Ушел из жизни голос легендарного льва Аслана и ослика Иа-Иа

Актер, чей голос стал неотъемлемой частью любимых фильмов и мультфильмов, покинул этот мир в возрасте 56 лет. Об этом сообщила коллега из петербургского театра "Мастерская". Причиной стал инфаркт, случившийся 13 сентября 2025 года.

Речь идет о заслуженном артисте России Дмитрии Лагачеве. Родившийся 28 ноября 1968 года, он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1993 году. С 1992 по 2011 год работал в Санкт-Петербургском Театре юного зрителя имени А.А. Брянцева, где исполнил более 40 ролей.

Театральная карьера

В театре Лагачев проявил себя как универсальный актер, способный на глубокие драматические образы и легкие комедийные роли. За годы службы в ТЮЗе он участвовал в постановках, которые собирали полные залы и получали признание критиков. После ухода из театра продолжил творческую деятельность в других проектах, включая гостевые роли в спектаклях.

Роли в кино и сериалах

Лагачев появлялся в эпизодах популярных телесериалов, таких как "Тайны следствия" и "Морские дьяволы". В полнометражном кино одной из заметных работ стал фильм "Гарпастум", где актер внес вклад в создание атмосферы эпохи. В 2005 году за вклад в искусство ему присвоили звание заслуженного артиста России.

Мастерство дубляжа

Особую известность Лагачеву принесла работа в дубляже зарубежных фильмов и анимации. Его голос звучал в ключевых проектах, делая персонажей близкими русскоязычной аудитории. Среди наиболее запоминающихся озвучек:

Лев Аслан в франшизе "Хроники Нарнии";

Ослик Иа-Иа в диснеевских мультфильмах о Винни-Пухе;

Персонажи в "Пиратах Карибского моря";

Герои в "Мулан";

Роли в "Тайне Коко".

Эта работа сделала Лагачева любимцем нескольких поколений зрителей, особенно детей, выросших на этих историях. Утрата такого таланта оставляет заметный пробел в российском искусстве. Коллеги вспоминают его как светлого человека, чей вклад в театр и кино останется в памяти надолго.