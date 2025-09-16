Народный вердикт: почти 7000 россиянок назвали 3 лучших дезодоранта

Поиски идеального антиперспиранта окончены. Масштабный опрос Клео.ру определил тройку лидеров в доступном сегменте. Узнайте, какие средства действительно работают, по мнению реальных покупателей.

Выбрать хороший дезодорант — задача, знакомая каждой женщине. Полки магазинов ломятся от разнообразия, реклама обещает 48 часов защиты, а отзывы в интернете часто противоречат друг другу. В итоге покупка нового средства превращается в настоящую лотерею, где на кону — комфорт и уверенность в себе.

Недавно женский портал Клео.ру провел большое исследование, чтобы положить конец этим сомнениям. В рамках проекта "народных рейтингов" был запущен масштабный опрос, целью которого было определить лучшие шариковые дезодоранты-антиперспиранты по мнению самих потребителей. Результаты оказались крайне интересными и могут помочь сэкономить и время, и деньги.

Исследование, которому можно доверять

Ценность этого рейтинга — в его абсолютной объективности. Он основан не на мнении экспертов или редакции, а на голосах тысяч обычных женщин.

Фокус на доступность: для голосования были отобраны популярные средства в ценовой категории от 200 до 500 рублей. Это доказывает, что эффективная защита не обязательно должна быть дорогой.

Впечатляющий охват: в опросе, который проводился на сайте и в соцсетях портала, принял участие 6841 человек. Такой масштаб делает итоговый список максимально репрезентативным и надежным.

Тройка лидеров: какие дезодоранты прошли народную проверку?

По итогам голосования определились три явных фаворита. Именно эти продукты, по мнению россиянок, идеально сочетают в себе надежность, удобство и приятную цену.

1. Rexona “Нежно и Сочно”

Победа, которая не удивляет. Бренд Rexona давно стал синонимом надежной защиты, и читательницы подтвердили его репутацию. Этот дезодорант любят за его проверенную эффективность и приятные, ненавязчивые ароматы.

2. Garnier “Гиалуроновый уход”

Современный тренд на ухаживающую косметику нашел отражение и здесь. Популярность этого продукта от Garnier показывает, что женщины ценят не только защиту, но и деликатную заботу о коже. Формула с гиалуроновой кислотой стала весомым аргументом для многих.

3. URIAGE Power 3

Присутствие аптечного бренда в народном топе — важный знак. Это говорит о высоком спросе на гипоаллергенные, проверенные дерматологами формулы. URIAGE выбирают за его мощное действие, нейтральный запах и репутацию надежного производителя.

В условиях, когда рынок перенасыщен товарами, а доверять отзывам в интернет-магазинах становится все сложнее, подобные "народные рейтинги" становятся настоящим спасением. Они служат честным ориентиром, основанным на коллективном опыте тысяч людей. Это реальный шанс избежать неудачных покупок и сразу найти то, что действительно работает.