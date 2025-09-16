Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Понедельник 15 сентября

Запрет предков на 16 сентября, о котором все забыли: не выносите хлам, чтобы не вынести из дома счастье

Запрет предков на 16 сентября, о котором все забыли: не выносите хлам, чтобы не вынести из дома счастье
91

Наши предки жили в тесной связи с природой и верили, что каждый день в году имеет свою особую энергию и свои правила. Они внимательно следили за знаками и приметами, чтобы привлечь в дом удачу и защититься от невзгод.

16 сентября по народному календарю — особенный день, который называют Домна Доброродная или Василиса. В это время завершался сбор урожая, и наступала пора наводить порядок не только в полях, но и в собственном доме и душе. Считалось, что правильное поведение в этот день может обеспечить благополучие на всю предстоящую зиму, а нарушение запретов — навлечь болезни и нищету.

Вот что, согласно поверьям, категорически нельзя делать 16 сентября.

Главный и самый строгий запрет дня — не выбрасывайте хлам

Это может показаться странным, ведь день посвящен уборке. Но наши предки верили, что 16 сентября мусор и старые вещи обладают особой силой. Если просто вынести их из дома и выбросить, то вместе с ними можно лишиться достатка, семейного счастья и здоровья.

Более того, считалось, что злой человек может подобрать выброшенную вещь (особенно одежду или обувь) и через нее навести порчу на бывшего владельца.

Что же тогда делать со старьем?

Весь хлам, накопившийся за лето, — рваную обувь, изношенную одежду, сломанные предметы — следовало не выбрасывать, а сжигать. Для этого во дворе разводили костер, в который вместе с хламом бросали картофельную ботву. Верили, что очищающий огонь уничтожит все беды, болезни и сглаз, которые могли "прилипнуть" к вещам, и обеспечит семье благополучие на год вперед.

Другие важные запреты на 16 сентября:
  • Нельзя лениться и бездельничать. День Домны Доброродной — время для труда. Нужно было обязательно заняться уборкой в доме, во дворе, в сараях. Тех, кто проводил этот день в праздности, по поверьям, ждали финансовые трудности и неудачи.
  • Нельзя ссориться, ругаться и сплетничать. Как и во многие другие важные даты, 16 сентября считалось днем, когда нужно сохранять мир в душе и в семье. Любой конфликт или злое слово могли обернуться затяжными проблемами и разладом в отношениях.
  • Девушкам нельзя смотреться в зеркало вместе с подругой. Существовало поверье, что если две незамужние девушки в этот день посмотрят в одно зеркало, то одна из них "отберет" жениха у другой, или обе полюбят одного и того же парня, что приведет к вражде.
  • Нельзя отказывать в помощи. Если к вам обратились с просьбой, особенно бедные или нуждающиеся, отказывать было нельзя. Считалось, что проявленная в этот день щедрость вернется сторицей.

Что нужно сделать в день Домны Доброродной?

Чтобы привлечь в дом удачу, 16 сентября было принято:

  1. Провести генеральную уборку. Вымыть полы, окна, выбить ковры, разобрать вещи в шкафах.
  2. Собрать все старое и ненужное. Провести ревизию в доме и собрать все, что отслужило свой срок.
  3. Вымыть всю обувь. Считалось, что если в этот день тщательно вымыть и просушить всю обувь в доме, то это "смоет" болезни и защитит от сглаза в дороге.

Народные приметы на погоду 16 сентября

  • Красный закат — к скорым холодам и ветру.
  • Если после обеда пошел дождь — это надолго.
  • Гром гремит — к долгой и теплой осени.
  • Туман с утра стелется низко над землей — к мягкой и погожей осени.

Верить в эти приметы или нет — личное дело каждого. Но почему бы не использовать этот день как прекрасный повод, чтобы навести порядок в доме и в мыслях, символически "сжигая" все старое и ненужное, чтобы освободить место для нового и хорошего?

16 сентября 2025, 00:23
Фото сгенерировано в Шедеврум
Мамант-Овчарник: что строго-настрого запрещено делать 15 сентября, чтобы не лишиться достатка

Как защитить огород от вредителей в сентябре – спасаем урожай будущего года

Как защитить огород от вредителей в сентябре – спасаем урожай будущего года
Сентябрь – это важный месяц для садоводов и огородников, когда необходимо позаботиться о защите растений от вредителей. Неправильная обработка в этот период может негативно сказаться на урожае будущего года.

Химик развеяла распространенные мифы о вреде одноразовой посуды

Химик развеяла распространенные мифы о вреде одноразовой посуды
В последние годы вопрос о безопасности одноразовой пластиковой посуды стал предметом активных обсуждений. Многие потребители выражают опасения по поводу возможного вреда для здоровья, связанного с использованием пластиковой посуды.

Эти советские фильмы с треском провалились в прокате – зрителю было стыдно их смотреть

Эти советские фильмы с треском провалились в прокате – зрителю было стыдно их смотреть
Советский кинопрокат предлагал зрителям разнообразные фильмы, среди которых были как настоящие шедевры, так и откровенные провалы. Так, по итогам голосования читателей журнала "Советский экран", в основном молодежной аудитории, были выделены не только лучшие, но и худшие картины 1976-го года.

43-летняя Наталья Подольская раскрыла простой секрет своей молодости и стройности

43-летняя Наталья Подольская раскрыла простой секрет своей молодости и стройности
Наталье Подольской идет 44-й год. Но кажется, она мало изменилась с тех пор, как в 2004-м участвовала в "Фабрике звезд" на Первом канале. О секрете, молодости красоты и стройности с певицей поговорил корреспондент "Дни.ру". "Секрет молодости, как мне кажется, в том, чтобы выйти замуж по любви (в 2010-м году она узаконила отношения с музыкантом Владимиром Пресняковым – Прим.

Что делать, если не работает мобильный интернет – причины и порядок действий

Что делать, если не работает мобильный интернет – причины и порядок действий
Браузер не загружает страницы, соцсети не обновляются, а мессенджер не открывает сообщения – когда смартфон не ловит сеть, пользователи автоматически лишаются многих возможностей. Разберем причины, по которым мобильный интернет может не работать, и предложим решения для каждой из них. Причины, из-за которых может не работать мобильный интернет Существует множество факторов, способных повлиять на качество мобильного интернета.

