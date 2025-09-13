Ушел из жизни легендарный диктор Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Суббота 13 сентября

Не только "Гарри Поттер": 5 волшебных книг для уютного чтения

149

Прохладными осенними вечерами так приятно читать что-то уютное, слегка мистическое, сидя в кресле с обжигающим ладошки чаем в руках. Захотелось устроить себе такой вечер? Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали 5 книг в жанре фэнтези и в духе магического реализма, атмосфера которых захватывает и очаровывает не меньше, чем всеми любимый "Гарри Поттер".

"Последнее отражение", Наталья Тимошенко

Фото: "Литрес"

Главная героиня этого увлекательного фэнтези Лу приходит в себя в заброшенном сарае, привязанная к стулу. Положение безвыходное, но в глубине души она понимает, что сама виновата в сложившейся ситуации. Воровка и авантюристка, она согласилась на странную сделку: ученый-историк предложил ей решение всех насущных проблем в обмен на кражу старинного дневника оккультиста. Лу чувствовала, что это дело обойдется ей слишком дорого, но все-таки согласилась выполнить все условия.

Дневник оказался не безобидной тетрадью с пожелтевшими страницами, а хранилищем секретов, которые способны разрушить привычный мир. Шаг за шагом Лу втягивается в опасную чужую игру, где прошлое переплетается с настоящим, а цена ошибки становится смертельной. Действие разворачивается в наши дни, но в атмосфере начала XX века — с характерным для того времени увлечением оккультизмом и спиритическими сеансами.

Кстати, digital-автор Литрес Наталья Тимошенко пишет этот роман в реальном времени — регулярно выходят новые главы, а пользователи обсуждают в комментариях развитие сюжета. Это как сериал, только лучше!

"Карман ворон", Джоанн Харрис

Фото: "Литрес"

Джоанн Харрис, автор уже культового бестселлера "Шоколад", мастерски работает с жанрами магического реализма, фэнтези и психологического романа. Она так органично вплетает "обыкновенные чудеса" в реальную жизнь, что читатель мысленно переносится в ее уютные миры.

"Карман ворон" — сказочная повесть, вдохновленная английским фольклором –– образами мифических существ, легендами и песнопениями. Главная героиня — юная представительница Лесного народа, которая может принимать облик зверей и птиц и не имеет имени, потому что оно делает девушку уязвимой.

Однажды эта прекрасная фея без памяти влюбляется в молодого аристократа и позволяет ему назвать себя по имени. Так героиня жертвует частью силы и свободы, но, увы, ее роман оказывается недолговечным. Предательство разрушает хрупкое чувство, и девушка оказывается перед выбором: смириться с утратой или вернуть свою магическую силу любой ценой. Харрис подчиняет историю ритму одного природного цикла — роман охватывает год от весны до весны.

Это не просто сказка о любви и мести, но и глубокое размышление о взрослении, обретении собственного голоса и возвращении к себе.

"Хранитель очарованных комнат", Чарли Хольмберг

Фото: "Литрес"

Идеальный роман для тех, кто любит мысленно переноситься в старинные поместья и загадочные замки, каждая комната которых наполнена магическим смыслом. В огромном особняке, который получил в наследство одинокий писатель Мерритт Фернсби, почти век никто не жил. Герой очарован его красотой и величием своего нового дома, и намерен в нем обжиться. Но есть одна загвоздка.

Особняк как красив, так и своенравен — у него есть душа, скверный характер и… парочка привидений. Меррит обращается за помощью к профессионалу своего дела — Хюльде Ларкин из Бостонского Института Хранителей Очарованных Комнат. Она очистила от духов множество поместий и прекрасно знает, с какими трудностями сталкиваются наследники подобных зданий. Хюльда на время переезжает к Мерриту со всем своим арсеналом магических гаджетов и ловушек для призраков. Исследуя комнату за комнатой, она понимает, что прекрасный дом еще более строптив, чем кажется.

Здесь произошло так много событий, что не удивительно — этим стенам есть, что скрывать. Если вы хотели почитать легкое детективное фэнтези с ненавязчивой романтической линией, то этот роман — отличный выбор.

"Море исчезающих времен", Габриэль Гарсиа Маркес

Фото: "Литрес"

В этой подборке мы упоминали магический реализм, а значит, не могли не порекомендовать вам книгу его основоположника, колумбийского классика Габриэля Гарсиа Маркеса. Для тех, кто уже читал "Сто лет одиночества", полный сборник рассказов автора может стать прекрасным продолжением знакомства с его творчеством.

Под одной обложкой собраны, как ранние произведения Маркеса вроде цикла "Глаза голубой собаки", так и зрелые, признанные шедевры, например, "Похороны Великой Мамы". Во всех рассказах Маркес как будто стирает грань между суровой реальностью и бытовой магией, пронизывающей ткань бытия и влияющей на судьбы людей.

Фатализм, вера в непостижимость великого замысла, неслучайные встречи и многозначительные слова, брошенные мимоходом, — в этом писательский гений Маркеса. Ему удается выбить читателя из колеи, показав ему всю неприглядность действительности и в то же время ее необъяснимую красоту. Обычная жизнь, в которой на самом деле нет ничего обычного. Потому что каждое мгновение — чудо.

"Невидимый Саратов", Михаил Левантовский

Фото: "Литрес"

В дебютном романе Михаила Левантовского "Невидимый Саратов", написанном в стиле современного магического реализма, показан всего один день из жизни обычной российской семьи. И Саратов тут — не название города, а фамилия главного героя. После ссоры с женой Володя Саратов становится предметом, утратившим тело, но сохранившим сознание. Он превращается в заколку в волосах супруги, которую она сразу же теряет.

Теперь Володя думает лишь о том, как вновь обрести себя и вернуться домой к любимым жене и дочери. Его исчезновение становится испытанием для всей семьи и одновременно способом проверить прочность связи. И хотя все действие разворачивается в настоящем времени, герой постоянно думает о прошлом. Внезапно приходящие к нему воспоминания — ключ к пониманию, как между Володей и женой медленно накапливались обиды и недосказанность.

Фантастические детали, мысли вместо реальных слов, любовные письма и трансформация героя — все это работает как мощный художественный прием, позволяющий ярче подсветить внутренние конфликты персонажей. Михаил Левантовский написал необычную, но очень трогательную книгу о том, как мы на самом деле любим своих родных и как важно проявлять эти чувства.

13 сентября 2025, 18:19
Фото сгенерировано в Шедеврум
Верный соратник "Спартака" ушел на 80-м году жизни

Московский футбольный клуб "Спартак" понес тяжелую утрату. Александр Хаджи, чья жизнь неразрывно связана с историей "красно-белых", скончался в четверг.

Хватит мазать это на лицо: косметолог назвала 3 популярных компонента в косметике, которые на самом деле бесполезны

Маркетологи придумывают все новые "чудо-компоненты", и мы, в надежде на волшебство, скупаем их. А потом удивляемся, почему дорогой крем не работает. Давайте будем честными.

Скончался легендарный хранитель русской народной песни

Самарский государственный институт культуры (СГИК) сообщил о невосполнимой утрате: ушел из жизни выдающийся деятель музыкального искусства, чья жизнь была посвящена сохранению и популяризации русского фольклора. Его творчество и педагогическая деятельность оставили глубокий след в сердцах коллег, учеников и слушателей. Жизненный путь Александра Носкова Александр Кузьмич Носков родился в 1940 году в селе Падовка Пестравского района Куйбышевской области.

Выбираем бюджетную микроволновую печь – полезные рекомендации для удачной покупки

В современном мире микроволновая печь стала неотъемлемой частью кухонной техники. Она облегчает процесс разогрева, разморозки и приготовления простых блюд. Однако при большом разнообразии моделей на рынке, выбор подходящей бюджетной микроволновки может стать настоящим испытанием.

Что нельзя делать 13 сентября в Куприянов день? – запреты, приметы и традиции

13 сентября православные христиане почитают святого Киприана, и этот день в народном календаре известен как Куприянов день. С этой датой связано множество традиций и примет, которые наши предки тщательно соблюдали.

