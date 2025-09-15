Не стало чемпиона по боксу в двух весовых категориях, он выигрывал у самого Кости Цзю

Мир бокса потрясен утратой одного из самых ярких спортсменов современности. Бывший чемпион мира, чья харизма и боевой дух вдохновляли миллионы, был найден без признаков в своем доме утром 14 сентября 2025 года. Ему было всего 46 лет. Полиция сообщила, что обстоятельства не вызывают подозрений.

Эта новость стала тяжелым ударом для поклонников, особенно учитывая планы спортсмена на возвращение в ринг в декабре.

Речь идет о Рики Хаттоне, культовой фигуре британского бокса, заслужившем любовь фанатов по всему миру. Родившийся в Манчестере, он стал символом упорства и таланта, поднявшись от местных рингов до мировых арен. За 15 лет профессиональной карьеры Хаттон завоевал титулы чемпиона мира в двух весовых категориях и оставил неизгладимый след в истории спорта.

Путь к вершинам

Карьера Хаттона началась в 1997 году, и уже в 2000 году он завоевал титул чемпиона Великобритании в суперлегком весе. Настоящим триумфом стал 2005 год, когда в родном Манчестере он победил грозного Костю Цзю, став чемпионом мира по версии IBF и лучшим бойцом в своей категории. Этот бой вошел в историю как один из самых значимых в британском боксе. Позже Хаттон объединил титулы IBF и WBA, победив Карлоса Мауссу.

Легендарные поединки

Хаттон прославился не только титулами, но и зрелищными боями против лучших боксеров своего времени. Среди них:

Победа над Костей Цзю в 2005 году, которая сделала его звездой мирового уровня;

Бой с Флойдом Мейвезером в 2007 году, где он впервые потерпел поражение;

Поединок с Мэнни Пакьяо в 2009 году, ставший одним из самых запоминающихся в его карьере.

Эти схватки привлекли тысячи болельщиков, многие из которых следовали за Хаттоном в Лас-Вегас, создавая атмосферу настоящего праздника бокса.

Вне ринга: человек из народа

Хаттон был не только бойцом, но и человеком, близким к своим болельщикам. Его скромность, искренность и умение находить общий язык с людьми сделали его иконой. Он оставался верным родному Манчестеру, поддерживая футбольный клуб "Манчестер Сити" и вдохновляя молодое поколение спортсменов. После завершения карьеры в 2012 году он занимался промоутерской деятельностью и тренировками, оставаясь активной фигурой в боксе.

Уход Хаттона оставил невосполнимую пустоту в сердцах поклонников и коллег. Его вклад в популяризацию бокса и способность вдохновлять выходят далеко за пределы ринга. Несмотря на завершение карьеры, он продолжал оставаться символом стойкости и преданности спорту, а его возвращение на ринг в 2025 году должно было стать новым этапом в легендарной истории.