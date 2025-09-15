Тест: Хорошо ли вы помните детские журналы СССР?

Не стало чемпиона по боксу в двух весовых категориях, он выигрывал у самого Кости Цзю

Мир бокса потрясен утратой одного из самых ярких спортсменов современности. Бывший чемпион мира, чья харизма и боевой дух вдохновляли миллионы, был найден без признаков в своем доме утром 14 сентября 2025 года. Ему было всего 46 лет. Полиция сообщила, что обстоятельства не вызывают подозрений. Эта новость стала тяжелым ударом для поклонников, особенно учитывая планы спортсмена на возвращение в ринг в декабре.