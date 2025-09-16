Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Вторник 16 сентября

Народный вердикт: почти 7000 россиянок назвали 3 лучших дезодоранта

121

Поиски идеального антиперспиранта окончены. Масштабный опрос Клео.ру определил тройку лидеров в доступном сегменте. Узнайте, какие средства действительно работают, по мнению реальных покупателей.

Выбрать хороший дезодорант — задача, знакомая каждой женщине. Полки магазинов ломятся от разнообразия, реклама обещает 48 часов защиты, а отзывы в интернете часто противоречат друг другу. В итоге покупка нового средства превращается в настоящую лотерею, где на кону — комфорт и уверенность в себе.

Недавно женский портал Клео.ру провел большое исследование, чтобы положить конец этим сомнениям. В рамках проекта "народных рейтингов" был запущен масштабный опрос, целью которого было определить лучшие шариковые дезодоранты-антиперспиранты по мнению самих потребителей. Результаты оказались крайне интересными и могут помочь сэкономить и время, и деньги.

Исследование, которому можно доверять

Ценность этого рейтинга — в его абсолютной объективности. Он основан не на мнении экспертов или редакции, а на голосах тысяч обычных женщин.

  • Фокус на доступность: для голосования были отобраны популярные средства в ценовой категории от 200 до 500 рублей. Это доказывает, что эффективная защита не обязательно должна быть дорогой.
  • Впечатляющий охват: в опросе, который проводился на сайте и в соцсетях портала, принял участие 6841 человек. Такой масштаб делает итоговый список максимально репрезентативным и надежным.

Тройка лидеров: какие дезодоранты прошли народную проверку?

По итогам голосования определились три явных фаворита. Именно эти продукты, по мнению россиянок, идеально сочетают в себе надежность, удобство и приятную цену.

1. Rexona “Нежно и Сочно”
Победа, которая не удивляет. Бренд Rexona давно стал синонимом надежной защиты, и читательницы подтвердили его репутацию. Этот дезодорант любят за его проверенную эффективность и приятные, ненавязчивые ароматы.

2. Garnier “Гиалуроновый уход”
Современный тренд на ухаживающую косметику нашел отражение и здесь. Популярность этого продукта от Garnier показывает, что женщины ценят не только защиту, но и деликатную заботу о коже. Формула с гиалуроновой кислотой стала весомым аргументом для многих.

3. URIAGE Power 3
Присутствие аптечного бренда в народном топе — важный знак. Это говорит о высоком спросе на гипоаллергенные, проверенные дерматологами формулы. URIAGE выбирают за его мощное действие, нейтральный запах и репутацию надежного производителя.

В условиях, когда рынок перенасыщен товарами, а доверять отзывам в интернет-магазинах становится все сложнее, подобные "народные рейтинги" становятся настоящим спасением. Они служат честным ориентиром, основанным на коллективном опыте тысяч людей. Это реальный шанс избежать неудачных покупок и сразу найти то, что действительно работает.

16 сентября 2025, 11:09
Фото: freepik.com
Клео.ру

Лекарство от тревоги: 5 вечных уроков Омара Хайяма, которым 1000 лет

В мире суеты и страха перед будущим мудрость персидского гения Омара Хайяма звучит острее, чем когда-либо. Откройте 5 его главных принципов, чтобы найти радость в простом моменте. Когда мы слышим имя Омара Хайяма, в голове часто возникает образ беззаботного мудреца с чашей вина, воспевающего мимолетные радости.

Российский рынок недвижимости: риски пузыря и обвала цен

В 2025 году российский рынок недвижимости демонстрирует значительные диспропорции. Финансовый аналитик и бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский указал на критический разрыв цен между первичным и вторичным жильем, который в отдельных регионах достигает 80%. Такие тенденции могут привести к формированию "пузыря" и последующему обвалу цен. Причины ценового разрыва Льготные ипотечные программы активно стимулируют спрос на новостройки, позволяя застройщикам устанавливать завышенные цены.

Причины, по которым мудрые женщины избегают ревности

Федор Достоевский отмечал, что ревность – это уязвленное самолюбие. Мудрые женщины осознают это и поддерживают свое самолюбие в гармонии, делая ревность ненужной. Ревность – это эмоция, корни которой уходят в глубину человеческой природы, подобно инстинктам, унаследованным от предков.

Почему с возрастом круг общения сужается: размышления на стихи Юрия Левитанского

Юрий Левитанский однажды заметил: "Сто друзей – это ж целый музей!" С возрастом этот музей начинает казаться слишком шумным и утомительным. Иногда тишина ценнее, чем эхо множества голосов, повторяющих одно и то же. Есть истины, которые открываются лишь со временем.

7 принципов активной и счастливой жизни на пенсии

Еще несколько десятилетий назад старость ассоциировалась с покоем, чтением газет и неспешным вязанием в уютном кресле. Но реалии рисуют иную картину: 70 лет – это не финал, а начало новой, полной возможностей главы. Ученые утверждают: "70 – это новые 50".

