Запрет предков на 16 сентября, о котором все забыли: не выносите хлам, чтобы не вынести из дома счастье

16 сентября по народному календарю — особенный день, который называют Домна Доброродная или Василиса. В это время завершался сбор урожая, и наступала пора наводить порядок не только в полях, но и в собственном доме и душе. Считалось, что правильное поведение в этот день может обеспечить благополучие на всю предстоящую зиму, а нарушение запретов — навлечь болезни и нищету.
Вот что, согласно поверьям, категорически нельзя делать 16 сентября.
Главный и самый строгий запрет дня — не выбрасывайте хлам
Это может показаться странным, ведь день посвящен уборке. Но наши предки верили, что 16 сентября мусор и старые вещи обладают особой силой. Если просто вынести их из дома и выбросить, то вместе с ними можно лишиться достатка, семейного счастья и здоровья.
Более того, считалось, что злой человек может подобрать выброшенную вещь (особенно одежду или обувь) и через нее навести порчу на бывшего владельца.
Что же тогда делать со старьем?
Весь хлам, накопившийся за лето, — рваную обувь, изношенную одежду, сломанные предметы — следовало не выбрасывать, а сжигать. Для этого во дворе разводили костер, в который вместе с хламом бросали картофельную ботву. Верили, что очищающий огонь уничтожит все беды, болезни и сглаз, которые могли "прилипнуть" к вещам, и обеспечит семье благополучие на год вперед.Другие важные запреты на 16 сентября:
- Нельзя лениться и бездельничать. День Домны Доброродной — время для труда. Нужно было обязательно заняться уборкой в доме, во дворе, в сараях. Тех, кто проводил этот день в праздности, по поверьям, ждали финансовые трудности и неудачи.
- Нельзя ссориться, ругаться и сплетничать. Как и во многие другие важные даты, 16 сентября считалось днем, когда нужно сохранять мир в душе и в семье. Любой конфликт или злое слово могли обернуться затяжными проблемами и разладом в отношениях.
- Девушкам нельзя смотреться в зеркало вместе с подругой. Существовало поверье, что если две незамужние девушки в этот день посмотрят в одно зеркало, то одна из них "отберет" жениха у другой, или обе полюбят одного и того же парня, что приведет к вражде.
- Нельзя отказывать в помощи. Если к вам обратились с просьбой, особенно бедные или нуждающиеся, отказывать было нельзя. Считалось, что проявленная в этот день щедрость вернется сторицей.
Что нужно сделать в день Домны Доброродной?
Чтобы привлечь в дом удачу, 16 сентября было принято:
- Провести генеральную уборку. Вымыть полы, окна, выбить ковры, разобрать вещи в шкафах.
- Собрать все старое и ненужное. Провести ревизию в доме и собрать все, что отслужило свой срок.
- Вымыть всю обувь. Считалось, что если в этот день тщательно вымыть и просушить всю обувь в доме, то это "смоет" болезни и защитит от сглаза в дороге.
Народные приметы на погоду 16 сентября
- Красный закат — к скорым холодам и ветру.
- Если после обеда пошел дождь — это надолго.
- Гром гремит — к долгой и теплой осени.
- Туман с утра стелется низко над землей — к мягкой и погожей осени.
Верить в эти приметы или нет — личное дело каждого. Но почему бы не использовать этот день как прекрасный повод, чтобы навести порядок в доме и в мыслях, символически "сжигая" все старое и ненужное, чтобы освободить место для нового и хорошего?