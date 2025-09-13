Хватит мазать это на лицо: косметолог назвала 3 популярных компонента в косметике, которые на самом деле бесполезны

Ушел из жизни легендарный диктор Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Топ новостей недели

Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеистаТрагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый дикторПрощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событиеВ жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 летЯркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет

Лента новостей

Суббота 13 сентября

12:31Хватит мазать это на лицо: косметолог назвала 3 популярных компонента в косметике, которые на самом деле бесполезны 09:02Скончался легендарный хранитель русской народной песни 06:34Выбираем бюджетную микроволновую печь – полезные рекомендации для удачной покупки 03:17Что нельзя делать 13 сентября в Куприянов день? – запреты, приметы и традиции 00:48Эксперт назвала признаки опасной диеты – ограничения рациона могут серьезно навредить здоровью 21:03Тест: угадай фильм по дому – сколько культовых киновселенных вы узнаете с первого взгляда? 20:27Ваша квартира будет выглядеть дорого: 5 хитростей, которые используют дизайнеры, а вам они обойдутся в копейки 19:21Выбрасываете это зря: 7 "бесполезных" вещей, которые могут изменить ваш быт 18:14Диетологи в шоке: 3 продукта, которые вы зря исключили из рациона – они возвращают молодость и энергию 17:13Забудьте о раннем подъеме: 3 утренних привычки, которые гарантируют продуктивность 16:17Море зовет: 3 направления в России, где сейчас дешевле и приятнее, чем за границей 15:457 признаков "скрытой" зависти: как понять, что близкий человек желает вам зла 15:03Жена Брюса Уиллиса считает, что фильм "Крепкий орешек" спровоцировал деменцию 14:36"Он дал мне очень красивую жизнь": Алсу о разводе с Яном Абрамовым 14:00Как защитить личные данные в мессенджерах: практическое руководство 13:30Зификсирован рост спроса на новогодние туры — россияне стали бронировать поездки гораздо раньше 12:59Актер Алексей Воробьев подробно рассказал о работе над книгой: Захотелось уйти в лес 12:08Пять продуктов и один напиток помогут убрать вздутие и сделают живот плоским 11:43Неправильная стирка наволочек грозит воспалениями и проблемами с кожей – исправляем ошибки 11:31Прощание с героем: тренер, создавший "Барыс", ушел на 77-м году 11:23Пожар в Ленинградской области унес жизнь выдающегося советского лыжника 10:33Что случится, если у должника не будет денег для погашения долга – объясняет юрист 10:17Турецкий таксист обманул звездную пару на миллион рублей: детали инцидента в Стамбуле 10:03Как сохранить здоровье кистей рук: советы врача с 40-летним стажем 09:54Как хроническая бессонница добавляет 3,5 года старения и что делать для спасения 09:27Уход из жизни народной артистки потряс страну – отечественная сцена понесла тяжелую потерю 09:15Омар Хайям рассказал о том, как упущенный миг меняет всю жизнь 08:25Ушел легендарный творец туризма, основатель Russian Travel Awards 06:42Выбираем недорогой принтер для дома – удачная покупка избавит от множества забот 03:26Что нельзя делать 12 сентября в день Александра Сытника – приметы и традиции 00:18Ушел из жизни сценарист культового сериала на НТВ – зрители оплакивают редкий талант 21:14"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур 20:084 правила жизни Омара Хайяма, которые 1000 лет спустя звучат как совет психолога 19:19Зачем советские хозяйки клали в холодильник обычную газету? Гениальный трюк, который работает до сих пор 18:33Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе 17:45Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт 17:1220-летний россиянин догнал Роналду по цене на трансферном рынке 16:535 фраз, которые никогда не скажет по-настоящему уверенный в себе человек 15:37Человек-эпоха покинул нас: Россия скорбит по создателю главной национальной премии 15:14Топ 8 хорроров 2025 года, которые не дадут спокойно заснуть 14:18Принц Гарри впервые за долгое время встретился с отцом Карлом III на фоне напряженных отношений 12:50Эксперт назвал главные ошибки при снятии денег в банкомате – невнимательность выйдет боком 12:41Угадайте культовый фильм СССР по актерам: проверьте, насколько вы помните классику 11:48Незаслуженно забыт: мизерная пенсия звезды советского футбола 11:31Московские каникулы "рабыни Изауры": бразильская кинозвезда прокатилась в метро и сходила на шопинг 11:31Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города" 11:22Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта 11:16Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня города 11:07Найденные в Турции символы раскрывают секреты "Книги Откровения" 11:02Если скачет давление, на помощь придет этот овощ
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Хватит мазать это на лицо: косметолог назвала 3 популярных компонента в косметике, которые на самом деле бесполезны

Хватит мазать это на лицо: косметолог назвала 3 популярных компонента в косметике, которые на самом деле бесполезны
183

Маркетологи придумывают все новые "чудо-компоненты", и мы, в надежде на волшебство, скупаем их. А потом удивляемся, почему дорогой крем не работает.

Давайте будем честными. Значительная часть того, что нам продают, — это просто красивая сказка. Косметолог-эстетист назвал 3 компонента, которые чаще всего встречаются в косметике, но либо не приносят реальной пользы, либо могут даже навредить.

Коллаген и эластин в кремах

Обещание: крем с коллагеном восстановит упругость кожи, встроившись в ее структуру.

Реальность: молекулы коллагена и эластина слишком огромные, чтобы проникнуть глубже самого верхнего слоя кожи — эпидермиса. Они остаются на поверхности, создавая легкую пленку и давая неплохое временное увлажнение. Но проникнуть в дерму и "починить" ваш собственный коллагеновый каркас они физически не могут. Это маркетинговая уловка.

Что работает на самом деле: компоненты, которые заставляют вашу кожу саму вырабатывать коллаген: ретинол, пептиды, витамин С.

Частицы золота

Обещание: биозолото омолаживает, подтягивает, проводит другие компоненты вглубь кожи.

Реальность: нет ни одного серьезного научного исследования, которое бы доказывало эффективность коллоидного золота в косметике. Оно не взаимодействует с клетками кожи и не обладает никакими чудодейственными свойствами. Его добавляют для эффекта "лакшери", чтобы оправдать высокую цену продукта. Это просто красивая и дорогая "пустышка".

Что работает на самом деле: проверенные антиоксиданты, которые действительно борются со старением: ресвератрол, коэнзим Q10, витамин Е.

Жесткие скрабы с крупными частицами (например, абрикосовые косточки)

Обещание: глубоко очищает поры, отшелушивает, делает кожу гладкой.

Реальность: частицы дробленых косточек или скорлупы орехов имеют острые, неровные края. Когда вы трете ими лицо, вы не отшелушиваете, а царапаете кожу, создавая на ней микротрещины. Это разрушает защитный барьер, провоцирует воспаления, обезвоженность и может даже усугубить акне.

Что работает на самом деле: мягкие и безопасные альтернативы. Для отшелушивания используйте энзимные пудры, пилинги-скатки или средства с низким содержанием кислот (AHA/BHA).

Перестаньте платить за маркетинг. Научитесь читать составы, и ваша кожа (и кошелек) скажет вам спасибо.

Шоу-бизнес в Telegram

13 сентября 2025, 12:31
Фото: freepik.com
Marie Claire✓ Надежный источник

По теме

5 тревожных сигналов, что кожа теряет коллаген: как распознать и что делать

Второй подбородок можно убрать всего за 3 дня: лайфхаки для женщин

Скончался легендарный хранитель русской народной песни

Скончался легендарный хранитель русской народной песни
Самарский государственный институт культуры (СГИК) сообщил о невосполнимой утрате: ушел из жизни выдающийся деятель музыкального искусства, чья жизнь была посвящена сохранению и популяризации русского фольклора. Его творчество и педагогическая деятельность оставили глубокий след в сердцах коллег, учеников и слушателей. Жизненный путь Александра Носкова Александр Кузьмич Носков родился в 1940 году в селе Падовка Пестравского района Куйбышевской области.

Выбираем бюджетную микроволновую печь – полезные рекомендации для удачной покупки

Выбираем бюджетную микроволновую печь – полезные рекомендации для удачной покупки
В современном мире микроволновая печь стала неотъемлемой частью кухонной техники. Она облегчает процесс разогрева, разморозки и приготовления простых блюд. Однако при большом разнообразии моделей на рынке, выбор подходящей бюджетной микроволновки может стать настоящим испытанием.

Что нельзя делать 13 сентября в Куприянов день? – запреты, приметы и традиции

Что нельзя делать 13 сентября в Куприянов день? – запреты, приметы и традиции
13 сентября православные христиане почитают святого Киприана, и этот день в народном календаре известен как Куприянов день. С этой датой связано множество традиций и примет, которые наши предки тщательно соблюдали.

Эксперт назвала признаки опасной диеты – ограничения рациона могут серьезно навредить здоровью

Эксперт назвала признаки опасной диеты – ограничения рациона могут серьезно навредить здоровью
В последние годы вопрос правильного питания стал особенно актуален для многих россиян. Однако не все осознают, что неправильные диеты могут серьезно навредить организму. Руководитель Центра компетенций по функциональному питанию "Роскачества" Марьям Давлекамова в интервью с "Лентой.

Тест: угадай фильм по дому – сколько культовых киновселенных вы узнаете с первого взгляда?

Тест: угадай фильм по дому – сколько культовых киновселенных вы узнаете с первого взгляда?
Кино давно стало частью нашей жизни, и порой мы помним не только героев и сюжеты, но и декорации – особенно дома, которые становятся почти отдельными персонажами. Некоторые из них настолько культовые, что их силуэты узнаешь сразу. Вы настоящий киноман? Проверьте свою внимательность и память! Мы покажем вам фото самых известных домов из фильмов, а вы попробуйте угадать, о какой картине идет речь.

Выбор читателей

11/09ЧтвВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе 11/09Чтв"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур 11/09ЧтвОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт 12/09Птн"Он дал мне очень красивую жизнь": Алсу о разводе с Яном Абрамовым 12/09ПтнУшел из жизни сценарист культового сериала на НТВ – зрители оплакивают редкий талант 11/09ЧтвЗачем советские хозяйки клали в холодильник обычную газету? Гениальный трюк, который работает до сих пор