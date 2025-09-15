Не стало чемпиона по боксу в двух весовых категориях, он выигрывал у самого Кости Цзю

Эта новость стала тяжелым ударом для поклонников, особенно учитывая планы спортсмена на возвращение в ринг в декабре.
Речь идет о Рики Хаттоне, культовой фигуре британского бокса, заслужившем любовь фанатов по всему миру. Родившийся в Манчестере, он стал символом упорства и таланта, поднявшись от местных рингов до мировых арен. За 15 лет профессиональной карьеры Хаттон завоевал титулы чемпиона мира в двух весовых категориях и оставил неизгладимый след в истории спорта.
Путь к вершинам
Карьера Хаттона началась в 1997 году, и уже в 2000 году он завоевал титул чемпиона Великобритании в суперлегком весе. Настоящим триумфом стал 2005 год, когда в родном Манчестере он победил грозного Костю Цзю, став чемпионом мира по версии IBF и лучшим бойцом в своей категории. Этот бой вошел в историю как один из самых значимых в британском боксе. Позже Хаттон объединил титулы IBF и WBA, победив Карлоса Мауссу.
Легендарные поединки
Хаттон прославился не только титулами, но и зрелищными боями против лучших боксеров своего времени. Среди них:
- Победа над Костей Цзю в 2005 году, которая сделала его звездой мирового уровня;
- Бой с Флойдом Мейвезером в 2007 году, где он впервые потерпел поражение;
- Поединок с Мэнни Пакьяо в 2009 году, ставший одним из самых запоминающихся в его карьере.
Эти схватки привлекли тысячи болельщиков, многие из которых следовали за Хаттоном в Лас-Вегас, создавая атмосферу настоящего праздника бокса.
Вне ринга: человек из народа
Хаттон был не только бойцом, но и человеком, близким к своим болельщикам. Его скромность, искренность и умение находить общий язык с людьми сделали его иконой. Он оставался верным родному Манчестеру, поддерживая футбольный клуб "Манчестер Сити" и вдохновляя молодое поколение спортсменов. После завершения карьеры в 2012 году он занимался промоутерской деятельностью и тренировками, оставаясь активной фигурой в боксе.
Уход Хаттона оставил невосполнимую пустоту в сердцах поклонников и коллег. Его вклад в популяризацию бокса и способность вдохновлять выходят далеко за пределы ринга. Несмотря на завершение карьеры, он продолжал оставаться символом стойкости и преданности спорту, а его возвращение на ринг в 2025 году должно было стать новым этапом в легендарной истории.