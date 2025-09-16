Российский рынок недвижимости: риски пузыря и обвала цен

В 2025 году российский рынок недвижимости демонстрирует значительные диспропорции. Финансовый аналитик и бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский указал на критический разрыв цен между первичным и вторичным жильем, который в отдельных регионах достигает 80%. Такие тенденции могут привести к формированию "пузыря" и последующему обвалу цен.

Причины ценового разрыва

Льготные ипотечные программы активно стимулируют спрос на новостройки, позволяя застройщикам устанавливать завышенные цены. В то же время ключевая ставка ЦБ РФ на уровне 18% в сентябре 2025 года существенно ограничивает доступность кредитов для вторичного рынка. Это приводит к тому, что стоимость жилья в новостройках значительно отрывается от реальных доходов населения. Разрыв цен варьируется по регионам.

В Центральной России – до 80%.

На Северо-Западе – около 57%.

На Северном Кавказе – минимальный, около 12%, из-за специфики локального рынка.

Такая динамика подчеркивает неравномерность развития сектора и влияние государственных мер на ценообразование.

Угрозы для рынка и общества

Ситуация несет несколько серьезных рисков, которые могут повлиять на стабильность экономики и социальную сферу. Среди ключевых угроз.

Формирование "пузыря" на рынке новостроек с риском резкого обвала цен.

Снижение ликвидности вторичного рынка, что затрудняет продажи и покупки.

Ограниченная доступность жилья для широких слоев населения.

Перекос инвестиционных потоков в пользу новостроек, игнорируя другие сегменты.

Рост социальной напряженности из-за неравенства в жилищных возможностях.

Эти факторы подчеркивают необходимость баланса между стимулированием строительства и поддержкой существующих объектов.

Прогноз на ближайшие годы

В 2025-2026 годах ожидается номинальный рост цен в обоих сегментах на уровне инфляции, примерно 4% ежегодно. Однако абсолютный разрыв в стоимости квадратного метра между первичным и вторичным рынком продолжит увеличиваться. Ключевая ставка Центрального банка может снизиться до 10-12% лишь к концу 2026 года, что частично поможет восстановить равновесие.

Для предотвращения кризиса предлагается ряд мер. Необходимо постепенно сворачивать льготные ипотечные программы, чтобы избежать дальнейшего перегрева. И стоит разработать инструменты поддержки вторичного рынка, такие как специальные кредитные условия. Развитие сегмента арендного жилья также может стать эффективным способом повышения доступности и диверсификации рынка.

В целом, своевременные корректировки политики позволят минимизировать риски и обеспечить устойчивость сектора недвижимости в России.