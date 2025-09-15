На могиле погибшего в автоаварии актера Пускепалиса появился проводник в потусторонний мир

20 сентября исполнится три года со дня гибели актера, режиссера, художественного руководителя Ярославского театра драмы имени Волкова Сергея Пускепалиса. Корреспондент "Дни.ру" побывал на его могиле в городе-курорте Железноводске.

Жизнь 56-летнего Сергея Пускепалиса трагически оборвалась на 201-м километре трассы М-8 в окрестностях Ростова Ярославской области. Микроавтобус, в котором ехал актер, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль. Артист и его водитель Александр Синицын погибли на месте.

Прощались с Сергеем Витауто в Ярославле, а похоронили его на городском кладбище в Железноводске рядом с родителями – отцом Витаутасом Пускепалисом и матерью Анастасией Пускепалене.

Спустя год на могиле Заслуженного артиста России открыли лаконичный памятник из белого мрамора. Найти его легко по многочисленным указателям. И, судя по живым цветам, поклонники и родственники приходят сюда часто.

Очень трогательно, что под беломраморной лавкой на могиле появилась садовая гипсовая фигура спящего кота. В древнеегипетской культуре кошки были связаны с миром мертвых, а славяне всегда считали, что это домашнее животное является проводником между нашим и потусторонним миром.

Стоит заметить, что 29 июня 2025 года в Ярославской области на месте того смертельного ДТП открыли созданную по проекту братьев Бекетовых обелиск-часовню в память о Сергее Пускепалисе.