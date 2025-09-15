На могиле погибшего в автоаварии актера Пускепалиса появился проводник в потусторонний мир

Не стало великой российской актрисы Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Понедельник 15 сентября

12:12Жизнь Алексея Корзина после трагедии: воспоминания о жене и забота о детях 12:05На могиле погибшего в автоаварии актера Пускепалиса появился проводник в потусторонний мир 11:35В Германии скончался легендарный актер советского кино 11:08Ваш телефон прослушивают? 5 тревожных "звоночков", которые нельзя игнорировать 11:04Имена, которые дарят мужчинам путь к успеху 10:49Загадочная вспышка в небе над Шаньдуном: сбили НЛО или просто столкнулись огни? 10:19"Ем все и не полнею": как живет 61-летия Маргарита Суханкина после ушивания желудка 10:18"Со мной не посоветовался": Рудковская спасает Плющенко после пластики 10:11Почему овсянка по утрам – это ошибка: диетолог объясняет, кому она категорически противопоказана 09:48Путь к гармонии через высокие вибрации: как изменить мысли для создания комфортного мира вокруг 09:44Не стало чемпиона по боксу в двух весовых категориях, он выигрывал у самого Кости Цзю 09:33Почему ворона – самый умный житель вашего двора: умнее, чем вы думаете 09:29Тест: Хорошо ли вы помните детские журналы СССР? 08:38Девочки с этими 4 именами обречены на счастье в браке 07:52Ушел из жизни голос легендарного льва Аслана и ослика Иа-Иа 04:17Когда все идет не по плану: 3 "железных" правила стоиков, которые учат сохранять спокойствие в любом хаосе 00:57Мамант-Овчарник: что строго-настрого запрещено делать 15 сентября, чтобы не лишиться достатка 21:05Всего одна фраза: как умные люди мгновенно вычисляют манипулятора в разговоре 18:4899% хозяек совершают эту ошибку, когда варят картошку, и портят все блюдо 15:43Тест: только истинный поклонник Гарри Поттера вспомнит все эти заклинания 12:42"Треугольник молодости": гениальный трюк с консилером от визажистов, который стирает темные круги и усталость за 30 секунд 09:07Не стало великой актрисы, оставившей глубокий след в сердцах российских телезрителей 06:39Почему нельзя спать напротив зеркала? Объяснение ученых – и это не мистика 03:02Срочно бросьте это в барабан стиральной машины, пока не стало поздно: спасаем технику от гибели 00:25Семенов день: что категорически нельзя делать 14 сентября, чтобы не навлечь беду на весь год 21:16Только бедные люди совершают каждый день одну и ту же ошибку 18:19Не только "Гарри Поттер": 5 волшебных книг для уютного чтения 15:43Верный соратник "Спартака" ушел на 80-м году жизни 12:31Хватит мазать это на лицо: косметолог назвала 3 популярных компонента в косметике, которые на самом деле бесполезны 09:02Скончался легендарный хранитель русской народной песни 06:34Выбираем бюджетную микроволновую печь – полезные рекомендации для удачной покупки 03:17Что нельзя делать 13 сентября в Куприянов день? – запреты, приметы и традиции 00:48Эксперт назвала признаки опасной диеты – ограничения рациона могут серьезно навредить здоровью 21:03Тест: угадай фильм по дому – сколько культовых киновселенных вы узнаете с первого взгляда? 20:27Ваша квартира будет выглядеть дорого: 5 хитростей, которые используют дизайнеры, а вам они обойдутся в копейки 19:21Выбрасываете это зря: 7 "бесполезных" вещей, которые могут изменить ваш быт 18:14Диетологи в шоке: 3 продукта, которые вы зря исключили из рациона – они возвращают молодость и энергию 17:13Забудьте о раннем подъеме: 3 утренних привычки, которые гарантируют продуктивность 16:17Море зовет: 3 направления в России, где сейчас дешевле и приятнее, чем за границей 15:457 признаков "скрытой" зависти: как понять, что близкий человек желает вам зла 15:03Жена Брюса Уиллиса считает, что фильм "Крепкий орешек" спровоцировал деменцию 14:36"Он дал мне очень красивую жизнь": Алсу о разводе с Яном Абрамовым 14:00Как защитить личные данные в мессенджерах: практическое руководство 13:30Зификсирован рост спроса на новогодние туры — россияне стали бронировать поездки гораздо раньше 12:59Актер Алексей Воробьев подробно рассказал о работе над книгой: Захотелось уйти в лес 12:08Пять продуктов и один напиток помогут убрать вздутие и сделают живот плоским 11:43Неправильная стирка наволочек грозит воспалениями и проблемами с кожей – исправляем ошибки 11:31Прощание с героем: тренер, создавший "Барыс", ушел на 77-м году 11:23Пожар в Ленинградской области унес жизнь выдающегося советского лыжника 10:33Что случится, если у должника не будет денег для погашения долга – объясняет юрист
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

На могиле погибшего в автоаварии актера Пускепалиса появился проводник в потусторонний мир

На могиле погибшего в автоаварии актера Пускепалиса появился проводник в потусторонний мир
71

20 сентября исполнится три года со дня гибели актера, режиссера, художественного руководителя Ярославского театра драмы имени Волкова Сергея Пускепалиса. Корреспондент "Дни.ру" побывал на его могиле в городе-курорте Железноводске.

Жизнь 56-летнего Сергея Пускепалиса трагически оборвалась на 201-м километре трассы М-8 в окрестностях Ростова Ярославской области. Микроавтобус, в котором ехал актер, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль. Артист и его водитель Александр Синицын погибли на месте.

Фото: Дни.ру

Прощались с Сергеем Витауто в Ярославле, а похоронили его на городском кладбище в Железноводске рядом с родителями – отцом Витаутасом Пускепалисом и матерью Анастасией Пускепалене.

Фото: Дни.ру

Спустя год на могиле Заслуженного артиста России открыли лаконичный памятник из белого мрамора. Найти его легко по многочисленным указателям. И, судя по живым цветам, поклонники и родственники приходят сюда часто.

Фото: Дни.ру

Очень трогательно, что под беломраморной лавкой на могиле появилась садовая гипсовая фигура спящего кота. В древнеегипетской культуре кошки были связаны с миром мертвых, а славяне всегда считали, что это домашнее животное является проводником между нашим и потусторонним миром.

Фото: Дни.ру

Стоит заметить, что 29 июня 2025 года в Ярославской области на месте того смертельного ДТП открыли созданную по проекту братьев Бекетовых обелиск-часовню в память о Сергее Пускепалисе.

Фото: Дни.ру

Шоу-бизнес в Telegram

15 сентября 2025, 12:05
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Спектакли "Соборная площадь" в кинопарке "Москино" в праздники прошли с аншлагом

Фото: mos.ru
Фото: mos.ru
Фото: mos.ru
Фото: mos.ru
Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

По теме

Человек колоссальной веры: что оставил после себя внезапно ушедший Пускепалис

Жизнь Алексея Корзина после трагедии: воспоминания о жене и забота о детях

Жизнь Алексея Корзина после трагедии: воспоминания о жене и забота о детях
Солист группы "Челси" Алексей Корзин столкнулся с невосполнимой утратой – внезапным уходом из жизни жены Екатерины, которой было всего 34 года. Эта трагедия разделила существование музыканта на "до" и "после", оставив глубокий след в душе. Теперь артист находит силы в творчестве, детях и поддержке близких, постепенно возвращаясь к работе и повседневным делам. Обстоятельства трагедии В ту ночь Алексей ненадолго оставил супругу, чтобы успокоить младшего сына, и заснул рядом с ребенком.

В Германии скончался легендарный актер советского кино

В Германии скончался легендарный актер советского кино
13 сентября 2025 года в Германии ушел из жизни выдающийся артист, чьи роли в кино и театре стали символом эпохи. Его творчество отражало глубину человеческих переживаний, а талант оставил след в сердцах миллионов зрителей по всему миру. Мурад (Гаджимурад) Ягизаров, народный артист Азербайджана, родился 18 июля 1939 года в Баку.

Ваш телефон прослушивают? 5 тревожных "звоночков", которые нельзя игнорировать

Ваш телефон прослушивают? 5 тревожных "звоночков", которые нельзя игнорировать
Вы обсуждали с другом поездку в Карелию, и вот уже через час вся ваша лента заполнена рекламой туров и рыболовных снастей. Знакомо? Однако реальная прослушка и шпионское ПО — это не выдумка из фильмов, а вполне реальная угроза.

Имена, которые дарят мужчинам путь к успеху

Имена, которые дарят мужчинам путь к успеху
Умные, одаренные и финансово стабильные личности часто становятся объектом восхищения и зависти. Многие пытаются понять источник их удачи, но ответ может крыться в простом факте: имя, данное при рождении, способно влиять на характер и судьбу. Эксперты по эзотерике отмечают, что определенные имена наделяют обладателей качествами, необходимыми для триумфа в карьере и личной жизни.

Загадочная вспышка в небе над Шаньдуном: сбили НЛО или просто столкнулись огни?

Загадочная вспышка в небе над Шаньдуном: сбили НЛО или просто столкнулись огни?
Вечер 12 сентября 2025 года в провинции Шаньдун превратился в зрелище, которое заставило тысячи жителей поднять головы к небу. Яркая полоса света прорезала темноту над городами Вэйфан и Жичжао, сопровождаемая серией громких хлопков, эхом отозвавшихся в окрестностях. Видео с этим событием мгновенно заполонили социальные сети, где очевидцы делились записями, полными изумления и предположений.

Выбор читателей

14/09ВскНе стало великой актрисы, оставившей глубокий след в сердцах российских телезрителей 14/09ВскПочему нельзя спать напротив зеркала? Объяснение ученых – и это не мистика 14/09ВскСеменов день: что категорически нельзя делать 14 сентября, чтобы не навлечь беду на весь год 14/09Вск99% хозяек совершают эту ошибку, когда варят картошку, и портят все блюдо 13/09СбтТолько бедные люди совершают каждый день одну и ту же ошибку 13/09СбтХватит мазать это на лицо: косметолог назвала 3 популярных компонента в косметике, которые на самом деле бесполезны