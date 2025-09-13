Ушел из жизни легендарный диктор Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Суббота 13 сентября

Что нельзя делать 13 сентября в Куприянов день? – запреты, приметы и традиции

Что нельзя делать 13 сентября в Куприянов день? – запреты, приметы и традиции
4

13 сентября православные христиане почитают святого Киприана, и этот день в народном календаре известен как Куприянов день.

С этой датой связано множество традиций и примет, которые наши предки тщательно соблюдали. Важно знать, что можно, а что нельзя делать в этот день, чтобы избежать неприятностей и сохранить гармонию в жизни.

Народные приметы на 13 сентября: что нельзя делать

В Куприянов день существует множество предостережений. Считалось, что в этот день можно стать жертвой мошенников или воришек. Поэтому не стоит принимать на веру все, что вам говорят, и избегайте случайных знакомств. Начинать новые дела также не рекомендуется, даже если они кажутся очень прибыльными.

Если вы планируете покупки, обязательно следите за своей сумкой: она должна быть закрыта. Тратить все деньги до копейки тоже не стоит, так как это может привести к нищете.

Поездки в этот день также не приветствуются. Если вы все же вынуждены отправиться в путь, возьмите с собой оберег или икону. Выходить из дома лучше всего с правой ноги — это принесет удачу.

Споры и конфликты в Куприянов день могут обернуться серьезными размолвками с близкими людьми. Лучше всего сохранять спокойствие и избегать провокаций.

Запрещается обижать животных и птиц. Нарушение этого предписания может привести к черной полосе в жизни. Также не рекомендуется заниматься садово-огородными работами и рукоделием — результаты труда могут вас разочаровать.

Мужчинам в этот день не позволялось петь песни, так как считалось, что это может негативно сказаться на удаче в охоте и рыбалке. Женщинам же запрещалось плести косы друг другу и завязывать узелки на лентах — это могло привести к изменам со стороны мужей.

Не поднимайте найденные деньги или ценности — это может привлечь порчу. Также следует избегать подарков от малознакомых людей.

Народные приметы на 13 сентября: что можно делать

Несмотря на множество запретов, 13 сентября есть и положительные моменты. В этот день принято собирать клюкву, которая обладает множеством полезных свойств. Из нее готовили варенье, делали целебные снадобья и добавляли в чай для восстановления сил.

Клюква, собранная в Куприянов день, обязательно использовалась сразу же. Хозяйки готовили различные лакомства с ягодами, включая выпечку.

Кроме того, 13 сентября — отличное время для генеральной уборки. Можно навести порядок в доме, помыть полы и избавиться от лишнего хлама.

Вечер желательно провести в компании родных или друзей. Это хороший момент для примирения с теми, с кем у вас были разногласия.

Если вы стоите перед важным выбором, посоветуйтесь с близким человеком — его мнение может оказаться весьма ценным.

Народные приметы о погоде на 13 сентября

Погода 13 сентября также имеет свои приметы. Если день солнечный, то через три дня ожидаются заморозки. Затянутое тучами небо предвещает потепление.

Сильный ветер после обеда сигнализирует о холодном октябре. Дождь в этот день обещает «мокрый» следующий месяц. Густой туман вечером предвещает потепление, а снег, выпавший в ночь на 13 сентября, быстро растает.

Именинники 13 сентября

В этот день именины отмечают Киприан и Геннадий. Эти имена имеют глубокие корни и значимость в православной традиции.

13 сентября 2025
Фото: Freepik
