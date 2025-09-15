Тест: Хорошо ли вы помните детские журналы СССР?

Вопрос 1: Какой журнал стал первым для детей в Советской России?
А) Пионер
Б) Северное Сияние
В) Веселые картинки
Г) Юный Техник
Вопрос 2: Какое название носил журнал Новый Робинзон в самом начале?
А) Воробей
Б) Чиж
В) Костер
Г) Мурзилка
Вопрос 3: Какой известный поэт основал журнал Еж?
А) Сергей Михалков
Б) Корней Чуковский
В) Самуил Маршак
Г) Агния Барто
Вопрос 4: Когда был опубликован первый номер журнала Мурзилка?
А) 1917
Б) 1924
В) 1935
Г) 1941
Вопрос 5: По какой причине первый выпуск журнала Пионер был изъят из обращения вскоре после выхода?
А) Проблемы с типографией
Б) Наличие статьи Льва Троцкого
В) Недостаток финансирования
Г) Неподходящий контент
Вопрос 6: Какую тему особенно любили в Мурзилке в 1960-е годы?
А) Приключения
Б) Космонавтика
В) Школьная жизнь
Г) Спорт
Вопрос 7: Какой журнал для детей был самым популярным по тиражу в СССР?
А) Юный Техник
Б) Веселые картинки
В) Мурзилка
Г) Костер
Вопрос 8: В журнале Веселые картинки обложка привлекала ярким шрифтом, а внутри ждали забавные персонажи. Кто был главным среди этих Веселых Человечков?
А) Буратино
Б) Карандаш
В) Самоделкин
Г) Незнайка
Вопрос 9: Журнал для подростков, сокращенно ЮТ, состоял из двух слов в названии. О чем он рассказывал?
А) О путешествиях
Б) О литературе
В) О технике
Г) О животных
Вопрос 10: Персонаж Мурзилка — пушистый и желтый — всегда появлялся с одним ярким аксессуаром. Каким?
А) Синяя кепка
Б) Зеленый шарф
В) Красный берет
Г) Оранжевые очки
Правильные ответы
- 1. Б) Северное Сияние
- 2. А) Воробей
- 3. В) Самуил Маршак
- 4. Б) 1924
- 5. Б) Наличие статьи Льва Троцкого
- 6. Б) Космонавтика
- 7. В) Мурзилка
- 8. Б) Карандаш
- 9. В) О технике
- 10. В) Красный берет
Подсчитайте количество правильных ответов
- 0–3 балла: Похоже, советские журналы прошли мимо вас. Пора познакомиться с Мурзилкой и его друзьями!
- 4–6 баллов: Хороший результат! Вы знаете основы, но можно копнуть глубже в историю детских журналов СССР.
- 7–9 баллов: Отлично! Вы явно листали Веселые картинки в детстве.
- 10 баллов: Вы — настоящий знаток! Возможно, у вас дома до сих пор хранятся старые номера.