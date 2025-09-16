Почему мы вздрагиваем во сне? 7 странных вещей, которые делает ваше тело и что они на самом деле значат

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Вторник 16 сентября

03:47Почему мы вздрагиваем во сне? 7 странных вещей, которые делает ваше тело и что они на самом деле значат 00:23Запрет предков на 16 сентября, о котором все забыли: не выносите хлам, чтобы не вынести из дома счастье 22:04Как защитить огород от вредителей в сентябре – спасаем урожай будущего года 21:25Химик развеяла распространенные мифы о вреде одноразовой посуды 19:51Эти советские фильмы с треском провалились в прокате – зрителю было стыдно их смотреть 19:4843-летняя Наталья Подольская раскрыла простой секрет своей молодости и стройности 19:12Что делать, если не работает мобильный интернет – причины и порядок действий 18:25Стала известна судьба роскошной квартиры знаменитого тенора Ивана Козловского в центре Москвы 17:41Задержан обманувший десятки женщин "аферист из Tinder" Саймон Леваев 16:27Эти мелочи в вашей квартире отпугивают деньги – от каких вещей избавиться, чтобы не мешать достатку 15:27Когда пить таблетки от давления и как следить за здоровьем сосудов? 15:05Киноляпы фильма "Иронии судьбы, или С легким паром!", которые добавляют фильму очарования 14:11Киноляпы в "Служебном романе", которые вы точно не замечали, а они меняют все 13:24Тест для путешественника: узнайте город России по одному фото – только 1 из 10 справится со всеми вопросами 13:1110 русских слов, которые на самом деле пришли из других языков – вы удивитесь 12:12Жизнь Алексея Корзина после трагедии: воспоминания о жене и забота о детях 12:05На могиле погибшего в автоаварии актера Пускепалиса появился проводник в потусторонний мир 11:35В Германии скончался легендарный актер советского кино 11:08Ваш телефон прослушивают? 5 тревожных "звоночков", которые нельзя игнорировать 11:04Имена, которые дарят мужчинам путь к успеху 10:49Загадочная вспышка в небе над Шаньдуном: сбили НЛО или просто столкнулись огни? 10:19"Ем все и не полнею": как живет 61-летия Маргарита Суханкина после ушивания желудка 10:18"Со мной не посоветовался": Рудковская спасает Плющенко после пластики 10:11Почему овсянка по утрам – это ошибка: диетолог объясняет, кому она категорически противопоказана 09:48Путь к гармонии через высокие вибрации: как изменить мысли для создания комфортного мира вокруг 09:44Не стало чемпиона по боксу в двух весовых категориях, он выигрывал у самого Кости Цзю 09:33Почему ворона – самый умный житель вашего двора: умнее, чем вы думаете 09:29Тест: Хорошо ли вы помните детские журналы СССР? 08:38Девочки с этими 4 именами обречены на счастье в браке 07:52Ушел из жизни голос легендарного льва Аслана и ослика Иа-Иа 04:17Когда все идет не по плану: 3 "железных" правила стоиков, которые учат сохранять спокойствие в любом хаосе 00:57Мамант-Овчарник: что строго-настрого запрещено делать 15 сентября, чтобы не лишиться достатка 21:05Всего одна фраза: как умные люди мгновенно вычисляют манипулятора в разговоре 18:4899% хозяек совершают эту ошибку, когда варят картошку, и портят все блюдо 15:43Тест: только истинный поклонник Гарри Поттера вспомнит все эти заклинания 12:42"Треугольник молодости": гениальный трюк с консилером от визажистов, который стирает темные круги и усталость за 30 секунд 09:07Не стало великой актрисы, оставившей глубокий след в сердцах российских телезрителей 06:39Почему нельзя спать напротив зеркала? Объяснение ученых – и это не мистика 03:02Срочно бросьте это в барабан стиральной машины, пока не стало поздно: спасаем технику от гибели 00:25Семенов день: что категорически нельзя делать 14 сентября, чтобы не навлечь беду на весь год 21:16Только бедные люди совершают каждый день одну и ту же ошибку 18:19Не только "Гарри Поттер": 5 волшебных книг для уютного чтения 15:43Верный соратник "Спартака" ушел на 80-м году жизни 12:31Хватит мазать это на лицо: косметолог назвала 3 популярных компонента в косметике, которые на самом деле бесполезны 09:02Скончался легендарный хранитель русской народной песни 06:34Выбираем бюджетную микроволновую печь – полезные рекомендации для удачной покупки 03:17Что нельзя делать 13 сентября в Куприянов день? – запреты, приметы и традиции 00:48Эксперт назвала признаки опасной диеты – ограничения рациона могут серьезно навредить здоровью 21:03Тест: угадай фильм по дому – сколько культовых киновселенных вы узнаете с первого взгляда? 20:27Ваша квартира будет выглядеть дорого: 5 хитростей, которые используют дизайнеры, а вам они обойдутся в копейки
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Почему мы вздрагиваем во сне? 7 странных вещей, которые делает ваше тело и что они на самом деле значат

Почему мы вздрагиваем во сне? 7 странных вещей, которые делает ваше тело и что они на самом деле значат
161

Наше тело – это сложнейший механизм, который большую часть времени работает без нашего сознательного контроля. Но иногда оно выкидывает такие фортели, что мы остаемся в полном недоумении. То вдруг нога дернется перед сном, то по коже без причины пробегут мурашки, то живот издаст симфонию звуков в полной тишине.

Эти странные "сбои" на самом деле — не сбои вовсе. Это древние рефлексы, побочные эффекты сложных процессов или просто забавные причуды нашей биологии. Давайте разгадаем 7 самых распространенных загадок, которые подкидывает нам наше тело.

1. Вздрагивание при засыпании (гипнагогическое подергивание)

Тот самый момент, когда вы проваливаетесь в сон, и вдруг вам кажется, что вы падаете с лестницы или оступаетесь. Тело резко дергается, и вы просыпаетесь.

Что это значит: ученые до сих пор спорят, но есть две главные теории.

Теория "древнего примата": когда мы засыпаем, наши мышцы полностью расслабляются. Древняя часть нашего мозга, унаследованная от предков, живших на деревьях, может ошибочно интерпретировать это расслабление как падение. В панике мозг посылает резкий сигнал мышцам "Проснись и держись!", чтобы спасти вас от воображаемой опасности.

Теория "борьбы за контроль": это результат небольшой борьбы в мозгу между системой, отвечающей за бодрствование, и системой, погружающей нас в сон. Иногда система бодрствования дает последний, конвульсивный импульс, прежде чем окончательно "сдаться".

2. "Гусиная кожа" (пилоэрекция)

Мелкие пупырышки на коже и волоски, встающие дыбом от холода, страха или прослушивания любимой музыки.

Что это значит: это еще один привет от наших далеких, более волосатых предков. У этого рефлекса было две цели:

  • Согреться: поднявшиеся волоски создавали воздушную прослойку, которая помогала сохранять тепло.
  • Напугать врага: в момент опасности шерсть, вставшая дыбом, делала животное визуально больше и страшнее. У нас шерсти почти не осталось, а вот рефлекс сохранился и теперь активируется не только от холода, но и от сильных эмоций.

3. Икота

Раздражающие, непроизвольные спазмы, которые заставляют нас издавать характерный звук "ик".

Что это значит: икота — это резкое сокращение (спазм) диафрагмы, главной дыхательной мышцы. Сразу после спазма голосовые связки резко смыкаются, что и создает этот звук. Чаще всего ее вызывают слишком быстрое поглощение еды, газированные напитки или стресс. Самая интересная теория гласит, что это может быть эволюционный остаток от наших предков-амфибий, которым подобный механизм помогал дышать и в воде, и на суше.

4. Заразная зевота

Стоит одному человеку зевнуть, как всем вокруг тоже хочется сделать то же самое.

Что это значит:это не признак усталости или скуки. Заразная зевота — это мощный социальный механизм, связанный с эмпатией и работой "зеркальных нейронов" в мозгу. Мы бессознательно "отзеркаливаем" состояние человека рядом с нами. Интересно, что дети до 4-5 лет и люди с расстройствами аутистического спектра реже поддаются заразной зевоте, что подтверждает ее связь с сопереживанием.

5. "Мурашки" в затекшей руке или ноге (парестезия)

Неприятное ощущение покалывания, будто сотни иголок впиваются в вашу конечность, когда она "отходит".

Что это значит: вопреки популярному мифу, это не "восстановление кровотока". Это "пробуждение" нервов. Когда вы долго сидите в неудобной позе, вы пережимаете нервные волокна. Они временно перестают посылать сигналы в мозг. Когда вы меняете позу, нервы "включаются" и начинают хаотично посылать в мозг целый шквал информации, которую мы и воспринимаем как покалывание.

6. Урчание в животе (борборигмы)

Громкие, булькающие звуки из живота, которые часто появляются, когда мы голодны.

Что это значит: ваш желудочно-кишечный тракт почти никогда не бывает в покое. Мышцы его стенок постоянно сокращаются, чтобы перемешивать и продвигать пищу, жидкости и газы. Этот процесс называется перистальтикой. Когда ваш желудок пуст, в нем нет еды, которая могла бы заглушить эти звуки, поэтому они становятся такими громкими и отчетливыми.

7. Чихание на яркий свет

Вы выходите из темного помещения на яркое солнце и тут же начинаете чихать.

Что это значит: это не аллергия на солнце, а генетическая особенность, которая называется "световой чихательный рефлекс". Он есть примерно у 25% людей. Считается, что причина в "перекрестных помехах" в мозгу. Зрительный нерв, реагирующий на яркий свет, расположен очень близко к тройничному нерву, который контролирует чихание. Мощный сигнал от зрительного нерва может случайно "зацепить" и активировать тройничный нерв, вызывая чих.

Шоу-бизнес в Telegram

16 сентября 2025, 03:47
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Почему нельзя спать напротив зеркала? Объяснение ученых – и это не мистика

Запрет предков на 16 сентября, о котором все забыли: не выносите хлам, чтобы не вынести из дома счастье

Запрет предков на 16 сентября, о котором все забыли: не выносите хлам, чтобы не вынести из дома счастье
Наши предки жили в тесной связи с природой и верили, что каждый день в году имеет свою особую энергию и свои правила. Они внимательно следили за знаками и приметами, чтобы привлечь в дом удачу и защититься от невзгод. 16 сентября по народному календарю — особенный день, который называют Домна Доброродная или Василиса.

Как защитить огород от вредителей в сентябре – спасаем урожай будущего года

Как защитить огород от вредителей в сентябре – спасаем урожай будущего года
Сентябрь – это важный месяц для садоводов и огородников, когда необходимо позаботиться о защите растений от вредителей. Неправильная обработка в этот период может негативно сказаться на урожае будущего года.

Химик развеяла распространенные мифы о вреде одноразовой посуды

Химик развеяла распространенные мифы о вреде одноразовой посуды
В последние годы вопрос о безопасности одноразовой пластиковой посуды стал предметом активных обсуждений. Многие потребители выражают опасения по поводу возможного вреда для здоровья, связанного с использованием пластиковой посуды.

Эти советские фильмы с треском провалились в прокате – зрителю было стыдно их смотреть

Эти советские фильмы с треском провалились в прокате – зрителю было стыдно их смотреть
Советский кинопрокат предлагал зрителям разнообразные фильмы, среди которых были как настоящие шедевры, так и откровенные провалы. Так, по итогам голосования читателей журнала "Советский экран", в основном молодежной аудитории, были выделены не только лучшие, но и худшие картины 1976-го года.

43-летняя Наталья Подольская раскрыла простой секрет своей молодости и стройности

43-летняя Наталья Подольская раскрыла простой секрет своей молодости и стройности
Наталье Подольской идет 44-й год. Но кажется, она мало изменилась с тех пор, как в 2004-м участвовала в "Фабрике звезд" на Первом канале. О секрете, молодости красоты и стройности с певицей поговорил корреспондент "Дни.ру". "Секрет молодости, как мне кажется, в том, чтобы выйти замуж по любви (в 2010-м году она узаконила отношения с музыкантом Владимиром Пресняковым – Прим.

Выбор читателей

14/09ВскНе стало великой актрисы, оставившей глубокий след в сердцах российских телезрителей 15/09ПндНа могиле погибшего в автоаварии актера Пускепалиса появился проводник в потусторонний мир 14/09ВскПочему нельзя спать напротив зеркала? Объяснение ученых – и это не мистика 15/09ПндВ Германии скончался легендарный актер советского кино 15/09ПндКогда пить таблетки от давления и как следить за здоровьем сосудов? 14/09Вск99% хозяек совершают эту ошибку, когда варят картошку, и портят все блюдо