Загадочная вспышка в небе над Шаньдуном: сбили НЛО или просто столкнулись огни?

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает "поплывший" овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Понедельник 15 сентября

12:12Жизнь Алексея Корзина после трагедии: воспоминания о жене и забота о детях 12:05На могиле погибшего в автоаварии актера Пускепалиса появился проводник в потусторонний мир 11:35В Германии скончался легендарный актер советского кино 11:08Ваш телефон прослушивают? 5 тревожных "звоночков", которые нельзя игнорировать 11:04Имена, которые дарят мужчинам путь к успеху 10:49Загадочная вспышка в небе над Шаньдуном: сбили НЛО или просто столкнулись огни? 10:19"Ем все и не полнею": как живет 61-летия Маргарита Суханкина после ушивания желудка 10:18"Со мной не посоветовался": Рудковская спасает Плющенко после пластики 10:11Почему овсянка по утрам – это ошибка: диетолог объясняет, кому она категорически противопоказана 09:48Путь к гармонии через высокие вибрации: как изменить мысли для создания комфортного мира вокруг 09:44Не стало чемпиона по боксу в двух весовых категориях, он выигрывал у самого Кости Цзю 09:33Почему ворона – самый умный житель вашего двора: умнее, чем вы думаете 09:29Тест: Хорошо ли вы помните детские журналы СССР? 08:38Девочки с этими 4 именами обречены на счастье в браке 07:52Ушел из жизни голос легендарного льва Аслана и ослика Иа-Иа 04:17Когда все идет не по плану: 3 "железных" правила стоиков, которые учат сохранять спокойствие в любом хаосе 00:57Мамант-Овчарник: что строго-настрого запрещено делать 15 сентября, чтобы не лишиться достатка 21:05Всего одна фраза: как умные люди мгновенно вычисляют манипулятора в разговоре 18:4899% хозяек совершают эту ошибку, когда варят картошку, и портят все блюдо 15:43Тест: только истинный поклонник Гарри Поттера вспомнит все эти заклинания 12:42"Треугольник молодости": гениальный трюк с консилером от визажистов, который стирает темные круги и усталость за 30 секунд 09:07Не стало великой актрисы, оставившей глубокий след в сердцах российских телезрителей 06:39Почему нельзя спать напротив зеркала? Объяснение ученых – и это не мистика 03:02Срочно бросьте это в барабан стиральной машины, пока не стало поздно: спасаем технику от гибели 00:25Семенов день: что категорически нельзя делать 14 сентября, чтобы не навлечь беду на весь год 21:16Только бедные люди совершают каждый день одну и ту же ошибку 18:19Не только "Гарри Поттер": 5 волшебных книг для уютного чтения 15:43Верный соратник "Спартака" ушел на 80-м году жизни 12:31Хватит мазать это на лицо: косметолог назвала 3 популярных компонента в косметике, которые на самом деле бесполезны 09:02Скончался легендарный хранитель русской народной песни 06:34Выбираем бюджетную микроволновую печь – полезные рекомендации для удачной покупки 03:17Что нельзя делать 13 сентября в Куприянов день? – запреты, приметы и традиции 00:48Эксперт назвала признаки опасной диеты – ограничения рациона могут серьезно навредить здоровью 21:03Тест: угадай фильм по дому – сколько культовых киновселенных вы узнаете с первого взгляда? 20:27Ваша квартира будет выглядеть дорого: 5 хитростей, которые используют дизайнеры, а вам они обойдутся в копейки 19:21Выбрасываете это зря: 7 "бесполезных" вещей, которые могут изменить ваш быт 18:14Диетологи в шоке: 3 продукта, которые вы зря исключили из рациона – они возвращают молодость и энергию 17:13Забудьте о раннем подъеме: 3 утренних привычки, которые гарантируют продуктивность 16:17Море зовет: 3 направления в России, где сейчас дешевле и приятнее, чем за границей 15:457 признаков "скрытой" зависти: как понять, что близкий человек желает вам зла 15:03Жена Брюса Уиллиса считает, что фильм "Крепкий орешек" спровоцировал деменцию 14:36"Он дал мне очень красивую жизнь": Алсу о разводе с Яном Абрамовым 14:00Как защитить личные данные в мессенджерах: практическое руководство 13:30Зификсирован рост спроса на новогодние туры — россияне стали бронировать поездки гораздо раньше 12:59Актер Алексей Воробьев подробно рассказал о работе над книгой: Захотелось уйти в лес 12:08Пять продуктов и один напиток помогут убрать вздутие и сделают живот плоским 11:43Неправильная стирка наволочек грозит воспалениями и проблемами с кожей – исправляем ошибки 11:31Прощание с героем: тренер, создавший "Барыс", ушел на 77-м году 11:23Пожар в Ленинградской области унес жизнь выдающегося советского лыжника 10:33Что случится, если у должника не будет денег для погашения долга – объясняет юрист
Загадочная вспышка в небе над Шаньдуном: сбили НЛО или просто столкнулись огни?

Загадочная вспышка в небе над Шаньдуном: сбили НЛО или просто столкнулись огни?
216

Вечер 12 сентября 2025 года в провинции Шаньдун превратился в зрелище, которое заставило тысячи жителей поднять головы к небу. Яркая полоса света прорезала темноту над городами Вэйфан и Жичжао, сопровождаемая серией громких хлопков, эхом отозвавшихся в окрестностях.

Видео с этим событием мгновенно заполонили социальные сети, где очевидцы делились записями, полными изумления и предположений. Что именно произошло в тот момент – случайное совпадение или нечто, выходящее за рамки привычного? Факты и свидетельства указывают на цепочку событий, которая пока остается окутанной тайной.

Ночное небо над Вэйфаном: хронология необычного явления

Около 20:45 по местному времени жители Вэйфана, Жичжао и прилегающих районов провинции Шаньдун стали свидетелями редкого небесного спектакля. Первое, что привлекло внимание, – яркое световое пятно, напоминающее факел, которое мчалось по параболической траектории с скоростью, явно превышающей возможности обычного самолета. Это движение было отчетливым и стремительным, оставляя за собой след в ночном небе, словно приглашая к размышлениям о природе происходящего.

Затем сцена обрела драматический оборот: второе светящееся тело, приближавшееся с противоположной стороны, пересекло путь первому. В момент столкновения вспыхнула ослепительная вспышка, а два громких хлопка, похожие на пушечные выстрелы или раскаты грома, разнеслись по округе. В некоторых домах задрожали стекла в окнах, а в районах, где шел дождь, очевидцы сначала приняли звуки за естественные явления погоды. Записи, сделанные на смартфоны, захватили этот миг в деталях: искры, рассеивающиеся в воздухе, и кратковременное освещение горизонта, которое длилось всего несколько секунд.

Свидетельства очевидцев: от изумления к теориям

Многие из тех, кто наблюдал за событием, отметили его необычность. Световые массы двигались не хаотично, а с определенной направленностью, что усилило ощущение постановки. В социальных сетях, таких как Weibo и X, видео набрали сотни тысяч просмотров за считанные часы. Пользователи делились личными впечатлениями: кто-то описывал траекторию как "идеальную дугу", другие подчеркивали, что скорость объектов превосходила все известные им аналогии из повседневной жизни.

Общественный интерес быстро перерос в спекуляции. Одни предположили военную операцию, учитывая близость военных баз в регионе. Другие говорили о метеорите, перехваченном системами обороны. Третьи, не стесняясь фантазии, намекали на вмешательство внеземных сил, ссылаясь на исторические прецеденты подобных наблюдений в Китае.

Официальная позиция: ожидание разъяснений

На следующий день, 13 сентября, журналисты обратились за комментарием к Бюро по чрезвычайным ситуациям Вэйфана. Представители ведомства, включая сотрудников, ответственных за мониторинг подобных инцидентов, подтвердили, что на момент интервью никакой информации не поступало. "Мы не получили никаких новостей по этому поводу", – прозвучало в ответе, который быстро разошелся по СМИ. Это заявление подчеркивает стандартный подход: отсутствие подтверждений означает необходимость сохранять спокойствие.

Власти провинции Шаньдун подчеркнули важность рационального отношения к событию. Рекомендации включали избегание распространения неподтвержденных слухов и ожидание официального уведомления. Такие меры помогают предотвратить панику и способствуют сбору достоверных данных. Пока что бюро не выдвинуло версий, но история подобных случаев в регионе – от наблюдений в 2023 году над Желтым морем до недавних сообщений о неопознанных объектах – предполагает, что расследование может затянуться.

Пока официальные источники молчат, история остается открытой. Следующие дни могут принести ясность. В любом случае, ночное небо 12 сентября уже вошло в анналы провинции как напоминание: мир полон сюрпризов, требующих внимательного взгляда.

15 сентября 2025, 10:49
Фото: Freepik
News.ycwb.com✓ Надежный источник

Жизнь Алексея Корзина после трагедии: воспоминания о жене и забота о детях

Жизнь Алексея Корзина после трагедии: воспоминания о жене и забота о детях
Солист группы "Челси" Алексей Корзин столкнулся с невосполнимой утратой – внезапным уходом из жизни жены Екатерины, которой было всего 34 года. Эта трагедия разделила существование музыканта на "до" и "после", оставив глубокий след в душе. Теперь артист находит силы в творчестве, детях и поддержке близких, постепенно возвращаясь к работе и повседневным делам. Обстоятельства трагедии В ту ночь Алексей ненадолго оставил супругу, чтобы успокоить младшего сына, и заснул рядом с ребенком.

На могиле погибшего в автоаварии актера Пускепалиса появился проводник в потусторонний мир

На могиле погибшего в автоаварии актера Пускепалиса появился проводник в потусторонний мир
20 сентября исполнится три года со дня гибели актера, режиссера, художественного руководителя Ярославского театра драмы имени Волкова Сергея Пускепалиса. Корреспондент "Дни.ру" побывал на его могиле в городе-курорте Железноводске. Жизнь 56-летнего Сергея Пускепалиса трагически оборвалась на 201-м километре трассы М-8 в окрестностях Ростова Ярославской области.

В Германии скончался легендарный актер советского кино

В Германии скончался легендарный актер советского кино
13 сентября 2025 года в Германии ушел из жизни выдающийся артист, чьи роли в кино и театре стали символом эпохи. Его творчество отражало глубину человеческих переживаний, а талант оставил след в сердцах миллионов зрителей по всему миру. Мурад (Гаджимурад) Ягизаров, народный артист Азербайджана, родился 18 июля 1939 года в Баку.

Ваш телефон прослушивают? 5 тревожных "звоночков", которые нельзя игнорировать

Ваш телефон прослушивают? 5 тревожных "звоночков", которые нельзя игнорировать
Вы обсуждали с другом поездку в Карелию, и вот уже через час вся ваша лента заполнена рекламой туров и рыболовных снастей. Знакомо? Однако реальная прослушка и шпионское ПО — это не выдумка из фильмов, а вполне реальная угроза.

Имена, которые дарят мужчинам путь к успеху

Имена, которые дарят мужчинам путь к успеху
Умные, одаренные и финансово стабильные личности часто становятся объектом восхищения и зависти. Многие пытаются понять источник их удачи, но ответ может крыться в простом факте: имя, данное при рождении, способно влиять на характер и судьбу. Эксперты по эзотерике отмечают, что определенные имена наделяют обладателей качествами, необходимыми для триумфа в карьере и личной жизни.

