Вторник 16 сентября

Вторник 16 сентября
Российский рынок недвижимости: риски пузыря и обвала цен

Российский рынок недвижимости: риски пузыря и обвала цен
157

В 2025 году российский рынок недвижимости демонстрирует значительные диспропорции. Финансовый аналитик и бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский указал на критический разрыв цен между первичным и вторичным жильем, который в отдельных регионах достигает 80%. Такие тенденции могут привести к формированию "пузыря" и последующему обвалу цен.

Причины ценового разрыва

Льготные ипотечные программы активно стимулируют спрос на новостройки, позволяя застройщикам устанавливать завышенные цены. В то же время ключевая ставка ЦБ РФ на уровне 18% в сентябре 2025 года существенно ограничивает доступность кредитов для вторичного рынка. Это приводит к тому, что стоимость жилья в новостройках значительно отрывается от реальных доходов населения. Разрыв цен варьируется по регионам.

  • В Центральной России – до 80%.
  • На Северо-Западе – около 57%.
  • На Северном Кавказе – минимальный, около 12%, из-за специфики локального рынка.

Такая динамика подчеркивает неравномерность развития сектора и влияние государственных мер на ценообразование.

Угрозы для рынка и общества

Ситуация несет несколько серьезных рисков, которые могут повлиять на стабильность экономики и социальную сферу. Среди ключевых угроз.

  • Формирование "пузыря" на рынке новостроек с риском резкого обвала цен.
  • Снижение ликвидности вторичного рынка, что затрудняет продажи и покупки.
  • Ограниченная доступность жилья для широких слоев населения.
  • Перекос инвестиционных потоков в пользу новостроек, игнорируя другие сегменты.
  • Рост социальной напряженности из-за неравенства в жилищных возможностях.

Эти факторы подчеркивают необходимость баланса между стимулированием строительства и поддержкой существующих объектов.

Прогноз на ближайшие годы

В 2025-2026 годах ожидается номинальный рост цен в обоих сегментах на уровне инфляции, примерно 4% ежегодно. Однако абсолютный разрыв в стоимости квадратного метра между первичным и вторичным рынком продолжит увеличиваться. Ключевая ставка Центрального банка может снизиться до 10-12% лишь к концу 2026 года, что частично поможет восстановить равновесие.

Для предотвращения кризиса предлагается ряд мер. Необходимо постепенно сворачивать льготные ипотечные программы, чтобы избежать дальнейшего перегрева. И стоит разработать инструменты поддержки вторичного рынка, такие как специальные кредитные условия. Развитие сегмента арендного жилья также может стать эффективным способом повышения доступности и диверсификации рынка.

В целом, своевременные корректировки политики позволят минимизировать риски и обеспечить устойчивость сектора недвижимости в России.

16 сентября 2025, 10:19
Фото: Freepik
Gazeta.ru✓ Надежный источник

