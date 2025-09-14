Ушел из жизни легендарный диктор Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Воскресенье 14 сентября

12:42"Треугольник молодости": гениальный трюк с консилером от визажистов, который стирает темные круги и усталость за 30 секунд 09:07Не стало великой актрисы, оставившей глубокий след в сердцах российских телезрителей 06:39Почему нельзя спать напротив зеркала? Объяснение ученых – и это не мистика 03:02Срочно бросьте это в барабан стиральной машины, пока не стало поздно: спасаем технику от гибели 00:25Семенов день: что категорически нельзя делать 14 сентября, чтобы не навлечь беду на весь год 21:16Только бедные люди совершают каждый день одну и ту же ошибку 18:19Не только "Гарри Поттер": 5 волшебных книг для уютного чтения 15:43Верный соратник "Спартака" ушел на 80-м году жизни 12:31Хватит мазать это на лицо: косметолог назвала 3 популярных компонента в косметике, которые на самом деле бесполезны 09:02Скончался легендарный хранитель русской народной песни 06:34Выбираем бюджетную микроволновую печь – полезные рекомендации для удачной покупки 03:17Что нельзя делать 13 сентября в Куприянов день? – запреты, приметы и традиции 00:48Эксперт назвала признаки опасной диеты – ограничения рациона могут серьезно навредить здоровью 21:03Тест: угадай фильм по дому – сколько культовых киновселенных вы узнаете с первого взгляда? 20:27Ваша квартира будет выглядеть дорого: 5 хитростей, которые используют дизайнеры, а вам они обойдутся в копейки 19:21Выбрасываете это зря: 7 "бесполезных" вещей, которые могут изменить ваш быт 18:14Диетологи в шоке: 3 продукта, которые вы зря исключили из рациона – они возвращают молодость и энергию 17:13Забудьте о раннем подъеме: 3 утренних привычки, которые гарантируют продуктивность 16:17Море зовет: 3 направления в России, где сейчас дешевле и приятнее, чем за границей 15:457 признаков "скрытой" зависти: как понять, что близкий человек желает вам зла 15:03Жена Брюса Уиллиса считает, что фильм "Крепкий орешек" спровоцировал деменцию 14:36"Он дал мне очень красивую жизнь": Алсу о разводе с Яном Абрамовым 14:00Как защитить личные данные в мессенджерах: практическое руководство 13:30Зификсирован рост спроса на новогодние туры — россияне стали бронировать поездки гораздо раньше 12:59Актер Алексей Воробьев подробно рассказал о работе над книгой: Захотелось уйти в лес 12:08Пять продуктов и один напиток помогут убрать вздутие и сделают живот плоским 11:43Неправильная стирка наволочек грозит воспалениями и проблемами с кожей – исправляем ошибки 11:31Прощание с героем: тренер, создавший "Барыс", ушел на 77-м году 11:23Пожар в Ленинградской области унес жизнь выдающегося советского лыжника 10:33Что случится, если у должника не будет денег для погашения долга – объясняет юрист 10:17Турецкий таксист обманул звездную пару на миллион рублей: детали инцидента в Стамбуле 10:03Как сохранить здоровье кистей рук: советы врача с 40-летним стажем 09:54Как хроническая бессонница добавляет 3,5 года старения и что делать для спасения 09:27Уход из жизни народной артистки потряс страну – отечественная сцена понесла тяжелую потерю 09:15Омар Хайям рассказал о том, как упущенный миг меняет всю жизнь 08:25Ушел легендарный творец туризма, основатель Russian Travel Awards 06:42Выбираем недорогой принтер для дома – удачная покупка избавит от множества забот 03:26Что нельзя делать 12 сентября в день Александра Сытника – приметы и традиции 00:18Ушел из жизни сценарист культового сериала на НТВ – зрители оплакивают редкий талант 21:14"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур 20:084 правила жизни Омара Хайяма, которые 1000 лет спустя звучат как совет психолога 19:19Зачем советские хозяйки клали в холодильник обычную газету? Гениальный трюк, который работает до сих пор 18:33Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе 17:45Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт 17:1220-летний россиянин догнал Роналду по цене на трансферном рынке 16:535 фраз, которые никогда не скажет по-настоящему уверенный в себе человек 15:37Человек-эпоха покинул нас: Россия скорбит по создателю главной национальной премии 15:14Топ 8 хорроров 2025 года, которые не дадут спокойно заснуть 14:18Принц Гарри впервые за долгое время встретился с отцом Карлом III на фоне напряженных отношений 12:50Эксперт назвал главные ошибки при снятии денег в банкомате – невнимательность выйдет боком
"Треугольник молодости": гениальный трюк с консилером от визажистов, который стирает темные круги и усталость за 30 секунд

"Треугольник молодости": гениальный трюк с консилером от визажистов, который стирает темные круги и усталость за 30 секунд
196

Темные круги под глазами – проблема, знакомая каждой. Наша первая реакция – взять консилер и нанести его полукругом, точно повторяя форму синяка. Но почему-то часто это не работает: область под глазами становится серой, а взгляд – все равно уставшим.

Проблема в том, что мы действуем неправильно. Профессиональные визажисты никогда так не делают. У них есть секретное оружие — техника "треугольника молодости", или "треугольника света". Этот простой трюк не просто маскирует, а визуально "стирает" усталость и подсвечивает лицо, делая его свежее и моложе.

Магия кроется в законах оптики

Не маскировка, а рассеивание света: когда вы рисуете под глазом перевернутый треугольник, вы создаете большую светлую плоскость. Она отражает свет вверх, визуально "выталкивая" темную впадину и делая ее незаметной.

Эффект лифтинга: основание треугольника проходит по скуле, а вершина смотрит вниз. Это создает иллюзию более высоких скул и подтянутого лица. Взгляд моментально становится более открытым и отдохнувшим. Обычный же полукруг, наоборот, подчеркивает впадину и утяжеляет взгляд.

Как нарисовать идеальный "треугольник молодости"

Выбор средства: вам понадобится консилер на полтона-тон светлее вашего тонального крема, с хорошей кроющей способностью, но не слишком сухой текстурой.

Нанесение: аппликатором или тонкой кистью нарисуйте перевернутый треугольник. Его основание должно идти по всей длине нижнего века (от внутреннего уголка к внешнему), а вершина — опускаться до уровня крыла носа.

Растушевка: это ключевой момент. Возьмите влажный спонж, кисть или просто безымянный палец и легкими вбивающими, похлопывающими движениями растушуйте консилер. Не размазывайте. Ваша задача — смягчить границы треугольника, чтобы он слился с кожей.

Закрепление: если у вас жирная кожа, слегка припудрите эту зону прозрачной рассыпчатой пудрой.

Освоив этот 30-секундный прием, вы забудете о том, что такое "усталый вид", и сможете в любой ситуации выглядеть свежей и выспавшейся.

Кстати, после 40 лет нужно особенно тщательно подходить к выбору макияжа. Мы рассказывали о главной ошибке, которую не стоит допускать, чтобы не выглядеть гораздо старше своего возраста.

14 сентября 2025, 12:42
Фото: freepik.com
Youtube / ✓ Надежный источник

