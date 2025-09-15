Задержан обманувший десятки женщин "аферист из Tinder" Саймон Леваев

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Лента новостей

Понедельник 15 сентября

18:25Стала известна судьба роскошной квартиры знаменитого тенора Ивана Козловского в центре Москвы 17:41Задержан обманувший десятки женщин "аферист из Tinder" Саймон Леваев 16:27Эти мелочи в вашей квартире отпугивают деньги – от каких вещей избавиться, чтобы не мешать достатку 15:27Когда пить таблетки от давления и как следить за здоровьем сосудов? 15:05Киноляпы фильма "Иронии судьбы, или С легким паром!", которые добавляют фильму очарования 14:11Киноляпы в "Служебном романе", которые вы точно не замечали, а они меняют все 13:24Тест для путешественника: узнайте город России по одному фото – только 1 из 10 справится со всеми вопросами 13:1110 русских слов, которые на самом деле пришли из других языков – вы удивитесь 12:12Жизнь Алексея Корзина после трагедии: воспоминания о жене и забота о детях 12:05На могиле погибшего в автоаварии актера Пускепалиса появился проводник в потусторонний мир 11:35В Германии скончался легендарный актер советского кино 11:08Ваш телефон прослушивают? 5 тревожных "звоночков", которые нельзя игнорировать 11:04Имена, которые дарят мужчинам путь к успеху 10:49Загадочная вспышка в небе над Шаньдуном: сбили НЛО или просто столкнулись огни? 10:19"Ем все и не полнею": как живет 61-летия Маргарита Суханкина после ушивания желудка 10:18"Со мной не посоветовался": Рудковская спасает Плющенко после пластики 10:11Почему овсянка по утрам – это ошибка: диетолог объясняет, кому она категорически противопоказана 09:48Путь к гармонии через высокие вибрации: как изменить мысли для создания комфортного мира вокруг 09:44Не стало чемпиона по боксу в двух весовых категориях, он выигрывал у самого Кости Цзю 09:33Почему ворона – самый умный житель вашего двора: умнее, чем вы думаете 09:29Тест: Хорошо ли вы помните детские журналы СССР? 08:38Девочки с этими 4 именами обречены на счастье в браке 07:52Ушел из жизни голос легендарного льва Аслана и ослика Иа-Иа 04:17Когда все идет не по плану: 3 "железных" правила стоиков, которые учат сохранять спокойствие в любом хаосе 00:57Мамант-Овчарник: что строго-настрого запрещено делать 15 сентября, чтобы не лишиться достатка 21:05Всего одна фраза: как умные люди мгновенно вычисляют манипулятора в разговоре 18:4899% хозяек совершают эту ошибку, когда варят картошку, и портят все блюдо 15:43Тест: только истинный поклонник Гарри Поттера вспомнит все эти заклинания 12:42"Треугольник молодости": гениальный трюк с консилером от визажистов, который стирает темные круги и усталость за 30 секунд 09:07Не стало великой актрисы, оставившей глубокий след в сердцах российских телезрителей 06:39Почему нельзя спать напротив зеркала? Объяснение ученых – и это не мистика 03:02Срочно бросьте это в барабан стиральной машины, пока не стало поздно: спасаем технику от гибели 00:25Семенов день: что категорически нельзя делать 14 сентября, чтобы не навлечь беду на весь год 21:16Только бедные люди совершают каждый день одну и ту же ошибку 18:19Не только "Гарри Поттер": 5 волшебных книг для уютного чтения 15:43Верный соратник "Спартака" ушел на 80-м году жизни 12:31Хватит мазать это на лицо: косметолог назвала 3 популярных компонента в косметике, которые на самом деле бесполезны 09:02Скончался легендарный хранитель русской народной песни 06:34Выбираем бюджетную микроволновую печь – полезные рекомендации для удачной покупки 03:17Что нельзя делать 13 сентября в Куприянов день? – запреты, приметы и традиции 00:48Эксперт назвала признаки опасной диеты – ограничения рациона могут серьезно навредить здоровью 21:03Тест: угадай фильм по дому – сколько культовых киновселенных вы узнаете с первого взгляда? 20:27Ваша квартира будет выглядеть дорого: 5 хитростей, которые используют дизайнеры, а вам они обойдутся в копейки 19:21Выбрасываете это зря: 7 "бесполезных" вещей, которые могут изменить ваш быт 18:14Диетологи в шоке: 3 продукта, которые вы зря исключили из рациона – они возвращают молодость и энергию 17:13Забудьте о раннем подъеме: 3 утренних привычки, которые гарантируют продуктивность 16:17Море зовет: 3 направления в России, где сейчас дешевле и приятнее, чем за границей 15:457 признаков "скрытой" зависти: как понять, что близкий человек желает вам зла 15:03Жена Брюса Уиллиса считает, что фильм "Крепкий орешек" спровоцировал деменцию 14:36"Он дал мне очень красивую жизнь": Алсу о разводе с Яном Абрамовым
Задержан обманувший десятки женщин "аферист из Tinder" Саймон Леваев

Задержан обманувший десятки женщин "аферист из Tinder" Саймон Леваев
208

В международном аэропорту Батуми был задержан израильтянин Шимон Хают, более известный под именем Саймон Леваев.

Этот человек стал широко известен благодаря своей шокирующей истории, которая легла в основу документального фильма Netflix "Аферист из Tinder", выпущенного в 2022 году и ставшего настоящим хитом. В фильме рассказывается о том, как Леваев обманул десятки женщин, используя приложение для знакомств Tinder.

По данным МВД Грузии, задержание было осуществлено по линии Интерпола, так как Леваев находился в международном розыске. Конкретные детали операции пока остаются под завесой тайны, однако известно, что его обвиняют в мошенничестве на сумму десятки миллионов долларов. Эта сумма включает деньги, которые он выманивал у своих жертв под предлогом финансовых трудностей и угроз, отмечает женский журнал Клео.ру.

Шимон Хают родился в 1990 году в Тель-Авиве и рано начал свою криминальную карьеру. Сначала он занимался подделкой чеков, но вскоре принял решение изменить свою тактику. Приняв фамилию Леваев, он стал выдавать себя за наследника алмазной империи. Под этим именем он привлекал внимание женщин на Tinder, демонстрируя роскошный образ жизни: частные самолеты, дорогие подарки и ужины в элитных ресторанах.

Завоевав доверие своих жертв, он убеждал их занять ему деньги, утверждая, что ему угрожают опасные люди и ему срочно нужны средства. Многие женщины продавали свои вещи, брали кредиты и занимали деньги у родственников, чтобы помочь Леваеву. Общая сумма ущерба от его действий оценивается примерно в 10 миллионов долларов.

Саймон Леваев уже имел опыт столкновения с законом. Финляндия и Израиль вынесли ему приговоры за мошенничество и подделку документов. В 2019 году он был осужден на 15 месяцев лишения свободы, но провел за решеткой всего пять месяцев. После выхода на свободу Леваев попытался реабилитировать свою репутацию, утверждая, что обвинения против него являются ложными. Он начал строить карьеру бизнес-консультанта и блогера, но интерес к его персоне не угасал.

После выхода документального фильма о его преступлениях внимание к делу Леваева возросло. Жертвы по всему миру начали подавать новые иски против него в Норвегии, Великобритании и Израиле, требуя компенсации за причиненный ущерб.

Теперь Саймону Леваеву предстоит экстрадиция, решение о которой будет принимать суд. Его арест стал важным шагом в борьбе с мошенничеством и защитой прав жертв. Судебное разбирательство обещает быть долгим и сложным, но многие надеются, что справедливость будет восстановлена.

15 сентября 2025, 17:41
Саймон Леваев. Кадр: YouTube-канал "The BlueTick Show"
