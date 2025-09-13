Эксперт назвала признаки опасной диеты – ограничения рациона могут серьезно навредить здоровью

В последние годы вопрос правильного питания стал особенно актуален для многих россиян. Однако не все осознают, что неправильные диеты могут серьезно навредить организму.

Руководитель Центра компетенций по функциональному питанию "Роскачества" Марьям Давлекамова в интервью с "Лентой.ру" выделила основные признаки, указывающие на то, что выбранный подход к диете является ошибочным.

Первым и наиболее очевидным признаком неправильной диеты являются постоянные чувства голода и плохое настроение. Эти симптомы свидетельствуют о том, что организм не получает необходимых ему веществ и энергии. Давлекамова подчеркивает, что комфортное изменение рациона должно основываться на грамотно подобранном сочетании продуктов, которые не только насытят, но и принесут пользу.

Основная ошибка, которую допускают многие, — это резкое ограничение калорийности рациона и однообразие питания. Когда человек резко сокращает количество потребляемых калорий, его организм воспринимает это как угрозу. В ответ он начинает "бунтовать", посылая сигналы о сильном голоде и нехватке необходимых микроэлементов. Это может приводить к срывам и перееданию, что, в свою очередь, усугубляет ситуацию.

Чтобы избежать подобных проблем, важно не просто уменьшать количество пищи, а сосредоточиться на качестве продуктов. Специалист рекомендует включать в рацион больше функциональных продуктов, которые помогут поддерживать баланс полезных веществ в организме. Например, употребление хлеба, богатого витаминами и минералами, на завтрак может значительно изменить общее состояние человека. Он не только снизит тягу к вредным перекусам, но и обеспечит энергией на весь день.

Давлекамова также акцентирует внимание на том, что осознанный подход к питанию, основанный на понимании потребностей своего организма, поможет избежать срывов и поддерживать высокий уровень метаболизма. Такой подход способствует улучшению настроения и ясности ума. В результате диета перестает восприниматься как наказание и становится настоящей инвестицией в собственное здоровье и благополучие.

Важно понимать, что правильное питание — это не временная мера, а образ жизни. Оно должно быть разнообразным и сбалансированным. Только тогда можно рассчитывать на долгосрочные результаты и улучшение качества жизни. Заботясь о своем теле и выбирая правильные продукты, каждый сможет достичь гармонии между физическим состоянием и эмоциональным благополучием.