Когда пить таблетки от давления и как следить за здоровьем сосудов?

Несмотря на множество доступных препаратов, стабилизировать давление удается не всем. Почему лекарства порой подводят? Как выбрать правильное время для их приема? Ответы основаны на рекомендациях академика РАН и главного кардиолога Минздрава России Сергея Бойцова.

Лабиринт подбора лекарств

Гипертония — коварное заболевание, вызванное сразу несколькими механизмами, которые часто переплетаются в организме пациента. Это делает лечение сложным: одного препарата обычно недостаточно, особенно если болезнь набирает силу. На ранних стадиях иногда хватает одного лекарства, но чаще требуется сочетание двух или трех.

Индивидуальные особенности добавляют трудностей. Например, препараты группы ингибиторов АПФ, известные как "прилы", у некоторых вызывают сухой кашель, снижая комфорт жизни. Если давление не удается укротить тремя лекарствами, гипертонию называют резистентной. Такие случаи составляют 5–10% и требуют более сложного подхода с использованием четырех групп препаратов или повышения доз. Для точного выбора терапии врачи полагаются на:

Осмотр и беседу с пациентом, раскрывающие клиническую картину.

Диагностику, включая УЗИ сердца, сканирование сосудов шеи, анализ работы почек и измерение скорости пульсовой волны.

Утро или вечер: когда пить таблетки

Выбор времени для приема лекарств — утро или вечер — зависит от особенностей организма. Чтобы найти подходящий момент, врачи советуют провести суточный мониторинг давления с помощью датчика, который носится 24 часа. Другой вариант — самостоятельные измерения дома утром, днем и вечером. Правила просты.

Перед замерами нужно отдохнуть 5–10 минут в тишине.

Давление измеряется два-три раза с паузой в 3–5 минут, записывается минимальный результат.

Если давление чаще подскакивает утром, лекарства могут назначить на ночь. При вечерних скачках — на утро. Важно учитывать, как препарат действует в организме, когда его концентрация достигает пика. Решение принимает врач, оценивая все детали.

Слишком низкое давление: как быть

Бывает, что таблетки снижают давление слишком сильно, например, до 90 мм рт. ст. вместо привычных 120–130. Отмена лекарств в таких случаях опасна: резкий скачок давления, или феномен рикошета, грозит гипертоническим кризом, инфарктом или инсультом. При сильном падении давления можно разово уменьшить дозу наполовину. Если проблема повторяется, следует обратиться к врачу. Корректировать лечение может не только кардиолог, но и терапевт.

Аспирин: мифы о профилактике

Многие после 45 лет принимают аспирин в малых дозах, веря в его защитные свойства против сосудистых болезней. Однако исследования развенчивают этот миф. Аспирин повышает риск кровотечений, особенно в желудке, но не снижает заметно вероятность инфарктов или инсультов. Даже препараты с защитной оболочкой не решают проблему. Самостоятельный прием аспирина для профилактики лучше исключить.

Диспансеризация или регулярные проверки: разумный выбор

Для контроля здоровья сердца и сосудов существуют два пути: бесплатная диспансеризация по ОМС и платные проверки в частных клиниках. Диспансеризация предлагает проверенные обследования, выявляющие риски на ранних стадиях.

Ежегодный контроль давления.

Анализы на холестерин и глюкозу.

Оценка сердечно-сосудистого риска для разных возрастных групп.

ЭКГ каждый год после 35 лет.

Сканирование сосудов шеи для мужчин 45–72 лет и женщин 54–72 лет при наличии трех факторов риска: высокого давления, холестерина и лишнего веса.

Проверки часто включают лишние процедуры, например, КТ всего тела, которые могут напугать, выявляя незначительные изменения, такие как кисты. Контрастные исследования опасны для почек и требуют строгого обоснования. Назначать их должен врач, оценив необходимость.

Пройти диспансеризацию просто: достаточно обратиться в поликлинику с паспортом и полисом ОМС, бумажным или электронным. Регулярные проверки позволяют обнаружить проблемы на ранних стадиях и вовремя скорректировать лечение.