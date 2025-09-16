Инженеры признались: вот почему на самом деле не работают кнопки в лифтах

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Вторник 16 сентября

09:17Почему с возрастом круг общения сужается: размышления на стихи Юрия Левитанского 09:067 принципов активной и счастливой жизни на пенсии 08:45Инженеры признались: вот почему на самом деле не работают кнопки в лифтах 07:58Признаки правильного воспитания детей: мудрость из арабских традиций 06:325 "вежливых" привычек, которые на самом деле всех раздражают – перестаньте так делать 03:47Почему мы вздрагиваем во сне? 7 странных вещей, которые делает ваше тело и что они на самом деле значат 00:23Запрет предков на 16 сентября, о котором все забыли: не выносите хлам, чтобы не вынести из дома счастье 22:04Как защитить огород от вредителей в сентябре – спасаем урожай будущего года 21:25Химик развеяла распространенные мифы о вреде одноразовой посуды 19:51Эти советские фильмы с треском провалились в прокате – зрителю было стыдно их смотреть 19:4843-летняя Наталья Подольская раскрыла простой секрет своей молодости и стройности 19:12Что делать, если не работает мобильный интернет – причины и порядок действий 18:25Стала известна судьба роскошной квартиры знаменитого тенора Ивана Козловского в центре Москвы 17:41Задержан обманувший десятки женщин "аферист из Tinder" Саймон Леваев 16:27Эти мелочи в вашей квартире отпугивают деньги – от каких вещей избавиться, чтобы не мешать достатку 15:27Когда пить таблетки от давления и как следить за здоровьем сосудов? 15:05Киноляпы фильма "Иронии судьбы, или С легким паром!", которые добавляют фильму очарования 14:11Киноляпы в "Служебном романе", которые вы точно не замечали, а они меняют все 13:24Тест для путешественника: узнайте город России по одному фото – только 1 из 10 справится со всеми вопросами 13:1110 русских слов, которые на самом деле пришли из других языков – вы удивитесь 12:12Жизнь Алексея Корзина после трагедии: воспоминания о жене и забота о детях 12:05На могиле погибшего в автоаварии актера Пускепалиса появился проводник в потусторонний мир 11:35В Германии скончался легендарный актер советского кино 11:08Ваш телефон прослушивают? 5 тревожных "звоночков", которые нельзя игнорировать 11:04Имена, которые дарят мужчинам путь к успеху 10:49Загадочная вспышка в небе над Шаньдуном: сбили НЛО или просто столкнулись огни? 10:19"Ем все и не полнею": как живет 61-летия Маргарита Суханкина после ушивания желудка 10:18"Со мной не посоветовался": Рудковская спасает Плющенко после пластики 10:11Почему овсянка по утрам – это ошибка: диетолог объясняет, кому она категорически противопоказана 09:48Путь к гармонии через высокие вибрации: как изменить мысли для создания комфортного мира вокруг 09:44Не стало чемпиона по боксу в двух весовых категориях, он выигрывал у самого Кости Цзю 09:33Почему ворона – самый умный житель вашего двора: умнее, чем вы думаете 09:29Тест: Хорошо ли вы помните детские журналы СССР? 08:38Девочки с этими 4 именами обречены на счастье в браке 07:52Ушел из жизни голос легендарного льва Аслана и ослика Иа-Иа 04:17Когда все идет не по плану: 3 "железных" правила стоиков, которые учат сохранять спокойствие в любом хаосе 00:57Мамант-Овчарник: что строго-настрого запрещено делать 15 сентября, чтобы не лишиться достатка 21:05Всего одна фраза: как умные люди мгновенно вычисляют манипулятора в разговоре 18:4899% хозяек совершают эту ошибку, когда варят картошку, и портят все блюдо 15:43Тест: только истинный поклонник Гарри Поттера вспомнит все эти заклинания 12:42"Треугольник молодости": гениальный трюк с консилером от визажистов, который стирает темные круги и усталость за 30 секунд 09:07Не стало великой актрисы, оставившей глубокий след в сердцах российских телезрителей 06:39Почему нельзя спать напротив зеркала? Объяснение ученых – и это не мистика 03:02Срочно бросьте это в барабан стиральной машины, пока не стало поздно: спасаем технику от гибели 00:25Семенов день: что категорически нельзя делать 14 сентября, чтобы не навлечь беду на весь год 21:16Только бедные люди совершают каждый день одну и ту же ошибку 18:19Не только "Гарри Поттер": 5 волшебных книг для уютного чтения 15:43Верный соратник "Спартака" ушел на 80-м году жизни 12:31Хватит мазать это на лицо: косметолог назвала 3 популярных компонента в косметике, которые на самом деле бесполезны 09:02Скончался легендарный хранитель русской народной песни
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Инженеры признались: вот почему на самом деле не работают кнопки в лифтах

Инженеры признались: вот почему на самом деле не работают кнопки в лифтах
130

Вы яростно жмете кнопку светофора, а он не реагирует? Думаете, она сломана? Нет. Раскрываем секрет кнопок-плацебо и объясняем, почему этот обман делает нашу жизнь лучше.

Представьте картину, знакомую каждому: вы стоите на перекрестке, опаздываете и в десятый раз яростно нажимаете на кнопку пешеходного светофора. Ничего не меняется. Зеленый свет не загорается ни на секунду раньше.

Что, если мы скажем, что эти кнопки не сломаны? Более того, во многих случаях они и не должны ничего делать.

Где мы их встречаем?

Это не теория заговора, а реальность городского и офисного дизайна. Вот три самых известных примера.

Кнопка на пешеходном переходе: королева иллюзий

Во многих крупных городах, особенно на оживленных перекрестках, светофоры давно работают в автоматическом режиме. Они синхронизированы в единую систему, которая рассчитывает транспортные потоки и переключает сигналы по строгому таймеру.

Кнопка для пешеходов на таком перекрестке — чистая фикция. Она осталась как наследие старых систем или установлена для нашего спокойствия. Нажатие не ускоряет смену сигнала ни на долю секунды.

Но почему она тогда работает? Потому что, нажимая на нее, вы из пассивного ожидающего превращаетесь в активного участника процесса. Вы "сделали запрос". Мозгу этого достаточно, чтобы ожидание стало менее мучительным.

Кнопка "Закрыть двери "в лифте: чемпион по бесполезности

Во многих странах (особенно в США после принятия "Акта об американцах с ограниченными возможностями") эта кнопка деактивирована по умолчанию. Двери лифта запрограммированы закрываться через определенное время, чтобы человек на костылях или в инвалидном кресле успел безопасно войти.

Ваше нетерпеливое нажатие ничего не меняет. Кнопка остается на панели, потому что люди привыкли ее видеть, и она дает им занятие на те несколько секунд, пока двери не закроются сами.

Исключение: в некоторых старых лифтах или в режимах пожарной тревоги (при использовании ключа) кнопка может работать. Но в 95% случаев в обычном режиме — это просто плацебо.

Термостат в офисе: гений корпоративной психологии

Чувствуете, что в офисе слишком жарко или холодно? Вы подходите к термостату на стене, крутите ручку в нужную сторону и чувствуете облегчение. А теперь секрет: во многих больших офисных зданиях климат контролируется одной централизованной системой. Индивидуальные термостаты в комнатах часто бывают "пустышками". Они не подключены к системе вентиляции, но само действие — "регулировка температуры" — заставляет сотрудников чувствовать себя комфортнее и меньше жаловаться.

Зачем нас обманывают? Великая сила иллюзии контроля

Так почему же инженеры и дизайнеры оставляют эти бесполезные кнопки? Неужели им нравится над нами смеяться? Ответ кроется в психологии. Это явление называется "иллюзия контроля".

Человеческий мозг ненавидит чувство беспомощности. Когда мы сталкиваемся с ситуацией, на которую не можем повлиять (ожидание транспорта, офисный микроклимат), мы испытываем стресс и раздражение. Кнопка-плацебо дает нам выход.

Как это работает: совершая физическое действие (нажатие), мы посылаем мозгу сигнал: "Я что-то делаю, я контролирую ситуацию". Мозг верит в эту маленькую ложь и выделяет порцию дофамина, снижая уровень стресса. Ожидание становится более осмысленным и менее тягостным. Это как ритуал шамана, который бьет в бубен, чтобы вызвать дождь. Дождь пойдет по своим законам, но ритуал дает ощущение причастности и контроля.

Этот эффект настолько силен, что люди, имеющие возможность нажимать на кнопку-плацебо, оценивают время ожидания как более короткое по сравнению с теми, у кого такой возможности нет.

Кнопки-плацебо — это не баг, а гениальная фича. Они — элегантное решение психологической, а не технической проблемы. Вместо того чтобы переделывать дорогие системы, инженеры дали нам простой и безобидный способ "выпустить пар" и почувствовать себя хозяевами положения, пусть даже на несколько секунд.

Так что в следующий раз, когда ваша рука потянется к кнопке светофора, не корите себя за наивность. Вы не пытаетесь обмануть систему. Вы участвуете в маленьком, но очень человечном спектакле, который помогает сделать нашу нервную городскую жизнь чуточку спокойнее.

Шоу-бизнес в Telegram

16 сентября 2025, 08:45
Фото сгенерировано в Шедеврум
"Российская газета"✓ Надежный источник

По теме

В 2025 году сменился самый богатый человек планеты

Почему с возрастом круг общения сужается: размышления на стихи Юрия Левитанского

Почему с возрастом круг общения сужается: размышления на стихи Юрия Левитанского
Юрий Левитанский однажды заметил: "Сто друзей – это ж целый музей!" С возрастом этот музей начинает казаться слишком шумным и утомительным. Иногда тишина ценнее, чем эхо множества голосов, повторяющих одно и то же. Есть истины, которые открываются лишь со временем.

7 принципов активной и счастливой жизни на пенсии

7 принципов активной и счастливой жизни на пенсии
Еще несколько десятилетий назад старость ассоциировалась с покоем, чтением газет и неспешным вязанием в уютном кресле. Но реалии рисуют иную картину: 70 лет – это не финал, а начало новой, полной возможностей главы. Ученые утверждают: "70 – это новые 50".

Признаки правильного воспитания детей: мудрость из арабских традиций

Признаки правильного воспитания детей: мудрость из арабских традиций
С древних времен человечество размышляет над тем, что подразумевается под хорошим воспитанием ребенка. Этот вопрос волнует не только мыслителей и педагогов, но и бесчисленное количество родителей, которые, наблюдая за повзрослевшими детьми, задумываются: все ли шаги оказались верными? Многие родители убеждены, что открыли идеальную формулу воспитания.

5 "вежливых" привычек, которые на самом деле всех раздражают – перестаньте так делать

5 "вежливых" привычек, которые на самом деле всех раздражают – перестаньте так делать
С детства нас учат быть вежливыми: говорить "спасибо" и "пожалуйста", извиняться, предлагать помощь. Мы так привыкли к этим правилам, что выполняем их на автомате, искренне веря, что поступаем правильно. вот парадокс: некоторые из самых распространенных "вежливых" привычек на самом деле не вызывают симпатии, а, наоборот, создают неловкость и тихое раздражение у окружающих.

Почему мы вздрагиваем во сне? 7 странных вещей, которые делает ваше тело и что они на самом деле значат

Почему мы вздрагиваем во сне? 7 странных вещей, которые делает ваше тело и что они на самом деле значат
Наше тело – это сложнейший механизм, который большую часть времени работает без нашего сознательного контроля. Но иногда оно выкидывает такие фортели, что мы остаемся в полном недоумении. То вдруг нога дернется перед сном, то по коже без причины пробегут мурашки, то живот издаст симфонию звуков в полной тишине. Эти странные "сбои" на самом деле — не сбои вовсе.

Выбор читателей

15/09ПндНа могиле погибшего в автоаварии актера Пускепалиса появился проводник в потусторонний мир 15/09ПндВ Германии скончался легендарный актер советского кино 15/09ПндКогда пить таблетки от давления и как следить за здоровьем сосудов? 14/09Вск99% хозяек совершают эту ошибку, когда варят картошку, и портят все блюдо 15/09ПндДевочки с этими 4 именами обречены на счастье в браке 15/09ПндЭти советские фильмы с треском провалились в прокате – зрителю было стыдно их смотреть