Мамант-Овчарник: что строго-настрого запрещено делать 15 сентября, чтобы не лишиться достатка

Ушел из жизни легендарный диктор Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Топ новостей недели

Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеистаТрагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый дикторПрощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событиеВ жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 летЯркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет

Лента новостей

Воскресенье 14 сентября

00:57Мамант-Овчарник: что строго-настрого запрещено делать 15 сентября, чтобы не лишиться достатка 21:05Всего одна фраза: как умные люди мгновенно вычисляют манипулятора в разговоре 18:4899% хозяек совершают эту ошибку, когда варят картошку, и портят все блюдо 15:43Тест: только истинный поклонник Гарри Поттера вспомнит все эти заклинания 12:42"Треугольник молодости": гениальный трюк с консилером от визажистов, который стирает темные круги и усталость за 30 секунд 09:07Не стало великой актрисы, оставившей глубокий след в сердцах российских телезрителей 06:39Почему нельзя спать напротив зеркала? Объяснение ученых – и это не мистика 03:02Срочно бросьте это в барабан стиральной машины, пока не стало поздно: спасаем технику от гибели 00:25Семенов день: что категорически нельзя делать 14 сентября, чтобы не навлечь беду на весь год 21:16Только бедные люди совершают каждый день одну и ту же ошибку 18:19Не только "Гарри Поттер": 5 волшебных книг для уютного чтения 15:43Верный соратник "Спартака" ушел на 80-м году жизни 12:31Хватит мазать это на лицо: косметолог назвала 3 популярных компонента в косметике, которые на самом деле бесполезны 09:02Скончался легендарный хранитель русской народной песни 06:34Выбираем бюджетную микроволновую печь – полезные рекомендации для удачной покупки 03:17Что нельзя делать 13 сентября в Куприянов день? – запреты, приметы и традиции 00:48Эксперт назвала признаки опасной диеты – ограничения рациона могут серьезно навредить здоровью 21:03Тест: угадай фильм по дому – сколько культовых киновселенных вы узнаете с первого взгляда? 20:27Ваша квартира будет выглядеть дорого: 5 хитростей, которые используют дизайнеры, а вам они обойдутся в копейки 19:21Выбрасываете это зря: 7 "бесполезных" вещей, которые могут изменить ваш быт 18:14Диетологи в шоке: 3 продукта, которые вы зря исключили из рациона – они возвращают молодость и энергию 17:13Забудьте о раннем подъеме: 3 утренних привычки, которые гарантируют продуктивность 16:17Море зовет: 3 направления в России, где сейчас дешевле и приятнее, чем за границей 15:457 признаков "скрытой" зависти: как понять, что близкий человек желает вам зла 15:03Жена Брюса Уиллиса считает, что фильм "Крепкий орешек" спровоцировал деменцию 14:36"Он дал мне очень красивую жизнь": Алсу о разводе с Яном Абрамовым 14:00Как защитить личные данные в мессенджерах: практическое руководство 13:30Зификсирован рост спроса на новогодние туры — россияне стали бронировать поездки гораздо раньше 12:59Актер Алексей Воробьев подробно рассказал о работе над книгой: Захотелось уйти в лес 12:08Пять продуктов и один напиток помогут убрать вздутие и сделают живот плоским 11:43Неправильная стирка наволочек грозит воспалениями и проблемами с кожей – исправляем ошибки 11:31Прощание с героем: тренер, создавший "Барыс", ушел на 77-м году 11:23Пожар в Ленинградской области унес жизнь выдающегося советского лыжника 10:33Что случится, если у должника не будет денег для погашения долга – объясняет юрист 10:17Турецкий таксист обманул звездную пару на миллион рублей: детали инцидента в Стамбуле 10:03Как сохранить здоровье кистей рук: советы врача с 40-летним стажем 09:54Как хроническая бессонница добавляет 3,5 года старения и что делать для спасения 09:27Уход из жизни народной артистки потряс страну – отечественная сцена понесла тяжелую потерю 09:15Омар Хайям рассказал о том, как упущенный миг меняет всю жизнь 08:25Ушел легендарный творец туризма, основатель Russian Travel Awards 06:42Выбираем недорогой принтер для дома – удачная покупка избавит от множества забот 03:26Что нельзя делать 12 сентября в день Александра Сытника – приметы и традиции 00:18Ушел из жизни сценарист культового сериала на НТВ – зрители оплакивают редкий талант 21:14"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур 20:084 правила жизни Омара Хайяма, которые 1000 лет спустя звучат как совет психолога 19:19Зачем советские хозяйки клали в холодильник обычную газету? Гениальный трюк, который работает до сих пор 18:33Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе 17:45Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт 17:1220-летний россиянин догнал Роналду по цене на трансферном рынке 16:535 фраз, которые никогда не скажет по-настоящему уверенный в себе человек
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Мамант-Овчарник: что строго-настрого запрещено делать 15 сентября, чтобы не лишиться достатка

Мамант-Овчарник: что строго-настрого запрещено делать 15 сентября, чтобы не лишиться достатка
89

Наши предки оставили нам знания. А пользоваться ими или нет – решать каждому самостоятельно.

Следом за поворотным Семеновым днем идет еще одна важная дата в народном календаре — 15 сентября. В этот день церковь чтит память мученика Маманта, а в народе его прозвали Мамант-Овчарник. И это прозвище — ключ к пониманию всех традиций и запретов дня.

Святой Мамант считался покровителем овец и коз, а значит — и защитником всего домашнего скота, главного источника богатства и сытости крестьянской семьи. Наши предки верили, что 15 сентября — день, когда нужно проявить максимальную заботу о животных и ни в коем случае не гневить их святого покровителя. Нарушение запретов могло обернуться болезнями скота, неурожаем и финансовыми потерями.

Вот 5 главных правил, которым следовали неукоснительно

1. Выгонять скотину со двора

Это самый главный и строгий запрет дня. С 15 сентября скот больше не выгоняли на вольные пастбища. Считалось, что трава уже теряет свою силу, утренние росы становятся холодными, а по земле начинают бродить злые духи, которые могут навредить животным. "На Маманта овец и коз со двора не гони — беду накличешь", — говорили в старину. С этого дня скот начинали кормить сеном, заготовленным на зиму.

2. Отправляться на рынок за покупками

День считался крайне неудачным для любых торговых дел и крупных приобретений. Наши предки верили, что покупка, сделанная 15 сентября, не принесет радости, быстро сломается или окажется бесполезной. Особенно остерегались покупать скот — считалось, что животное будет болеть и не приживётся в новом хозяйстве. Все походы на ярмарку и базар откладывали на другой день.

3. Начинать новые дела

Мамант-Овчарник — день для завершения старых дел, а не для новых начинаний. Любой важный проект, начатый 15 сентября, будь то строительство, ремонт или заключение договора, был обречен на провал. Энергетика дня была направлена на сохранение и подведение итогов, а не на созидание.

4. Носить яркую и пеструю одежду

Этот запрет может показаться странным, но он имел логическое объяснение. Считалось, что кричащие цвета могут привлечь внимание нечистой силы, которая в этот период особенно активна. Чтобы не навлечь на себя сглаз или порчу, в этот день старались одеваться скромно, в неброские, спокойные цвета.

5. Жаловаться на судьбу и ссориться

Как и во многие другие важные даты, 15 сентября нужно было провести в мире и спокойствии. Любые жалобы на жизнь, нытье, ссоры с близкими или соседями считались дурным знаком. Предки верили, что негатив, высказанный в этот день, вернется к человеку в тройном размере и притянет в его жизнь еще больше проблем.

Что же нужно было делать на Маманта-Овчарника?

Чтобы заручиться поддержкой святого покровителя и привлечь в дом благополучие, в этот день было принято:

  • Наводить порядок в хлеву и сараях: чистить, убирать, готовить помещения для зимовки скота.
  • Готовить блюда из творога и сыра: так как Мамант покровительствовал овцам и козам, хозяйки пекли пироги и ватрушки с сыром или творогом, угощая ими всю семью.
  • Устраивать скромные семейные посиделки: собирались за столом, благодарили за собранный урожай и просили у святого защиты для своего хозяйства на предстоящую зиму.

Этот день напоминал людям о важности заботы, благодарности и своевременной подготовке к холодам — мудрости, которая актуальна и по сей день.

Шоу-бизнес в Telegram

15 сентября 2025, 00:57
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Семенов день: что категорически нельзя делать 14 сентября, чтобы не навлечь беду на весь год

Всего одна фраза: как умные люди мгновенно вычисляют манипулятора в разговоре

Всего одна фраза: как умные люди мгновенно вычисляют манипулятора в разговоре
Этот простой речевой маркер безошибочно выдает человека, который пытается управлять вами ради собственной выгоды. Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с ощущением, что после разговора остался неприятный осадок.

99% хозяек совершают эту ошибку, когда варят картошку, и портят все блюдо

99% хозяек совершают эту ошибку, когда варят картошку, и портят все блюдо
Кажется, нет ничего проще, чем отварить картошку, но всего одно неверное движение на старте превращает ее в безвкусную, разваренную массу. Картофель — король нашего стола.

Тест: только истинный поклонник Гарри Поттера вспомнит все эти заклинания

Тест: только истинный поклонник Гарри Поттера вспомнит все эти заклинания
Насколько хорошо вы знаете мир магии? Думаете, сможете пройти этот тест без помощи волшебной палочки и учебников? Докажите, что вы настоящий фанат, назвав правильные заклинания. Все мы любим Хогвартс и его удивительных обитателей.

"Треугольник молодости": гениальный трюк с консилером от визажистов, который стирает темные круги и усталость за 30 секунд

"Треугольник молодости": гениальный трюк с консилером от визажистов, который стирает темные круги и усталость за 30 секунд
Темные круги под глазами – проблема, знакомая каждой. Наша первая реакция – взять консилер и нанести его полукругом, точно повторяя форму синяка. Но почему-то часто это не работает: область под глазами становится серой, а взгляд – все равно уставшим. Проблема в том, что мы действуем неправильно.

Не стало великой актрисы, оставившей глубокий след в сердцах российских телезрителей

Не стало великой актрисы, оставившей глубокий след в сердцах российских телезрителей
Весть об уходе пришла с запозданием, окутанная той же таинственностью, что и последние годы ее жизни. Она не появлялась на экранах уже давно, но ее имя навсегда вписано в историю отечественного искусства – не только благодаря ярким ролям, но и одному из самых трогательных литературных сюжетов. Стало известно о кончине выдающейся советской и российской актрисы, которая покинула этот мир еще 2 августа, на 81-м году жизни.

Выбор читателей

14/09ВскНе стало великой актрисы, оставившей глубокий след в сердцах российских телезрителей 14/09ВскПочему нельзя спать напротив зеркала? Объяснение ученых – и это не мистика 14/09ВскСеменов день: что категорически нельзя делать 14 сентября, чтобы не навлечь беду на весь год 13/09СбтТолько бедные люди совершают каждый день одну и ту же ошибку 13/09СбтЧто нельзя делать 13 сентября в Куприянов день? – запреты, приметы и традиции 13/09СбтСкончался легендарный хранитель русской народной песни