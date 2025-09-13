Верный соратник "Спартака" ушел на 80-м году жизни

Московский футбольный клуб "Спартак" понес тяжелую утрату.

Александр Хаджи, чья жизнь неразрывно связана с историей "красно-белых", скончался в четверг. Этот человек посвятил клубу более четверти века, став частью его триумфов и повседневной работы.

Начало пути в "Спартаке"

Александр Хаджи присоединился к "Спартаку" в 1983 году в роли администратора. С тех пор его карьера развивалась стремительно. К концу 2000-х он занимал пост генерального менеджера, отвечая за ключевые аспекты клубной деятельности. Работа в такой динамичной среде требовала не только организаторских навыков, но и глубокого понимания футбола.

За период с 1983 по 2008 год Хаджи стал свидетелем и соучастником множества успехов. Вот основные достижения, связанные с его эпохой в клубе:

11 золотых медалей чемпионов страны;

7 серебряных медалей;

3 бронзовых медали;

4 победы в Кубке страны.

Эти трофеи подчеркивают, насколько плодотворным оказался вклад Хаджи в командные победы. Его роль выходила за рамки административных задач — он способствовал сплоченности коллектива и поддерживал традиции "Спартака".

Возвращение в клуб как ветеран

После завершения активной карьеры в 2008 году Хаджи не порвал связи с любимым клубом. С 2022 года он вошел в состав комитета ветеранов "красно-белых". В этой роли он делился опытом с новыми поколениями, помогая сохранять наследие "Спартака". Его участие в ветеранских инициативах подчеркивало преданность делу, которое стало смыслом жизни.

Обстоятельства ухода и прощание

Непосредственной причиной кончины стали серьезные проблемы с сердцем — острая сердечно-сосудистая недостаточность. Ранее Хаджи перенес четыре инфаркта и операцию по ампутации ноги. Несмотря на эти испытания, он оставался оптимистом, ценя каждый момент и борясь до последнего.

Прощание состоится 15 сентября. Место проведения пока уточняется. Футбольный клуб "Спартак-Москва" выразил глубокие соболезнования родным и близким.

Уход Александра Хаджи ознаменовал конец целой эпохи в истории "Спартака". Его преданность и достижения продолжают вдохновлять болельщиков и коллег, напоминая о ценности долголетнего служения любимому делу.