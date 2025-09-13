Хватит мазать это на лицо: косметолог назвала 3 популярных компонента в косметике, которые на самом деле бесполезны

Маркетологи придумывают все новые "чудо-компоненты", и мы, в надежде на волшебство, скупаем их. А потом удивляемся, почему дорогой крем не работает.

Давайте будем честными. Значительная часть того, что нам продают, — это просто красивая сказка. Косметолог-эстетист назвал 3 компонента, которые чаще всего встречаются в косметике, но либо не приносят реальной пользы, либо могут даже навредить.

Коллаген и эластин в кремах

Обещание: крем с коллагеном восстановит упругость кожи, встроившись в ее структуру.

Реальность: молекулы коллагена и эластина слишком огромные, чтобы проникнуть глубже самого верхнего слоя кожи — эпидермиса. Они остаются на поверхности, создавая легкую пленку и давая неплохое временное увлажнение. Но проникнуть в дерму и "починить" ваш собственный коллагеновый каркас они физически не могут. Это маркетинговая уловка.

Что работает на самом деле: компоненты, которые заставляют вашу кожу саму вырабатывать коллаген: ретинол, пептиды, витамин С.

Частицы золота

Обещание: биозолото омолаживает, подтягивает, проводит другие компоненты вглубь кожи.

Реальность: нет ни одного серьезного научного исследования, которое бы доказывало эффективность коллоидного золота в косметике. Оно не взаимодействует с клетками кожи и не обладает никакими чудодейственными свойствами. Его добавляют для эффекта "лакшери", чтобы оправдать высокую цену продукта. Это просто красивая и дорогая "пустышка".

Что работает на самом деле: проверенные антиоксиданты, которые действительно борются со старением: ресвератрол, коэнзим Q10, витамин Е.

Жесткие скрабы с крупными частицами (например, абрикосовые косточки)

Обещание: глубоко очищает поры, отшелушивает, делает кожу гладкой.

Реальность: частицы дробленых косточек или скорлупы орехов имеют острые, неровные края. Когда вы трете ими лицо, вы не отшелушиваете, а царапаете кожу, создавая на ней микротрещины. Это разрушает защитный барьер, провоцирует воспаления, обезвоженность и может даже усугубить акне.

Что работает на самом деле: мягкие и безопасные альтернативы. Для отшелушивания используйте энзимные пудры, пилинги-скатки или средства с низким содержанием кислот (AHA/BHA).

Перестаньте платить за маркетинг. Научитесь читать составы, и ваша кожа (и кошелек) скажет вам спасибо.