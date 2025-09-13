Выбираем бюджетную микроволновую печь – полезные рекомендации для удачной покупки

Ушел из жизни легендарный диктор Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Топ новостей недели

Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеистаТрагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый дикторПрощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событиеВ жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 летЯркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет

Лента новостей

Суббота 13 сентября

06:34Выбираем бюджетную микроволновую печь – полезные рекомендации для удачной покупки 03:17Что нельзя делать 13 сентября в Куприянов день? – запреты, приметы и традиции 00:48Эксперт назвала признаки опасной диеты – ограничения рациона могут серьезно навредить здоровью 21:03Тест: угадай фильм по дому – сколько культовых киновселенных вы узнаете с первого взгляда? 20:27Ваша квартира будет выглядеть дорого: 5 хитростей, которые используют дизайнеры, а вам они обойдутся в копейки 19:21Выбрасываете это зря: 7 "бесполезных" вещей, которые могут изменить ваш быт 18:14Диетологи в шоке: 3 продукта, которые вы зря исключили из рациона – они возвращают молодость и энергию 17:13Забудьте о раннем подъеме: 3 утренних привычки, которые гарантируют продуктивность 16:17Море зовет: 3 направления в России, где сейчас дешевле и приятнее, чем за границей 15:457 признаков "скрытой" зависти: как понять, что близкий человек желает вам зла 15:03Жена Брюса Уиллиса считает, что фильм "Крепкий орешек" спровоцировал деменцию 14:36"Он дал мне очень красивую жизнь": Алсу о разводе с Яном Абрамовым 14:00Как защитить личные данные в мессенджерах: практическое руководство 13:30Зификсирован рост спроса на новогодние туры — россияне стали бронировать поездки гораздо раньше 12:59Актер Алексей Воробьев подробно рассказал о работе над книгой: Захотелось уйти в лес 12:08Пять продуктов и один напиток помогут убрать вздутие и сделают живот плоским 11:43Неправильная стирка наволочек грозит воспалениями и проблемами с кожей – исправляем ошибки 11:31Прощание с героем: тренер, создавший "Барыс", ушел на 77-м году 11:23Пожар в Ленинградской области унес жизнь выдающегося советского лыжника 10:33Что случится, если у должника не будет денег для погашения долга – объясняет юрист 10:17Турецкий таксист обманул звездную пару на миллион рублей: детали инцидента в Стамбуле 10:03Как сохранить здоровье кистей рук: советы врача с 40-летним стажем 09:54Как хроническая бессонница добавляет 3,5 года старения и что делать для спасения 09:27Уход из жизни народной артистки потряс страну – отечественная сцена понесла тяжелую потерю 09:15Омар Хайям рассказал о том, как упущенный миг меняет всю жизнь 08:25Ушел легендарный творец туризма, основатель Russian Travel Awards 06:42Выбираем недорогой принтер для дома – удачная покупка избавит от множества забот 03:26Что нельзя делать 12 сентября в день Александра Сытника – приметы и традиции 00:18Ушел из жизни сценарист культового сериала на НТВ – зрители оплакивают редкий талант 21:14"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур 20:084 правила жизни Омара Хайяма, которые 1000 лет спустя звучат как совет психолога 19:19Зачем советские хозяйки клали в холодильник обычную газету? Гениальный трюк, который работает до сих пор 18:33Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе 17:45Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт 17:1220-летний россиянин догнал Роналду по цене на трансферном рынке 16:535 фраз, которые никогда не скажет по-настоящему уверенный в себе человек 15:37Человек-эпоха покинул нас: Россия скорбит по создателю главной национальной премии 15:14Топ 8 хорроров 2025 года, которые не дадут спокойно заснуть 14:18Принц Гарри впервые за долгое время встретился с отцом Карлом III на фоне напряженных отношений 12:50Эксперт назвал главные ошибки при снятии денег в банкомате – невнимательность выйдет боком 12:41Угадайте культовый фильм СССР по актерам: проверьте, насколько вы помните классику 11:48Незаслуженно забыт: мизерная пенсия звезды советского футбола 11:31Московские каникулы "рабыни Изауры": бразильская кинозвезда прокатилась в метро и сходила на шопинг 11:31Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города" 11:22Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта 11:16Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня города 11:07Найденные в Турции символы раскрывают секреты "Книги Откровения" 11:02Если скачет давление, на помощь придет этот овощ 10:49Владел гипнозом и завораживал женщин – раскрыта тайна самого загадочного актера из СССР 10:26В 2025 году сменился самый богатый человек планеты
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Выбираем бюджетную микроволновую печь – полезные рекомендации для удачной покупки

Выбираем бюджетную микроволновую печь – полезные рекомендации для удачной покупки
96

В современном мире микроволновая печь стала неотъемлемой частью кухонной техники. Она облегчает процесс разогрева, разморозки и приготовления простых блюд.

Однако при большом разнообразии моделей на рынке, выбор подходящей бюджетной микроволновки может стать настоящим испытанием. В этом материале мы собрали ключевые параметры и советы, которые помогут вам сэкономить, но при этом получить надежную и удобную технику.

Виды микроволновых печей

Ассортимент бюджетных микроволновок достаточно широк, и различия между ними заключаются в нескольких ключевых параметрах:

По типу управления

Существует два основных типа управления: механическое и электронное. Механические модели обычно имеют простые ручки-регуляторы, что делает их надежными и минималистичными. Они идеально подходят для тех, кто не хочет тратить время на изучение сложных интерфейсов. Такие устройства чаще всего дешевле и проще в ремонте. Электронные варианты, в свою очередь, используют кнопки или сенсорные панели. Они удобнее в использовании, позволяют точно выставлять время и часто имеют дисплей для отображения информации. Однако такие модели стоят немного дороже.

По объему камеры

Объем микроволновой печи — еще один важный параметр. Компактные модели на 17–20 литров идеально подходят для одного-двух человек. Они занимают минимум места и отлично подходят для разогрева порционных блюд. Средние микроволновки на 21–23 литра считаются универсальными: в них легко помещаются большие тарелки и формы для запекания, что делает их идеальными для семейного использования.

По функциям

Базовые микроволновые печи выполняют только основные задачи — разогрев и разморозку. Более продвинутые модели могут иметь автоматические программы, которые позволяют готовить каши, овощи или напитки без необходимости подбора параметров вручную. Некоторые устройства также предлагают дополнительные функции, такие как паровая очистка или ускоренная разморозка.

На что обращать внимание при покупке

Прежде чем выбрать модель, стоит определиться с основными критериями. Это поможет найти печь, которая будет оптимальной именно для ваших задач.

1. Объем камеры

Объем камеры напрямую влияет на то, какие блюда и в какой посуде можно разогревать. Для одного человека или студенческой кухни подойдут модели на 17–20 литров: они компактны и не занимают много места. Если печь нужна для семьи из 3–5 человек, стоит рассмотреть варианты от 21 литра — они вместительнее и подходят для больших тарелок и контейнеров. Чем больше камера, тем универсальнее устройство в повседневной готовке.

2. Мощность и уровни регулировки

Бюджетные микроволновки чаще всего работают в диапазоне 700–900 Вт. Мощности 700 Вт достаточно для разогрева и разморозки, а 800–900 Вт позволяют быстрее справляться с задачами и готовить простые блюда. Наличие нескольких уровней мощности — важное преимущество, так как это дает больше контроля над нагревом и помогает подстраивать режим под разные типы продуктов.

3. Тип управления

Механическое управление проще и надежнее: такие модели реже ломаются и подходят тем, кто ценит минимализм. Электронное управление удобнее для точных настроек и часто дополняется дисплеем и автоматическими программами. Такой вариант понравится тем, кто хочет больше функций и гибкости. Выбор зависит от личных предпочтений: кому-то важна простота, а кому-то — расширенные возможности.

4. Функции разморозки

В недорогих моделях размораживание может осуществляться по времени или по весу. В первом случае параметры задаются вручную, во втором — печь сама подбирает оптимальное время для разморозки в зависимости от веса продукта.

5. Покрытие камеры и уход

Чаще всего встречается эмалированное покрытие — оно недорогое и легко очищается. В некоторых моделях предусмотрены дополнительные опции, например паровая очистка, которая делает уход еще проще. Удобство мытья и долговечность камеры напрямую влияют на комфорт использования, поэтому этот критерий лучше учитывать заранее.

Выбор бюджетной микроволновой печи может показаться сложной задачей, но следуя представленным рекомендациям, вы сможете найти подходящую модель, которая удовлетворит ваши потребности. Обратите внимание на объем, мощность, тип управления и функции — это поможет вам сделать осознанный выбор.

Шоу-бизнес в Telegram

13 сентября 2025, 06:34
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Неправильная стирка наволочек грозит воспалениями и проблемами с кожей – исправляем ошибки

Выбираем детский фотоаппарат – как подобрать лучший вариант из сотен предложений

Что нельзя делать 13 сентября в Куприянов день? – запреты, приметы и традиции

Что нельзя делать 13 сентября в Куприянов день? – запреты, приметы и традиции
13 сентября православные христиане почитают святого Киприана, и этот день в народном календаре известен как Куприянов день. С этой датой связано множество традиций и примет, которые наши предки тщательно соблюдали.

Эксперт назвала признаки опасной диеты – ограничения рациона могут серьезно навредить здоровью

Эксперт назвала признаки опасной диеты – ограничения рациона могут серьезно навредить здоровью
В последние годы вопрос правильного питания стал особенно актуален для многих россиян. Однако не все осознают, что неправильные диеты могут серьезно навредить организму. Руководитель Центра компетенций по функциональному питанию "Роскачества" Марьям Давлекамова в интервью с "Лентой.

Тест: угадай фильм по дому – сколько культовых киновселенных вы узнаете с первого взгляда?

Тест: угадай фильм по дому – сколько культовых киновселенных вы узнаете с первого взгляда?
Кино давно стало частью нашей жизни, и порой мы помним не только героев и сюжеты, но и декорации – особенно дома, которые становятся почти отдельными персонажами. Некоторые из них настолько культовые, что их силуэты узнаешь сразу. Вы настоящий киноман? Проверьте свою внимательность и память! Мы покажем вам фото самых известных домов из фильмов, а вы попробуйте угадать, о какой картине идет речь.

Ваша квартира будет выглядеть дорого: 5 хитростей, которые используют дизайнеры, а вам они обойдутся в копейки

Ваша квартира будет выглядеть дорого: 5 хитростей, которые используют дизайнеры, а вам они обойдутся в копейки
Вам кажется, что шикарный интерьер – это удел богатых? Спешим вас разуверить: секрет кроется не в ценнике, а в умелых дизайнерских приемах, которые доступны каждому. Откроем вам главный секрет профессиональных дизайнеров: роскошный вид интерьеру придают не самые дорогие предметы мебели, а продуманные детали и грамотные решения.

Выбрасываете это зря: 7 "бесполезных" вещей, которые могут изменить ваш быт

Выбрасываете это зря: 7 "бесполезных" вещей, которые могут изменить ваш быт
Оказывается, мы выбрасываем настоящие "сокровища", способные преобразить наш дом. Эти 7 вещей, казалось бы, бесполезны, но с их помощью вы сможете решить множество бытовых проблем, сэкономить деньги и почувствовать себя настоящим домашним волшебником.

Выбор читателей

11/09ЧтвВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе 11/09Чтв"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур 11/09ЧтвОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт 11/09Чтв"Бедроса я не любила": сбежавшая Пугачева объяснила свое отсутствие на похоронах Киркорова 11/09ЧтвВладел гипнозом и завораживал женщин – раскрыта тайна самого загадочного актера из СССР 12/09ПтнУшел из жизни сценарист культового сериала на НТВ – зрители оплакивают редкий талант