных комедий для уютного вечернего просмотра без детей 12:54Феномен Баадера-Майнхоф: почему, как только вы узнаете новое слово, оно начинает встречаться повсюду 12:38Как найти равновесие в любви и принять неизбежное? 12:09"Эффект зеркала": психологический трюк, который заставит любого собеседника вам доверять 11:09Народный вердикт: почти 7000 россиянок назвали 3 лучших дезодоранта 10:21Лекарство от тревоги: 5 вечных уроков Омара Хайяма, которым 1000 лет 10:19Российский рынок недвижимости: риски пузыря и обвала цен 10:16Причины, по которым мудрые женщины избегают ревности 09:17Почему с возрастом круг общения сужается: размышления на стихи Юрия Левитанского 09:067 принципов активной и счастливой жизни на пенсии 08:45Инженеры признались: вот почему на самом деле не работают кнопки в лифтах 07:58Признаки правильного воспитания детей: мудрость из арабских традиций 06:325 "вежливых" привычек, которые на самом деле всех раздражают – перестаньте так делать 03:47Почему мы вздрагиваем во сне? 7 странных вещей, которые делает ваше тело и что они на самом деле значат 00:23Запрет предков на 16 сентября, о котором все забыли: не выносите хлам, чтобы не вынести из дома счастье 22:04Как защитить огород от вредителей в сентябре – спасаем урожай будущего года 21:25Химик развеяла распространенные мифы о вреде одноразовой посуды 19:51Эти советские фильмы с треском провалились в прокате – зрителю было стыдно их смотреть 19:4843-летняя Наталья Подольская раскрыла простой секрет своей молодости и стройности 19:12Что делать, если не работает мобильный интернет – причины и порядок действий 18:25Стала известна судьба роскошной квартиры знаменитого тенора Ивана Козловского в центре Москвы 17:41Задержан обманувший десятки женщин "аферист из Tinder" Саймон Леваев 16:27Эти мелочи в вашей квартире отпугивают деньги – от каких вещей избавиться, чтобы не мешать достатку 15:27Когда пить таблетки от давления и как следить за здоровьем сосудов? 15:05Киноляпы фильма "Иронии судьбы, или С легким паром!", которые добавляют фильму очарования 14:11Киноляпы в "Служебном романе", которые вы точно не замечали, а они меняют все 13:24Тест для путешественника: узнайте город России по одному фото – только 1 из 10 справится со всеми вопросами 13:1110 русских слов, которые на самом деле пришли из других языков – вы удивитесь 12:12Жизнь Алексея Корзина после трагедии: воспоминания о жене и забота о детях 12:05На могиле погибшего в автоаварии актера Пускепалиса появился проводник в потусторонний мир 11:35В Германии скончался легендарный актер советского кино 11:08Ваш телефон прослушивают? 5 тревожных "звоночков", которые нельзя игнорировать 11:04Имена, которые дарят мужчинам путь к успеху 10:49Загадочная вспышка в небе над Шаньдуном: сбили НЛО или просто столкнулись огни? 10:19"Ем все и не полнею": как живет 61-летия Маргарита Суханкина после ушивания желудка 10:18"Со мной не посоветовался": Рудковская спасает Плющенко после пластики 10:11Почему овсянка по утрам – это ошибка: диетолог объясняет, кому она категорически противопоказана 09:48Путь к гармонии через высокие вибрации: как изменить мысли для создания комфортного мира вокруг 09:44Не стало чемпиона по боксу в двух весовых категориях, он выигрывал у самого Кости Цзю 09:33Почему ворона – самый умный житель вашего двора: умнее, чем вы думаете 09:29Тест: Хорошо ли вы помните детские журналы СССР? 08:38Девочки с этими 4 именами обречены на счастье в браке 07:52Ушел из жизни голос легендарного льва Аслана и ослика Иа-Иа 04:17Когда все идет не по плану: 3 "железных" правила стоиков, которые учат сохранять спокойствие в любом хаосе 00:57Мамант-Овчарник: что строго-настрого запрещено делать 15 сентября, чтобы не лишиться достатка 21:05Всего одна фраза: как умные люди мгновенно вычисляют манипулятора в разговоре 18:4899% хозяек совершают эту ошибку, когда варят картошку, и портят все блюдо 15:43Тест: только истинный поклонник Гарри Поттера вспомнит все эти заклинания
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Мудрость из СССР: 5 советских привычек, которые снова в моде и экономят вам кучу денег

Мудрость из СССР: 5 советских привычек, которые снова в моде и экономят вам кучу денег
49

Наши бабушки были эко-активистками, сами того не зная. Разбираем 5 привычек из советского прошлого, которые сегодня стали модными трендами и помогают серьезно сократить расходы.

В эпоху дефицита наши родители, бабушки и дедушки выработали уникальную философию жизни: ничего не выбрасывать, все использовать по максимуму, чинить, а не покупать новое. Тогда это было необходимостью. Сегодня, в эпоху перепотребления и борьбы за экологию, эта советская смекалка неожиданно вернулась — но уже как модный тренд под названиями "zero-waste", "апсайклинг" и "осознанное потребление".

Давайте вспомним 5 гениальных в своей простоте привычек из СССР, которые не только снова актуальны, но и могут сэкономить вам приличную сумму денег каждый месяц.

"Авоська" — легендарный ответ пластиковому пакету

Как это было в СССР

Помните эти плетеные сетчатые сумки, которые в сложенном виде помещались в карман, а в разложенном — выдерживали несколько килограммов картошки и пару батонов хлеба?

"Авоська" была неотъемлемым атрибутом любого похода в магазин. Никто и не думал каждый раз брать на кассе новый пакет.

Почему это снова в моде

Сегодня, когда мир тонет в пластике, а пакеты в супермаркетах стали платными, авоська (или ее современный аналог — тканевый шоппер) стала символом экологической осознанности.

  • Как это экономит деньги: средняя семья в России использует около 500 пакетов в год. Даже при цене в 5 рублей за пакет, это 2500 рублей в год, которые вы просто выбрасываете в мусор. Шоппер или авоська окупаются за пару недель и служат годами.
  • Современный термин: Zero-Waste (ноль отходов).

Кухня без отходов: от "вчерашней" картошки до домашних заготовок

Как это было в СССР

Выбросить еду считалось чуть ли не грехом. Вчерашний хлеб превращался в гренки или сухарики, оставшееся картофельное пюре — в начинку для пирожков или зразы, а скисшее молоко — в оладьи. Летом и осенью каждая кухня превращалась в мини-завод по производству солений, варений и компотов.

Почему это снова в моде

Проблема пищевых отходов — одна из главных в мире. Шеф-повара и эко-блогеры призывают к философии "root-to-stem" (использовать продукт от корешка до вершка). А домашние заготовки — это гарантия качества и отсутствия консервантов.

  • Как это экономит деньги: по статистике, до 30% купленных продуктов выбрасывается. Грамотное использование остатков и сезонные заготовки экономят до 15-20% вашего продуктового бюджета. Плюс, банка домашних огурцов стоит в разы дешевле магазинной.
  • Современный термин: Food-Saving, Farm-to-Table.

Чинить, а не выбрасывать: вторая жизнь любимых вещей

Как это было в СССР

Порвались джинсы? На них появится модная заплатка или вышивка. Сломался тостер? Глава семьи с паяльником в руках проводил вечер, возвращая его к жизни. Штопка носков, перелицовка старых пальто, починка обуви — это была абсолютная норма.

Почему это снова в моде

Мы устали от "быстрой моды" и техники, которая ломается через год после окончания гарантии. Движение за "право на ремонт" (Right to Repair) набирает обороты по всему миру. А кастомизация и переделка старой одежды (апсайклинг) — главный тренд у молодежи.

  • Как это экономит деньги: экономия здесь очевидна. Ремонт любимых ботинок стоит в 5-10 раз дешевле покупки новых. А переделанная джинсовая куртка становится уникальной дизайнерской вещью абсолютно бесплатно.
  • Современный термин: Upcycling, DIY (Do It Yourself).

Стеклянная тара: от сдачи бутылок до бесконечных банок

Как это было в СССР

Пустые бутылки из-под молока, кефира или лимонада никогда не выбрасывались. Их мыли и сдавали в специальные пункты приема, получая за это небольшие, но реальные деньги. А стеклянные банки из-под майонеза или горошка жили вечно, превращаясь в контейнеры для хранения круп, специй или тех же заготовок.

Почему это снова в моде

Стекло — один из самых экологичных и безопасных материалов. Сегодня многие сознательно покупают продукты в стекле, чтобы потом использовать эти красивые и удобные банки на кухне вместо покупки пластиковых контейнеров.

  • Как это экономит деньги: набор хороших контейнеров для хранения может стоить несколько тысяч рублей. Использование красивых банок из-под кофе, соусов или йогуртов полностью закрывает эту статью расходов.
  • Современный термин: Reusing (повторное использование).

Дача — не роскошь, а источник витаминов

Как это было в СССР

Шесть соток были для многих семей не столько местом отдыха, сколько стратегическим пищевым объектом. Собственная картошка, огурцы, помидоры, ягоды и зелень серьезно поддерживали семейный бюджет и обеспечивали витаминами на всю зиму.

Почему это снова в моде

Тренд на органические, локальные продукты сейчас на пике. Люди хотят быть уверены в том, что они едят. Даже те, у кого нет дачи, разбивают небольшие огороды на балконах, выращивая зелень и черри-томаты.

  • Как это экономит деньги: стоимость свежих овощей и ягод, особенно не в сезон, очень высока. Собственный урожай, даже небольшой, позволяет значительно сократить расходы на эти продукты летом и осенью. А замороженные или засушенные ягоды и зелень — это бесплатные витамины зимой.
  • Современный термин: Organic gardening, Urban farming (городское фермерство).

Оказывается, наши бабушки были настоящими трендсеттерами, просто не знали таких слов. Их философия бережливости — это не признак бедности, а проявление мудрости и уважения к ресурсам, труду и природе. И сегодня, взяв на вооружение эти простые привычки, мы можем не только стать немного богаче, но и сделать наш мир чуточку чище.

Шоу-бизнес в Telegram

16 сентября 2025, 13:27
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Тест: Хорошо ли вы помните детские журналы СССР?

Угадайте культовый фильм СССР по актерам: проверьте, насколько вы помните классику

Как справляться с токсичными отношениями?

Как справляться с токсичными отношениями?
Токсичные отношения – это ситуация, когда один человек ощущает себя подавленным, униженным или неспособным что-либо изменить. Такие отношения могут возникать в любой сфере жизни: в романтических связях, дружбе или даже на работе. Так как распознать токсичное поведение и что можно предпринять, чтобы вернуть контроль над ситуацией? Признаки токсичных отношений Токсичные отношения часто маскируются под обычные конфликты или недопонимания.

7 забавных комедий для уютного вечернего просмотра без детей

7 забавных комедий для уютного вечернего просмотра без детей
Комедии остаются одними из самых популярных жанров, способных поднять настроение после долгого дня. Эти фильмы сочетают юмор, неожиданные повороты и запоминающихся персонажей, идеально подходя для вечера. Ниже представлен список из ярких комедийных лент, каждая из которых заслуживает внимания благодаря оригинальному сюжету и интересным закулисным фактам. Проект X: Дорвались (2012) Эта комедия рассказывает о подростковой вечеринке, которая выходит из-под контроля и превращается в хаос.

Феномен Баадера-Майнхоф: почему, как только вы узнаете новое слово, оно начинает встречаться повсюду

Феномен Баадера-Майнхоф: почему, как только вы узнаете новое слово, оно начинает встречаться повсюду
Это не магия и не заговор. Это научное объяснение того, почему ваш мозг начинает "подсвечивать" новую информацию. Раскрываем секрет феномена Баадера-Майнхоф и рассказываем, как он работает. Вы когда-нибудь замечали такое? Вы впервые в жизни слышите редкое слово, например, "петрикор" (запах земли после дождя).

Как найти равновесие в любви и принять неизбежное?

Как найти равновесие в любви и принять неизбежное?
Влюбленность часто воспринимается как потеря контроля, когда человек становится уязвимым перед другим. Возникает страх быть "раздавленным", утратить себя в этом чувстве. Но можно ли сохранить баланс, оставаясь влюбленным? И стоит ли бороться с неизбежным? Любовь как вызов Влюбленность часто сопровождается иллюзиями.

"Эффект зеркала": психологический трюк, который заставит любого собеседника вам доверять

"Эффект зеркала": психологический трюк, который заставит любого собеседника вам доверять
Вы знали, что 90% доверия в разговоре формируется без слов? Раскрываем секрет "отзеркаливания" – простой невербальной техники, которая поможет расположить к себе кого угодно. Вспомните свои самые удачные переговоры, лучшее свидание или просто душевный разговор с другом.

Выбор читателей

15/09ПндНа могиле погибшего в автоаварии актера Пускепалиса появился проводник в потусторонний мир 15/09ПндВ Германии скончался легендарный актер советского кино 15/09ПндКогда пить таблетки от давления и как следить за здоровьем сосудов? 14/09Вск99% хозяек совершают эту ошибку, когда варят картошку, и портят все блюдо 15/09ПндДевочки с этими 4 именами обречены на счастье в браке 15/09ПндЭти советские фильмы с треском провалились в прокате – зрителю было стыдно их смотреть