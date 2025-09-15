Химик развеяла распространенные мифы о вреде одноразовой посуды

В последние годы вопрос о безопасности одноразовой пластиковой посуды стал предметом активных обсуждений.

Многие потребители выражают опасения по поводу возможного вреда для здоровья, связанного с использованием пластиковой посуды. Однако доцент кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Ирина Левакова утверждает, что многие из этих опасений являются преувеличенными.

Мифы о токсичности пластиковой посуды

Согласно мнению Леваковой, распространенное мнение о том, что использование пластиковой посуды приводит к выделению токсичных веществ, не имеет под собой достаточных оснований. Эксперт отмечает, что вторичный микропластик может образовываться в результате механического износа или распада изделий под воздействием тепла и влаги. Однако вероятность того, что потребитель перед использованием пластикового стакана будет тереть его, крайне мала. Таким образом, риск попадания микропластика в организм минимален.

Правильное использование пластиковой посуды

Несмотря на то что утверждения о вреде одноразовой посуды сильно преувеличены, важно знать, как правильно использовать пластиковые изделия. Например, посуда с маркировкой PP (полипропилен) предназначена для использования при температурах до 120-130ºС. Однако если в детскую бутылочку налить алкоголь, это может привести к выделению формальдегида из-за разрушения полипропилена. Таким образом, использование пластиковой посуды должно соответствовать ее назначению.

Маркировка и безопасность

Левакова также акцентирует внимание на том, что изделия с маркировкой РЕТ (ПЭТ) подходят для хранения воды и соков, но их нельзя нагревать или использовать для алкогольных напитков из-за риска выделения токсичных веществ. Полистирол (PS) используется для пищевых лотков, однако контакт с теплом и жирами может привести к выделению стирола и формальдегида.

Мнение о том, что одноразовая посуда вредна и выделяет микропластик или токсичные вещества, является ошибочным. Тем не менее, потребителям следует быть внимательными к маркировке и использовать пластиковые изделия согласно их назначению. Правильное использование поможет минимизировать риски и сделать использование одноразовой посуды безопасным для здоровья.