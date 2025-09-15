Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает "поплывший" овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает "поплывший" овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Понедельник 15 сентября

Понедельник 15 сентября
Тест для путешественника: узнайте город России по одному фото – только 1 из 10 справится со всеми вопросами

Тест для путешественника: узнайте город России по одному фото – только 1 из 10 справится со всеми вопросами
214

Вы уверены, что хорошо знаете Россию? Думаете, сможете отличить набережную Самары от набережной Ярославля, а горы Кавказа от сопок Дальнего Востока? Пришло время проверить, насколько вы зоркий и опытный путешественник.

Вопросы

Вопрос 1: Фото: pinterest.com

А) Москва

Б) Казань

В) Санкт-Петербург

Вопрос 2: Фото: pinterest.com

А) Уфа

Б) Казань

В) Грозный

Вопрос 3: Фото: pinterest.com

А) Владивосток

Б) Мурманск

В) Сочи

Вопрос 4: Фото: pinterest.com

А) Выборг

Б) Калининград

В) Псков

Вопрос 5: Фото: pinterest.com

А) Екатеринбург

Б) Красноярск

В) Иркутск

Вопрос 6: Фото: pinterest.com

А) Великий Новгород

Б) Суздаль

В) Ростов Великий

Вопрос 7: Фото: pinterest.com

А) Краснодар

Б) Сочи

В) Новороссийск

Правильные ответы

1. Ответ: В) Санкт-Петербург

Почему: это Казанский кафедральный собор, расположенный на Невском проспекте. Его знаменитая колоннада — одна из визитных карточек города.

2. Ответ: Б) Казань

Почему: это знаменитая мечеть Кул-Шариф, построенная на территории Казанского Кремля и ставшая символом столицы Татарстана.

3. Ответ: А) Владивосток

Почему: это мост на остров Русский, построенный к саммиту АТЭС в 2012 году. Его изображение украшает купюру в 2000 рублей.

4. Ответ: Б) Калининград

Почему: это “Рыбная деревня” — этнографический и туристический комплекс в Калининграде, стилизованный под архитектуру старого Кёнигсберга.

5. Ответ: Б) Красноярск

Почему: это знаменитый природный заповедник “Столбы”, одна из главных достопримечательностей Красноярска и всей Сибири.

6. Ответ: Б) Суздаль

Почему: это вид на Суздальский кремль и его окрестности. Суздаль — город-музей под открытым небом, жемчужина Золотого кольца России.

7. Ответ: Б) Сочи

Почему: это олимпийский стадион “Фишт”, построенный к зимней Олимпиаде 2014 года. Сочетание моря, гор и ультрасовременной архитектуры безошибочно указывает на Сочи.

Ваши результаты

7 из 7: Вы — настоящий гуру путешествий по России! Вас не проведешь, вы узнаете любой уголок страны. Пора составлять собственные гиды!

5-6 из 7: Отличный результат! Вы много путешествовали или просто очень любознательны. Еще пара поездок — и вы станете экспертом.

3-4 из 7: Неплохо! Вы знаете главные туристические центры, но впереди еще много открытий. Россия ждет вас!

0-2 из 7: Похоже, ваше большое путешествие по России еще впереди! Это отличный повод начать планировать свою следующую поездку.

15 сентября 2025, 13:24
Фото: pinterest.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Киноляпы в "Служебном романе", которые вы точно не замечали, а они меняют все

Киноляпы в "Служебном романе", которые вы точно не замечали, а они меняют все
"Служебный роман" Эльдара Рязанова – это больше, чем просто фильм. Это культурный код, источник цитат на все случаи жизни и история, которая согревает душу уже нескольким поколениям. Мы знаем наизусть диалоги, сочувствуем Новосельцеву, восхищаемся преображением Калугиной и презираем Самохвалова. Кажется, что этот фильм изучен под микроскопом.

10 русских слов, которые на самом деле пришли из других языков – вы удивитесь

10 русских слов, которые на самом деле пришли из других языков – вы удивитесь
Русский язык – один из самых богатых и могучих в мире. Мы гордимся его глубиной, образностью и, как нам кажется, его самобытностью. Что, если мы скажем вам, что многие из этих "родных" слов — на самом деле "эмигранты", которые так давно и прочно обосновались в нашем языке, что мы совершенно забыли об их иностранном происхождении? Речь не об очевидных "компьютерах" и "менеджерах".

Жизнь Алексея Корзина после трагедии: воспоминания о жене и забота о детях

Жизнь Алексея Корзина после трагедии: воспоминания о жене и забота о детях
Солист группы "Челси" Алексей Корзин столкнулся с невосполнимой утратой – внезапным уходом из жизни жены Екатерины, которой было всего 34 года. Эта трагедия разделила существование музыканта на "до" и "после", оставив глубокий след в душе. Теперь артист находит силы в творчестве, детях и поддержке близких, постепенно возвращаясь к работе и повседневным делам. Обстоятельства трагедии В ту ночь Алексей ненадолго оставил супругу, чтобы успокоить младшего сына, и заснул рядом с ребенком.

На могиле погибшего в автоаварии актера Пускепалиса появился проводник в потусторонний мир

На могиле погибшего в автоаварии актера Пускепалиса появился проводник в потусторонний мир
20 сентября исполнится три года со дня гибели актера, режиссера, художественного руководителя Ярославского театра драмы имени Волкова Сергея Пускепалиса. Корреспондент "Дни.ру" побывал на его могиле в городе-курорте Железноводске. Жизнь 56-летнего Сергея Пускепалиса трагически оборвалась на 201-м километре трассы М-8 в окрестностях Ростова Ярославской области.

В Германии скончался легендарный актер советского кино

В Германии скончался легендарный актер советского кино
13 сентября 2025 года в Германии ушел из жизни выдающийся артист, чьи роли в кино и театре стали символом эпохи. Его творчество отражало глубину человеческих переживаний, а талант оставил след в сердцах миллионов зрителей по всему миру. Мурад (Гаджимурад) Ягизаров, народный артист Азербайджана, родился 18 июля 1939 года в Баку.

