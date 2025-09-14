Ушел из жизни легендарный диктор Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Тест: только истинный поклонник Гарри Поттера вспомнит все эти заклинания

Тест: только истинный поклонник Гарри Поттера вспомнит все эти заклинания
93

Насколько хорошо вы знаете мир магии? Думаете, сможете пройти этот тест без помощи волшебной палочки и учебников? Докажите, что вы настоящий фанат, назвав правильные заклинания.

Все мы любим Хогвартс и его удивительных обитателей. Но насколько глубоко ваши знания о мире волшебства? Способны ли вы с легкостью вспомнить самые важные и даже некоторые редкие заклинания, которые спасали жизни, творили чудеса или создавали проблемы?

Этот тест — настоящая проверка для вашей памяти и преданности миру Гарри Поттера. Ответьте на 15 вопросов, выбрав правильное заклинание, и узнайте, какой вы волшебник на самом деле!

Инструкции: выберите один вариант ответа для каждого вопроса. Не жульничайте, не смотрите ответы заранее.

Вопросы

1. Какое заклинание используется для открытия запертых дверей (незащищенных особо сильными чарами)?

а) Портус

б) Алохомора

в) Редуцио

г) Диффиндо

2. Какое заклинание позволяет вызвать Патронуса – мощного защитника от Дементоров и Мракоборцев?

а) Ридикулус

б) Экспекто Патронум

в) Протего

г) Ступефай

3. Как называется заклинание, используемое для поднятия объектов в воздух (левитации)?

а) Акцио

б) Вингардиум Левиоса

в) Локомотор

г) Диссендиум

4. Какое заклинание обезоруживает противника, выбивая у него из рук палочку?

а) Ступефай

б) Петрификус Тоталус

в) Экспеллиармус

г) Конфундус

5. Как называется заклинание, создающее свет на конце волшебной палочки?

а) Нокс

б) Люмос

в) Инсендио

г) Фините Инкантатем

6. Какое заклинание позволяет притянуть к себе какой-либо предмет?

а) Вингардиум Левиоса

б) Акцио

в) Диффиндо

г) Мобиликорпус

7. Заклинание, используемое для исцеления небольших ран и переломов?

а) Эпискей

б) Ферола

в) Вулнера Санентур

г) Анапнео

8. Какое заклинание, созданное Северусом Снеггом, поднимает противника за щиколотку вверх тормашками?

а) Империо

б) Левикорпус

в) Петрификус Тоталус

г) Коллигатус

9. Какое заклинание создает невидимый щит, отражающий большинство заклятий?

а) Протего

б) Протего Тоталум

в) Протего Максима

г) Фиделиус

10. Как называется заклинание, заставляющее противника неконтролируемо танцевать?

а) Риктусемпра

б) Таранталлегра

в) Легилименс

г) Конфундус

11. Какое заклинание используется для создания огня?

а) Акваменти

б) Инсендио

в) Редукто

г) Люмос Максима

12. Какое из этих заклинаний является одним из Непростительных и вызывает невыносимую боль (пытку)?

а) Империо

б) Авада Кедавра

в) Круцио

г) Сектумсемпра

13. Заклинание, которое увеличивает размер объекта?

а) Редуцио

б) Энгоргио

в) Диффиндо

г) Обливиэйт

14. Какое заклинание мгновенно заглушает звуки или голоса?

а) Квайетус

б) Силенцио

в) Муффлиато

г) Релашио

15. Как называется самое страшное Непростительное заклятие – мгновенная смерть?

а) Экспеллиармус

б) Круцио

в) Авада Кедавра

г) Империус

Ответы

    1. б) Алохомора (Открытие дверей)

    2. б) Экспекто Патронум (Вызов Патронуса)

    3. б) Вингардиум Левиоса (Левитация)

    4. в) Экспеллиармус (Обезоруживающее)

    5. б) Люмос (Создание света)

    6. б) Акцио (Притягивание объекта)

    7. а) Эпискей (Исцеление мелких травм)

    8. б) Левикорпус (Подъем в воздух за щиколотку)

    9. а) Протего (Создание щита)

    10. б) Таранталлегра (Заклинание танца)

    11. б) Инсендио (Создание огня)

    12. в) Круцио (Пытка)

    13. б) Энгоргио (Увеличение размера)

    14. б) Силенцио (Обеззвучивание)

    15. в) Авада Кедавра (Смертельное заклятие)

    Ваш результат

    0-5 правильных ответов:

    Новичок в магии! Кажется, вы недавно получили письмо из Хогвартса, или же мир маглов еще слишком сильно держит вас в своих объятиях. Не расстраивайтесь, всегда есть возможность перечитать книги и пересмотреть фильмы!

    6-10 правильных ответов:

    Опытный волшебник! Вы хорошо ориентируетесь в мире магии, знаете основные заклинания и даже помните некоторые хитрости. У вас есть потенциал стать великим, но до “живой энциклопедии” еще надо потрудиться!

    11-14 правильных ответов:

    Настоящий знаток заклинаний! Вы отлично разбираетесь в чарах, и ваша палочка, несомненно, гордится вами. Ваш уровень знаний впечатляет, и вы легко сможете помочь Гарри, Рону и Гермионе в любой сложной ситуации!

    15 правильных ответов:

    Вы — живая энциклопедия заклинаний! Мерлин был бы горд, а профессор МакГонагалл аплодировала бы стоя. Ваши знания мира Гарри Поттера безупречны! Вы, несомненно, достойны звания истинного поклонника и, возможно, места профессора в Хогвартсе!

