Мамант-Овчарник: что строго-настрого запрещено делать 15 сентября, чтобы не лишиться достатка

Наши предки оставили нам знания. А пользоваться ими или нет – решать каждому самостоятельно.

Следом за поворотным Семеновым днем идет еще одна важная дата в народном календаре — 15 сентября. В этот день церковь чтит память мученика Маманта, а в народе его прозвали Мамант-Овчарник. И это прозвище — ключ к пониманию всех традиций и запретов дня.

Святой Мамант считался покровителем овец и коз, а значит — и защитником всего домашнего скота, главного источника богатства и сытости крестьянской семьи. Наши предки верили, что 15 сентября — день, когда нужно проявить максимальную заботу о животных и ни в коем случае не гневить их святого покровителя. Нарушение запретов могло обернуться болезнями скота, неурожаем и финансовыми потерями.

Вот 5 главных правил, которым следовали неукоснительно

1. Выгонять скотину со двора

Это самый главный и строгий запрет дня. С 15 сентября скот больше не выгоняли на вольные пастбища. Считалось, что трава уже теряет свою силу, утренние росы становятся холодными, а по земле начинают бродить злые духи, которые могут навредить животным. "На Маманта овец и коз со двора не гони — беду накличешь", — говорили в старину. С этого дня скот начинали кормить сеном, заготовленным на зиму.

2. Отправляться на рынок за покупками

День считался крайне неудачным для любых торговых дел и крупных приобретений. Наши предки верили, что покупка, сделанная 15 сентября, не принесет радости, быстро сломается или окажется бесполезной. Особенно остерегались покупать скот — считалось, что животное будет болеть и не приживётся в новом хозяйстве. Все походы на ярмарку и базар откладывали на другой день.

3. Начинать новые дела

Мамант-Овчарник — день для завершения старых дел, а не для новых начинаний. Любой важный проект, начатый 15 сентября, будь то строительство, ремонт или заключение договора, был обречен на провал. Энергетика дня была направлена на сохранение и подведение итогов, а не на созидание.

4. Носить яркую и пеструю одежду

Этот запрет может показаться странным, но он имел логическое объяснение. Считалось, что кричащие цвета могут привлечь внимание нечистой силы, которая в этот период особенно активна. Чтобы не навлечь на себя сглаз или порчу, в этот день старались одеваться скромно, в неброские, спокойные цвета.

5. Жаловаться на судьбу и ссориться

Как и во многие другие важные даты, 15 сентября нужно было провести в мире и спокойствии. Любые жалобы на жизнь, нытье, ссоры с близкими или соседями считались дурным знаком. Предки верили, что негатив, высказанный в этот день, вернется к человеку в тройном размере и притянет в его жизнь еще больше проблем.

Что же нужно было делать на Маманта-Овчарника?

Чтобы заручиться поддержкой святого покровителя и привлечь в дом благополучие, в этот день было принято:

Наводить порядок в хлеву и сараях: чистить, убирать, готовить помещения для зимовки скота.

Готовить блюда из творога и сыра: так как Мамант покровительствовал овцам и козам, хозяйки пекли пироги и ватрушки с сыром или творогом, угощая ими всю семью.

Устраивать скромные семейные посиделки: собирались за столом, благодарили за собранный урожай и просили у святого защиты для своего хозяйства на предстоящую зиму.

Этот день напоминал людям о важности заботы, благодарности и своевременной подготовке к холодам — мудрости, которая актуальна и по сей день.