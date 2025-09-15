43-летняя Наталья Подольская раскрыла простой секрет своей молодости и стройности

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Понедельник 15 сентября

19:51Эти советские фильмы с треском провалились в прокате – зрителю было стыдно их смотреть 19:4843-летняя Наталья Подольская раскрыла простой секрет своей молодости и стройности 19:12Что делать, если не работает мобильный интернет – причины и порядок действий 18:25Стала известна судьба роскошной квартиры знаменитого тенора Ивана Козловского в центре Москвы 17:41Задержан обманувший десятки женщин "аферист из Tinder" Саймон Леваев 16:27Эти мелочи в вашей квартире отпугивают деньги – от каких вещей избавиться, чтобы не мешать достатку 15:27Когда пить таблетки от давления и как следить за здоровьем сосудов? 15:05Киноляпы фильма "Иронии судьбы, или С легким паром!", которые добавляют фильму очарования 14:11Киноляпы в "Служебном романе", которые вы точно не замечали, а они меняют все 13:24Тест для путешественника: узнайте город России по одному фото – только 1 из 10 справится со всеми вопросами 13:1110 русских слов, которые на самом деле пришли из других языков – вы удивитесь 12:12Жизнь Алексея Корзина после трагедии: воспоминания о жене и забота о детях 12:05На могиле погибшего в автоаварии актера Пускепалиса появился проводник в потусторонний мир 11:35В Германии скончался легендарный актер советского кино 11:08Ваш телефон прослушивают? 5 тревожных "звоночков", которые нельзя игнорировать 11:04Имена, которые дарят мужчинам путь к успеху 10:49Загадочная вспышка в небе над Шаньдуном: сбили НЛО или просто столкнулись огни? 10:19"Ем все и не полнею": как живет 61-летия Маргарита Суханкина после ушивания желудка 10:18"Со мной не посоветовался": Рудковская спасает Плющенко после пластики 10:11Почему овсянка по утрам – это ошибка: диетолог объясняет, кому она категорически противопоказана 09:48Путь к гармонии через высокие вибрации: как изменить мысли для создания комфортного мира вокруг 09:44Не стало чемпиона по боксу в двух весовых категориях, он выигрывал у самого Кости Цзю 09:33Почему ворона – самый умный житель вашего двора: умнее, чем вы думаете 09:29Тест: Хорошо ли вы помните детские журналы СССР? 08:38Девочки с этими 4 именами обречены на счастье в браке 07:52Ушел из жизни голос легендарного льва Аслана и ослика Иа-Иа 04:17Когда все идет не по плану: 3 "железных" правила стоиков, которые учат сохранять спокойствие в любом хаосе 00:57Мамант-Овчарник: что строго-настрого запрещено делать 15 сентября, чтобы не лишиться достатка 21:05Всего одна фраза: как умные люди мгновенно вычисляют манипулятора в разговоре 18:4899% хозяек совершают эту ошибку, когда варят картошку, и портят все блюдо 15:43Тест: только истинный поклонник Гарри Поттера вспомнит все эти заклинания 12:42"Треугольник молодости": гениальный трюк с консилером от визажистов, который стирает темные круги и усталость за 30 секунд 09:07Не стало великой актрисы, оставившей глубокий след в сердцах российских телезрителей 06:39Почему нельзя спать напротив зеркала? Объяснение ученых – и это не мистика 03:02Срочно бросьте это в барабан стиральной машины, пока не стало поздно: спасаем технику от гибели 00:25Семенов день: что категорически нельзя делать 14 сентября, чтобы не навлечь беду на весь год 21:16Только бедные люди совершают каждый день одну и ту же ошибку 18:19Не только "Гарри Поттер": 5 волшебных книг для уютного чтения 15:43Верный соратник "Спартака" ушел на 80-м году жизни 12:31Хватит мазать это на лицо: косметолог назвала 3 популярных компонента в косметике, которые на самом деле бесполезны 09:02Скончался легендарный хранитель русской народной песни 06:34Выбираем бюджетную микроволновую печь – полезные рекомендации для удачной покупки 03:17Что нельзя делать 13 сентября в Куприянов день? – запреты, приметы и традиции 00:48Эксперт назвала признаки опасной диеты – ограничения рациона могут серьезно навредить здоровью 21:03Тест: угадай фильм по дому – сколько культовых киновселенных вы узнаете с первого взгляда? 20:27Ваша квартира будет выглядеть дорого: 5 хитростей, которые используют дизайнеры, а вам они обойдутся в копейки 19:21Выбрасываете это зря: 7 "бесполезных" вещей, которые могут изменить ваш быт 18:14Диетологи в шоке: 3 продукта, которые вы зря исключили из рациона – они возвращают молодость и энергию 17:13Забудьте о раннем подъеме: 3 утренних привычки, которые гарантируют продуктивность 16:17Море зовет: 3 направления в России, где сейчас дешевле и приятнее, чем за границей
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

43-летняя Наталья Подольская раскрыла простой секрет своей молодости и стройности

43-летняя Наталья Подольская раскрыла простой секрет своей молодости и стройности
254

Наталье Подольской идет 44-й год. Но кажется, она мало изменилась с тех пор, как в 2004-м участвовала в "Фабрике звезд" на Первом канале. О секрете, молодости красоты и стройности с певицей поговорил корреспондент "Дни.ру".

"Секрет молодости, как мне кажется, в том, чтобы выйти замуж по любви (в 2010-м году она узаконила отношения с музыкантом Владимиром Пресняковым – Прим. ред.), – рассказала певица на звездном ужине от компании "Гepофapм", который прошел в рамках конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Казани. – Конечно, я использую и маски, и скрабы. Но главное, как мне кажется, чтобы человек жил в гармонии с собой, не испытывал стрессов, тревог, раздражения".

Подольская прямо говорит: "Старею, как и все, лукавить не стану". Но поскольку она окружена любовью супруга, детей и многочисленных поклонников, то и кажется, что время не имеет над ней власти.

Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Петр и Мария Родионовы на "Новой волне" в Казани.

Интересно, что во время беременности артистка набрала 12 лишних килограммов. Тогда она купила онлайн фитнес-курс упражнений на пресс, спину и ноги, стала часто ходить в бассейн, и результат не заставил себя ждать – вес начал уходить. Подольская признается, что поняла в итоге две важные вещи: стройность зависит от количества еды. А качество тела — от спорта. Поэтому и решила уменьшить порции, сократить калории, а после семи вечера уже много лет вообще ничего не ест. "Ну а если хочется похудеть быстро, то в России сегодня производятся аналоги голливудских препаратов для стройности, c которыми я познакомилась на "Новой волне" в Казани, – рассказала Наталья Подольская.

Шоу-бизнес в Telegram

15 сентября 2025, 19:48
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Костенко на сносях, а Кудрявцева в гипсе: как звезды отметили День влюбленных

Скриншот: соцсети
Скриншот: соцсети
Наталья Подольская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алина Загитова. Фото: t.me/azagitova_official/1591

По теме

Игорь Крутой рассекретил подробности переехавшей из Сочи в Казань "Новой волны"
Наталья Юрьевна Подольская

Наталья Юрьевна Подольская певица

 Владимир Владимирович Пресняков

Владимир Владимирович Пресняков Певец

Эти советские фильмы с треском провалились в прокате – зрителю было стыдно их смотреть

Эти советские фильмы с треском провалились в прокате – зрителю было стыдно их смотреть
Советский кинопрокат предлагал зрителям разнообразные фильмы, среди которых были как настоящие шедевры, так и откровенные провалы. Так, по итогам голосования читателей журнала "Советский экран", в основном молодежной аудитории, были выделены не только лучшие, но и худшие картины 1976-го года.

Что делать, если не работает мобильный интернет – причины и порядок действий

Что делать, если не работает мобильный интернет – причины и порядок действий
Браузер не загружает страницы, соцсети не обновляются, а мессенджер не открывает сообщения – когда смартфон не ловит сеть, пользователи автоматически лишаются многих возможностей. Разберем причины, по которым мобильный интернет может не работать, и предложим решения для каждой из них. Причины, из-за которых может не работать мобильный интернет Существует множество факторов, способных повлиять на качество мобильного интернета.

Задержан обманувший десятки женщин "аферист из Tinder" Саймон Леваев

Задержан обманувший десятки женщин "аферист из Tinder" Саймон Леваев
В международном аэропорту Батуми был задержан израильтянин Шимон Хают, более известный под именем Саймон Леваев. Этот человек стал широко известен благодаря своей шокирующей истории, которая легла в основу документального фильма Netflix "Аферист из Tinder", выпущенного в 2022 году и ставшего настоящим хитом.

Эти мелочи в вашей квартире отпугивают деньги – от каких вещей избавиться, чтобы не мешать достатку

Эти мелочи в вашей квартире отпугивают деньги – от каких вещей избавиться, чтобы не мешать достатку
Финансовое благополучие во многом зависит от атмосферы в вашем доме. Некоторые мелочи могут неосознанно блокировать приток денег и удачи.

Когда пить таблетки от давления и как следить за здоровьем сосудов?

Когда пить таблетки от давления и как следить за здоровьем сосудов?
Несмотря на множество доступных препаратов, стабилизировать давление удается не всем. Почему лекарства порой подводят? Как выбрать правильное время для их приема? Ответы основаны на рекомендациях академика РАН и главного кардиолога Минздрава России Сергея Бойцова. Лабиринт подбора лекарств Гипертония — коварное заболевание, вызванное сразу несколькими механизмами, которые часто переплетаются в организме пациента.

Выбор читателей

14/09ВскНе стало великой актрисы, оставившей глубокий след в сердцах российских телезрителей 14/09ВскПочему нельзя спать напротив зеркала? Объяснение ученых – и это не мистика 15/09ПндНа могиле погибшего в автоаварии актера Пускепалиса появился проводник в потусторонний мир 15/09ПндВ Германии скончался легендарный актер советского кино 14/09Вск99% хозяек совершают эту ошибку, когда варят картошку, и портят все блюдо 13/09СбтТолько бедные люди совершают каждый день одну и ту же ошибку