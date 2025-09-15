Жизнь Алексея Корзина после трагедии: воспоминания о жене и забота о детях

Солист группы "Челси" Алексей Корзин столкнулся с невосполнимой утратой – внезапным уходом из жизни жены Екатерины, которой было всего 34 года. Эта трагедия разделила существование музыканта на "до" и "после", оставив глубокий след в душе. Теперь артист находит силы в творчестве, детях и поддержке близких, постепенно возвращаясь к работе и повседневным делам.

Обстоятельства трагедии

В ту ночь Алексей ненадолго оставил супругу, чтобы успокоить младшего сына, и заснул рядом с ребенком. Утром, вернувшись в комнату, он обнаружил, что Екатерина не дышит. Попытки реанимации и вызов скорой помощи оказались напрасными. Супруга не имела серьезных проблем со здоровьем и накануне не жаловалась на самочувствие, поэтому случившееся стало полной неожиданностью. Вероятной причиной стал оторвавшийся тромб, хотя точные ответы на вопросы до сих пор отсутствуют.

Семья и поддержка родных

После потери Алексей остался один с двумя сыновьями: старшему на момент трагедии исполнилось восемь лет, младшему — всего три. Теща помогает в уходе за детьми, отмечая, что музыкант сильно повзрослел и старается уделять наследникам максимум внимания, отодвигая другие дела. Родители артиста, которые живут в Мурманской области, также оказывают поддержку. Недавно семья посетила Апатиты, где старший сын впервые встал на горные лыжи, а младший познакомился с красотами севера. Такие поездки позволяют перевести дух и набраться сил.

В планах Корзина — больше путешествовать с детьми, показывать им мир и создавать новые воспоминания. Пара когда-то мечтала о дочери, а во время первой беременности Екатерины семья приобрела землю и построила дом, который теперь стал оплотом для сыновей.

Переживания и смысл жизни

Внутренняя пустота не покидает Алексея даже спустя месяцы. Утром часто возникает растерянность перед новым днем, но появление детей — двух светловолосых мальчиков, которые обнимают и требуют внимания, — возвращает к реальности. Теперь сыновья стали центром существования музыканта: нужно вырастить их, поставить на ноги в память о жене.

Объяснить случившееся детям оказалось тяжелым испытанием. Старшему пришлось рассказать правду, ответить на множество вопросов, в то время как младший пока не понимает потери и иногда путает слова, ища маму. Артист винит себя за те события, хотя и осознает, что сделал все возможное в тот момент.

Возвращение к творчеству

Творчество помогает справляться с горем. Корзин недавно вернулся к работе, участвуя в программах и проектах, таких как "Песни от всей души" на телеканале "Россия". Эти занятия заполняют пустоту и дают силы двигаться вперед, сочетая профессиональную деятельность с ролью отца.

Несмотря на боль, жизнь продолжается вокруг детей и близких, с планами на будущее и воспоминаниями о прошлом.